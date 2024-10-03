Украинские ландскнехты. ВСУ превращаются в банды наемников
Публицист Белов назвал последствия комплектования ВСУ минуя ТЦК
Видимо, окончательно разуверившись в способности исключительно усилиями Территориального центра комплектования и социальной поддержки набрать необходимое количество «пушечного мяса», украинские власти решили обратиться к опыту Средневековой Европы и позволить отдельным подразделениям ВСУ самостоятельно вербовать в свои ряды новых рекрутов.
Лет эдак 500 тому назад таких людей называли «ландскнехты» — проще говоря, наемники, которые за неимением иного способа заработать себе на жизнь подавались в солдаты, соглашаясь служить не столько за совесть, сколько за жалование и страх.
Именно этим путем решили пойти на Украине. Как это будет выглядеть в современных реалиях — предсказывать не берусь.
Возможно, как и в стародавние времена, на центральных торговых площадях городов и поселков, где-то между ярмарочными балаганами и рядами с квашеной капустой появятся одетые по форме глашатаи с барабанами и начнут раздавать заветный шиллинг каждому, кто поставит свою подпись под военным контрактом.
Вполне вероятно, что с появлением «рыночного рекрутинга» вернутся и случаи службы только на бумаге, когда за определенную мзду человек зажиточный получит документ о принадлежности к тому или иному военному подразделению. Даже, может быть, будет считаться ветераном, при этом не проведя на фронте или в расположении военной части ни дня.
Но с учетом уже чисто украинского опыта — и об этом очень верно пишут коллеги — наиболее очевидным последствием такого решения станет появление на Украине частных военных формирований, спонсируемых на деньги того или иного богатея и состоящих на службе фактически у него, а вовсе не у государства.
Причем с учетом все той же украинской специфики, речь будет идти не столько о вполне себе профессиональных ЧВК, сколько о самых натуральных бандах. Основным родом их деятельности будет не война с внешним врагом, а разбой, бандитизм и грабежи мирного населения.
Собственно, приснопамятные украинские добробаты, сформированные на Майдане в 2014 году из нациствующих молодчиков, в первую очередь прославились именно этим. Помнится, тогда главе МВД Украины Арсену Авакову понадобилось приложить довольно много усилий, чтобы как-то приспособить эту дикую публику под нужды нового киевского режима.
Кстати, один крупный реликт того времени, бывший «Азов»*, превращенный ныне в третью штурмовую бригаду, до сих пор остается занозой в пятой точке украинского военного командования, отказываясь выполнять приказы и больше предпочитая «чилить» в тылу, а не умирать в окопах на передовой.
Что станет с украинским государством, если «успешный» опыт «Азова»* будет размножен, предугадать довольно легко. Впрочем, туда ему и дорога.
* Террористическая организация, запрещенная в России.