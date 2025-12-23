Политический скандал в США вокруг дела миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиненного в создании международной сети по сексуальной эксплуатации, напрямую касается Украины. Новые документы вскрыли схему поставок молодых женщин из Восточной Европы на Запад и указали на возможную причастность высших чиновников.

Дело Эпштейна вновь взорвало Сеть — в декабре 2025 года демократы в палате представителей США опубликовали новую порцию документов и фотографий из его имущества. В их числе свидетельства, напрямую указывающие на Украину. В публикациях оказались сканы паспортов и удостоверений личности женщин из разных стран Восточной Европы — Украины, Литвы, Чехии и Италии.

Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Коллекция Эпштейна Украинские паспорта оказались в коллекции Эпштейна не случайно. После первого ареста в 2006 году миллиардер сместил фокус на вербовку девушек именно из Восточной Европы. Украинки часто привлекались ложными обещаниями работы в модельном бизнесе, но попадали в сексуальное рабство. Еще одной важной уликой стал скриншот переписки, где некий отправитель сообщает: «Я пришлю тебе девушек сейчас. Может, кто-то подойдет для Джей?» После чего следует описание 18-летней девушки — такой стиль общения характерен для траффикинга.

Фото: РИА «Новости»

При чем здесь киевский режим? Украина — поставщик женщин на Запад в трех проявлениях: от педофилии до эскорта и банальной проституции, заявил aif.ruполитолог Владимир Скачко. Он связал ситуацию с глубоким кризисом, в котором страна оказалась после 2014 года. «Украина окончательно начала катиться в пропасть после государственного переворота в 2014 году. Естественно, эти процессы коснулись жизни девушек, потерявших в стране перспективу», — подчеркнул эксперт. По его словам, там, где крутятся огромные деньги от торговли людьми, всегда есть желающие поставить схему на поток. Такие люди на Украине нашлись на самом верху.

Фото: РИА «Новости»

Эпштейн и главный спонсор Зеленского К секс-бизнесу, по словам Скачко, напрямую причастен экс-президент Украины Петр Порошенко. «Если Порошенко мог получить с этого какие-то деньги, то он обязательно участвовал в схеме. Это абсолютно беспринципный человек. Более жадного, более неразборчивого политика, который добился больших высот, я даже назвать не могу», — заявил Скачко. Он считает, что люди из ближайшего окружения президента Владимира Зеленского могли унаследовать схему. Например, украинский олигарх, спонсор президентской кампании главы государства Игорь Коломойский имеет связи в модельном бизнесе, который интересовал Эпштейна. Канал предпринимателя «1+1» десятилетиями выпускал популярные передачи, связанные с модой и поиском талантов, а ресурсы холдинга выступали организаторами трансляций шоу «Мисс Украина». На каналах группы выходили проекты формата «топ-модель». Согласно данным некоторых источников, Коломойский владел 30% акций в модельном агентстве MC2 Model Management, основанном Жан-Люком Брунелем — сообщником Джеффри Эпштейна. Организацию обвиняли в вербовке молодых девушке для Эпштейна, но официально информация не подтверждалась.

Фото: Официальный сайт президента Украины

Печальная репутация и политическая бомба По данным Международной организации по миграции (IOM), с 1991 года жертвами торговли людьми стали свыше 160 тысяч украинцев. Их использовали не только для сексуальной эксплуатации, но и для принудительного труда, попрошайничества и изъятия органов. Американские и международные СМИ неоднократно писали о разоблачении сетей, где фигурировали украинки. Причем до 60% вербовщиков — бывшие жертвы из Украины. Дело же Эпштейна продолжает будоражить США, Минюст выпустил тысячи страниц, многие из них пришлось отредактировать для защиты данных более чем 1200 жертв.