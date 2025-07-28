Украина перестала кривляться и лгать на переговорах. Еще немного, и будет как шелковая?

Переговоры между Россией и Украиной на прошлой неделе были быстрыми, сторона неприятеля на этот раз оказалась сговорчивой и даже вежливо себя вела. Вероятно, сказались новый Майдан и обещание Австрии ввести на Украину свои войска. Для славянского человека предложение подобной помощи звучит как страшная угроза. Итак, в стране протесты, австрияки на пороге, а впереди — страда. Неудивительно, что украинцы присмирели. Через месяц как шелковые будут?

Недолго переговаривались, дольше собирались. Но прогресс все равно грандиозный. Перво-наперво, вы заметили, что на эти переговоры украинцы первыми засобирались? Бодрее соседи стали в стремлении снискать мир, не находите? Живенько прилетели, без условий и выкрутасов. Гонору меньше стало. Такое ощущение, что им где-то между первым и вторым раундом добрые люди объяснили, что очки втирать, делать круглые глаза и верещать про миллионы украденных детей, запытанных старушек и скрученных унитазов уже не стоит, ибо сколько можно. Четвертый год пошел. Я, если честно, только сейчас поняла, что на самом деле такое международная политика. Одно дело, когда ты на своем телевидении гонишь фальшивку про разбомбленный роддом с изнасилованными младенцами, и совсем другое, когда сидишь в чужой стране в деловом костюме и говоришь для чужого телевидения.

Пока украинский агитпроп лепили и поделки запускали через украинское телевидение, остальные с готовностью их подхватывали и распространяли. И катились по свету страшилки про выкраденных детей, съеденных попугаев и выломанные унитазы. Но как только действие перешло на чужую территорию, где люди стараются хотя бы формально соблюсти лицо, фантазию наши деятельные соседи сразу утихомирили. Вы ведь тоже заметили? На первых переговорах были все те же песни про море жертв и детский трафик. Потом, видимо, турки попросили предъявить доказательства и быть поконкретнее. Сколько там поначалу тех же детей якобы Украина недосчиталась?

«Вот мы, наконец, получили полный список. Как видите, здесь не 1,5 миллиона и не 20 тысяч, а 339 фамилий» — это слова Владимира Мединского. В начале июня он говорил, что в реальности в России могло оказаться всего лишь несколько десятков детей, да и тех пришлось спасать. Судя по тому, что за полтора месяца никаких опровержений этих данных от украинской делегации не последовало, они правдивые. Это для внутреннего потребителя Украина может продолжать гнать кошмарные новости о миллионах детишек, работающих на российских рудниках. На переговорах такое уже не ляпнешь. В общем, песню про миллион младенцев забыли. Увы, объясниться тоже забыли. И на российских чиновниках санкции за якобы вывоз детей на продажу тоже остались. Хорошо бы на следующих переговорах, в публичной их части, при мировой прессе, спросить Украину: где список оставшегося 1 499 661 ребенка, будто бы выкраденного Россией?

Фото: Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель министра обороны РФ Александр Фомин и начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков (слева направо) во время пресс-подхода после завершения переговоров между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле / РИА «Новости»

«Тысячи тил оккупантив» превратились в несколько десятков. Если я не сбилась со счета, на сегодня Украина передала нам менее сотни тел наших погибших, а взамен получила 11,5 тысячи. Россия говорит, что у нас еще десятки тысяч непогребенных солдат ВСУ. Киев в ответ придумал выкопать на западе Украины тела красноармейцев и менять их. Инициатива пока частная, но она говорит о том, что менять им особенно и некого. Говорили о новом обмене пленными и гражданскими лицами. Тут я до конца не понимаю, о ком речь. Но ясно, что наши тела у украинцев кончились. Ну или у них кончились деньги, чтобы принимать своих: за каждого ведь нужно платить компенсации.

Сколько сами украинцы вбрасывали фальшивок о том, что Россия скрывает собственные потери, дабы экономить на выплатах. Без этих переговоров у нас бы иные и начали верить. А тут не привяжешься: были бы у украинцев тысячи и десятки тысяч тел российских бойцов, они бы их возили и возили, чтобы мы в шоке сидели. Но пока Украина в шоке. И приехала в Турцию, я так понимаю, умолять: «Горшочек, не вари!» Хватит, мол, рефрижераторов.

Вообще, складывается ощущение, что, несмотря на еще не стихшую западную браваду, Украина созрела отринуть всякое стеснение и умолять нас ее спасти. Созрела, но боится. Запад! Там такие коршуны над ней слетелись. Продана с потрохами на полвека вперед. Как выскользнуть? Зеленский уже которую неделю как заведенный твердит о личной встрече с Владимиром Путиным. Я сначала думала: не в себе или время тянет. Теперь дошло: господа, может, он Путина ждет, чтобы о спасении своем умолять? Из бункера своего страшно, обратишься с предложением сдачи, а через час твои же западные партнеры выкурят и на нового поменяют.

Фото: Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Смотрите, что у него происходит. Люди нападают на ТЦК, дети отбивают мобилизованных. Всеобщая истерия. Нищета. Новый Майдан. Народу тьма вышла, снова в кастрюли стучат. Понятно, что в стране с практически оформившейся военной диктатурой вслух не против СВО выступают, не против Зеленского, но за требования сохранения полномочий антикоррупционного комитета и окончания военного конфликта, за выставленный Зеленскому народом ультиматум покинуть власть. Помню февраль 2022 года. Едва ли не первое телеобращение Зеленского было адресовано нам: призывал россиян выходить на улицу валить свою власть, говорил, что только так можно спасти Украину. С чего он тогда решил, что здесь наша главная задача — спасать другую страну, я не знаю. Но причинно-следственную связь уловил. Теперь у него митинги и гремят по новой кастрюли. Кто ему еще что может гарантировать? Не Эммануэль Макрон же? Конечно, с Путиным встретиться хочет.

Дела у Зеленского плохи. За час до запланированного начала переговоров министр обороны Австрии выскочил: говорит, после заключения перемирия Вена будет готова разместить на Украине свои войска. Давно их там не было. Вы глаза украинцев представляете, которые тоже эту новость прочитали? Что Зеленскому делать? Воевать страна не может, но, если не воевать, их оккупирует Австрия. А там и бундесвер подтянется. Вермахт то есть. Зеленский, может, умоляет Путина встретиться и признаться ему, что украинцы из последних сил воюют, дабы не допустить в свою страну австрийских солдат?

Или он уже хочет, чтобы его спасли от Трампа? Этот политический холерик измутузил ведь Зеленского. То ему денег обещают, то на счетчик ставят, то в Белом доме как собачонку наказывают, а теперь придумали срок — то 50 дней, то 10-12 для заключения сделки.

Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

Думаю, больше всех других такого ультиматума испугался сам Киев. Все понимают: что бы он там ни придумал, на Украине это скажется сильнее, чем на России. Во-вторых, президент США не пояснил, чего вообще ждет от этой «сделки». У него каждые 10 дней новые планы. В общем, думаю, это последние переговоры, на которых Украина сидела с еще серьезным лицом. На следующих лицо потихоньку сползет, поскольку уж больно плохи ее дела: на востоке — армия России, с запада подпирают границу австрийские и французские войска, внутри страны люди убивают военкомов и гремят по площадям кастрюлями. Кстати, не забывайте, что через месяц Украине урожай собирать. Было бы что, кому и чем. К страде украинцы совсем сговорчивыми станут, вот увидите. Давайте подождем.