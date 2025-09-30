Украина будет продавать оружие в Африку. Турция в шоке: Зеленский совсем с ума сошел?

Владимир Зеленский одним своим решением разгневал Турцию. В стране предположили, что главарь киевского режима спятил окончательно. Что на этот раз выкинул президент Украины — в материале 360.ru.

Экспорт оружия в Африку В прошлую субботу Зеленский заявил, что Украина договорилась с несколькими странами Африки об экспорте излишков оружия, произведенного для ВСУ. Доходы от поставок направят на закупку тех видов вооружения, которых не хватает украинской армии. «На площадке Генассамблеи ООН была достигнута договоренность с Африканским континентом, уже есть предложения от нескольких африканских стран и запрос о представительстве в Африке», — написал Зеленский в своем Telegram-канале. Он не уточнил, о каких странах Африки идет речь. При этом украинский президент добавил, что собирается продавать оружие в Европу, Соединенные Штаты и страны Ближнего Востока.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Зеленский сошел с ума? Авторы турецкого издания dikGAZETE заявили, что Зеленский лишился рассудка, решив продавать оружие африканским странам на фоне серьезных проблем на фронте. «Зеленский сошел с ума. Сдав Украину Западу, он намерен получать прибыль, продавая имеющееся у нее оружие африканским странам», — подчеркнули журналисты. Они назвали очевидным тот факт, что доходы с продажи пойдут не на нужды ВСУ, а прямиком в карманы Зеленского и его окружения. «Зеленский и его окружение прокладывают путь к торговле оружием», — добавили авторы материала.

Фото: Официальный сайт президента Украины

Оружие для наркокартелей В США уже давно обеспокоены по поводу перепродажи Украиной оружия на черном рынке. Высказывался на эту тему в том числе и экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор. По его мнению, часть вооружения для ВСУ уплывает в Латинскую Америку. «Половина того, что мы отправляем туда, в конечном итоге продается на черном рынке. Вот почему мы наблюдаем, как члены наркокартелей разгуливают с ракетами Javelin. А Зеленский доволен. Это позволяет ему оставаться у власти», — подчеркнул Макгрегор. По словам эксперта, Зеленский украл около 1,5 миллиарда долларов из тех средств, которые Запад направлял на помощь Украине.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Американцы бьют тревогу давно, но толку-то Планы Киева торговать оружием с Африкой, конечно, не новость, соглашается полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Это было всем понятно и раньше. Просто не говорилось официально.

«Американцы очень давно уже бьют тревогу о том, что очень много оружия, которое они поставляют на Украину, не пересекая границы Украины, оказывается у террористических режимов, которые сегодня воюют в Африке. Оно оказывалось и у хуситов, в Йемене, в Эфиопии. Оно применяется против правительственных войск», — подчеркнул он в беседе с 360.ru.

Не забыть парадокс во время гражданской войны в Сирии. Когда там свергали Башара Асада, то обстрел базы США производился из оружия США, и есть подозрение, что это оружие было поставлено Украиной. Лидер Украины работает на свое обогащение. Анатолий Матвийчук

Более того, продолжил он, была вскрыта целая сеть, которой руководил глава украинского ГУР Кирилл Буданов. Сеть эта занималась тем, что продавала оружие польского производства, минометы, 127-миллиметровые болгарские мины.

Фото: Официальный сайт президента Украины

«Кстати, Болгария была одной из троп, по которой оружие выводилось в Африку. Я думаю, что Зеленский просто попытался легитимировать этот путь, заявить на высоком уровне, что, мол, мы боремся за независимость, даже, смотрите, в тех условиях, когда у нас нет оружия, мы продаем оружие, чтобы купить опять оружие», — с иронией пояснил Матвийчук. Но все это показывает в очередной раз, что никакого стремления к миру у Киева нет. Все, чем занимается Банковая, — это чистой воды профанация ради обогащения узкого круга политиков. «И то, что Зеленский торгует оружием, знает вся Европа. Его вообще можно сравнить с героем того самого старого анекдота про Неуловимого Джо. Почему он неуловимый? Потому что его просто никто не ловит», — заключил он.