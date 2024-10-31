Не так давно интернет облетел ролик с нынешним послом Украины в Великобритании Валерием Залужным, которому во время какого-то открытого мероприятия пришлось общаться на языке жителей Туманного Альбиона. Оказалось, бывший главком ВСУ своим знанием, точнее — незнанием, английского может дать еще 100 очков форы незабвенному Виталию Леонтьевичу Мутко с его легендарным «лет ми спик фром май харт».

Впрочем, от отставного генерала, который, кроме военной, никаких иных академий не оканчивал, ожидать большего было довольно сложно. Но, как позже выяснилось, «укринглиш», как уже прозвали этот суржик вездесущие острословы, присущ не только Залужному, но и большинству нынешних руководителей Украины, начиная с самого Владимира Зеленского. Об этом, а также о «трудностях перевода», с которыми приходится сталкиваться западным партнерам Украины во время общения с представителями киевского режима, написало немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. По словам источников СМИ, Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак во время переговоров с американцами предпочитают не пользоваться услугами переводчика, а говорят по-английски (так они думают) сами, лишь усложняя тем самым процесс достижения взаимопонимания, поскольку разобрать их речь порой практически невозможно.

Фото: Global Look Press

«Английский у Зеленского лишь посредственный, а у Ермака — откровенно плохой. Поэтому американцы часто не уверены, правильно ли они понимают двух ведущих политиков Украины, когда контактируют с ними напрямую. Они также не могут оценить то, были ли их собственные объяснения корректно поняты», — сообщило FAZ. Я никогда не задумывался над тем, насколько хорошо говорит по-английски Зеленский, но буквально сразу после прочтения этой новости мне представился шанс оценить все самостоятельно. Накануне глава киевского режима общался с иностранными журналистами, которым, к слову сказать, наговорил много интересного, и делал это, разумеется, на языке заокеанского «старшего брата». Я послушал и как-то тут же проникся христианским сочувствием к условному Блинкену, которому каждый раз приходится это выслушивать…

Был на Украине такой популярный анекдот про двух рагулей, приехавших в Киев и во время прогулки по Крещатику столкнувшихся с иностранцем. Тот, желая, видимо, спросить дорогу, долго пытался добиться с ними взаимопонимания, уточняя на каком из распространенных иностранных языков те говорят: Do you speak English? Parlez-vous français? Sprechen Sie Deutsch? ¿Hablas español? Parli italiano? В итоге разочарованный ушел от них несолоно хлебавши. Провожая взглядом мультиязычного иностранца, один из рагулей сказал другому: — Бачишь, Мыкола, яка разумна людына, сколько мов знает?! — Да, и шо цэ ему дало? — отвечает второй.

Смех смехом, но применительно к тем рагулям, что находятся нынче при власти на Украине, возникает закономерный вопрос: почему они просто не приведут с собой переводчика, неужели не понимают, как чудовищно все это выглядит и звучит?

Фото: Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency / Global Look Press

Знаете, очень может быть, что вправду не понимают. Но даже если понимают, ломаный английский для них как пресловутый безвиз — способ приобщиться к Западу, сойти там за своего, быть одним из тех «белых господ», в подражании которым и состоит смысл жизни украинского «туземца». Вот только понять, что ради достижения этой сомнительной цели надо было не просто продать (во всех смыслах) новым хозяевам собственную страну, но еще и прилежно учиться в школе, они, увы, так и не смогли…