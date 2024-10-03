Украинские ландскнехты. ВСУ превращаются в банды наемников

Видимо, окончательно разуверившись в способности исключительно усилиями Территориального центра комплектования и социальной поддержки набрать необходимое количество «пушечного мяса», украинские власти решили обратиться к опыту Средневековой Европы и позволить отдельным подразделениям ВСУ самостоятельно вербовать в свои ряды новых рекрутов.

Лет эдак 500 тому назад таких людей называли «ландскнехты» — проще говоря, наемники, которые за неимением иного способа заработать себе на жизнь подавались в солдаты, соглашаясь служить не столько за совесть, сколько за жалование и страх.

Именно этим путем решили пойти на Украине. Как это будет выглядеть в современных реалиях — предсказывать не берусь.

Возможно, как и в стародавние времена, на центральных торговых площадях городов и поселков, где-то между ярмарочными балаганами и рядами с квашеной капустой появятся одетые по форме глашатаи с барабанами и начнут раздавать заветный шиллинг каждому, кто поставит свою подпись под военным контрактом.