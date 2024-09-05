Сегодня 17:37 Украинский маккартизм. В США преследовали коммунистов, на Украине — православных Публицист Белов: Украина впала в маккартизм, линчуя православных 0 0 0 Фото: Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency / Global Look Press Эксклюзив

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После принятия на Украине скандального закона о фактическом запрете УПЦ многие ожидали начала репрессий против священнослужителей Украинской православной церкви — что было бы логично, ибо ради уничтожения Церкви все и задумывалось. Но начинать открытую войну с каноническим православием на фоне другого конфликта, в Донбассе, в котором киевский режим явно терпит поражение, украинские власти пока еще не решились. Но это именно что пока.

Зато в стране началась открытая охота на ведьм. Как доказывает историческая практика, такой способ запугивания или даже физического устранении неугодных и несогласных куда проще и дешевле. Как рассказал бежавший недавно с Украины народный депутат Артем Дмитрук, в Черкассах преподавательницу одного из вузов уволили из-за того, что ее дочь открыто поддержала УПЦ в видеообращении, опубликованном на ее канале в одной из социальных сетей. По словам девушки, уже «через месяц в Украине не будет ни одной церкви, молясь в которой, твои слова будут доходить до Бога», ибо раскольники, которым Порошенко купил томос у константинопольского патриарха, настоящей церковью — домом Господа — не являются.

Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com / Global Look Press

Возможно, вся эта история не стала бы достоянием общественности, возможно, и у меня не возникло был желания об этом написать — на Украине сейчас куда ни ткни, вони не оберешься. Но в этом деле имеются крайне показательные детали, которые заставляют по-настоящему ужаснуться происходящему. Преподавателя истории Черкасского национального университета Светлану Гальченко не просто уволили с работы, а ее дочь Елизавету Диброву отчислили из того же учебного заведения, но и по требованию ректора вуза направили обращение в СБУ с просьбой проверить обеих на благонадежность, а их действия на наличие в них состава преступления, предусмотренного по статье УК «Госизмена».

Я так-то молчу, что свобода вероисповедания гарантирована Конституцией Украины — этой «бумажкой» за последние 10 лет кто только ни «подтирался». Но с каких это пор в «Незалежной» начали подвергать остракизму просто за то, что человек — прихожанин православной Церкви?

Это же маккартизм в чистом виде, только с его украинской спецификой. Если в США преследовали за сочувствие (или хотя бы намек на связи) к коммунистам, то на Украине уже линчуют православных. Да, я не ошибся, именно линчуют, ибо смысл суда Линча не в том, что кого-то вешают на первом суку, а в том, что никакого суда в юридическом смысле при этом не происходит. Человека просто наказывают по праву толпы.

Фото: Ukraine Presidency / Global Look Press

Эдак, глядишь, скоро и до побиения камнями дойдут. А что, «лапидация» — вполне себе популярный способ расправляться с христианами, известный еще со времен мученической смерти святого Стефана, забитого камнями за христианскую проповедь в Иерусалиме. За последние годы на Украине произошло много мерзостей, ранее казавшихся невозможными в 21-то веке. Теперь, видимо, будет еще одна, боюсь, не последняя. И если вам казалось, что в современном обществе человек не способен пасть так низко, вот пример — еще как способен. Худшее, полагаю, ещё впереди.