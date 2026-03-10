Цена дружбы: как украинцы собрались отрубить газ еще одним союзникам

Владимир Путин сообщил о готовящихся диверсиях на российских газопроводах. Теперь речь идет о возможном подрыве «Турецкого потока» и «Голубого потока». В этом случае без газа останутся уже не нелояльные к нам западные европейцы и Польша, а лояльная Венгрия и пытающиеся усидеть на двух стульях Турция с Балканами. Тем более что «Дружбу» венграм уже перекрыли, а самому Виктору Орбану Владимир Зеленский обещал встречу с военными.

История, кажется, готовится преподнести миру новый урок. Суть его в том, что если ты не будешь бдителен с Украиной и не сумеешь держать от нее дистанцию, твоему кошельку несдобровать. Поляки не дадут соврать. Недавнюю драму с переворотом на ножке вокруг собственной оси в исполнении вице-премьера Польши Радослава Сикорского мы уже обсуждали: в 2022 году он, не разобравшись в розе ветров, поспешил поблагодарить за подрыв «Северных потоков» благословенную Америку. А в 2026-м уже с меньшим энтузиазмом сообщил своему народу, что надежды на газ их лишила Украина. Народ эту новость принял вовсе без энтузиазма: у них цены на газ конские, да еще выяснилось, что кратчайший путь к месту подрывов с Украины — через польский порт Свиноустье, где теперь, словно в насмешку над поляками, разместили новые терминалы для приема сжиженного газа. Их успокаивают: дескать, да бросьте, Польша и так не планировала продолжать покупку российского газа, страна брала курс на независимость от Москвы…

Ну да, ну да. В рамках этого курса им и подорвали газопровод, видимо. Чтобы увереннее держались собственной линии. А терминалы для приема СПГ случайно аккурат к 2022 году построили в злополучном Свиноустье. Как в воду глядели. Боюсь, сегодня пришла очередь турок, сербов, а с ними заодно менее заслуживающих такого урока словаков и венгров. Господа, у вас случайно терминалы для приема американского газа не построили? Вдруг тоже совпадение?

Почему венгры и словаки менее заслужили? Ну, они все-таки не пытаются сидеть на двух стульях, есть позиция, которая ясно сформулирована: венгры — это венгры, словаки — это словаки, в любой ситуации те и другие будут преследовать в первую очередь национальные интересы. В них не входит расплевывание с Россией, конфликт на Украине, перевод денег на помощь ВСУ и прочая трата народных ресурсов в пользу чужой страны.

В желании угодить США любой ценой Венгрия со Словакией тоже не были в последние годы замечены. Пытаются балансировать, но в целом производят впечатление, не поверите, честных людей. Может, где-то и хулиганят, но с нами ведут себя честно. Прямо говорят, что им выгодны российские газ и нефть и не готовы их терять ради сомнительной дружбы с Америкой и Украиной. «Дружбу» Киев перекрыл. Возмущенному Виктору Орбану газ перекрыть грозят и в переносном смысле: Зеленский пообещал, что украинские военные найдут телефон венгерского премьер-министра и позвонят ему раз играться, если венгры заблокируют новый денежный транш Украине. Наверное, через бот пробива Орбана «пробьют». Если «потоки» подорвут, словаки с венграми пострадают просто так.

А по остальным — вопросы. К примеру — Турция. Страна с несколькими волнами инфляции. Фактически с 2021 года живет в условиях гиперинфляции, которая составляет в разные месяцы от 20 до 84% в годовом исчислении. Страна пережила землетрясения, крайне сложно перенесла коронавирусную пандемию, сотрясли протесты. Меня вообще имперские замашки Турции удивляют. Откуда? Бедная, по нашим меркам — малообразованная, доля тех, кто окончил хотя бы полную школу, чуть больше 20%. До сих пор много неграмотных. Распространенность высшего образования среди жителей старше 25 лет — 20%.

Денег нет, ресурсов и земли нет. Но есть большие амбиции по покорению всего тюркоязычного мира. Была в Казахстане, в национальном музее в Астане, там есть зал, посвященный идеям пантюркизма. Сидели казашка с азербайджанкой и смеялись: у них газ, у них нефть, у них деньги, земля и ресурсы — почему они должны объединяться вокруг Турции и под ее алфавитом, если там из богатства только курорты «все включено» и сериалы? Для меня турецкий политический апломб — давняя загадка. Наверное, отгадку мы получим незамедлительно, как только украинцы подорвут «Турецкий поток», и экспортеры мыльных опер про султанов будут вынуждены покупать газ втридорога. Зато в НАТО, зато при американцах и с перспективами господства.

Еще одни неопределившиеся — сербы. Вот уж кого не понять. Американцы их бомбили. Сами власти Сербии утверждают, что страна до сих пор пожинает последствия разрывов в земле натовских снарядов с обедненным ураном. Сербского лидера Слободана Милошевича довели в тюрьме до инфаркта. Другой сербский лидер Радован Караджич сидит в тюрьме на британском острове Уайт.

Вы только вдумайтесь! Отбомбили, потому что им не понравилось, как сербы поделили собственную страну. Схватили Караджича за то, что он в своей стране резал, по мнению британцев с американцами, боснийцев. Судили и решили: дела в бывшей Югославии так обижают США с Великобританией, что срок отбывать они Караджича забирают к себе. Россия все время с этой Сербией возилась, спасала ее. Теперь сербы ерзают по двум стульям и не могут определиться, что они думают насчет США, Трампа, Зеленского. Сами сербы, народ, крайне возмущены безволием своего правительства, которое годами что-то невразумительное говорит о необходимости дружбы всех со всеми. А что конкретно Белград готов сделать, дабы продолжать получать российский газ, я за четыре года так и не поняла. И зачем нам дальше тянуть к процветанию плутающих братушек?

Может, перспектива остаться без газа по вине украинцев немного взбодрит сербов? Наверняка тоже читают сообщения и прикидывают в уме, на сколько увеличатся в их квитанциях платежи за газ и отопление. Прикинув, иначе посмотрят на ситуацию с Украиной. Может, порешительнее станут. Похоже, Европа вступает в новую фазу взаимоотношений с этой страной и отныне главное там — бдительность. Поляки не были бдительными, кинулись выручать соседей, доверились им — итогом стал подрыв дорогими братьями польской экономики непосредственно у польских границ. Заинтересованные в сотрудничестве с Россией должны принять за аксиому: чем менее ты агрессивен к Украине, тем менее бдителен и тем более вероятно, что именно тебя они оставят без газа следующим. Турок или болгарин должен нынче держать ухо востро, быть зол и внимателен, чтобы не остаться, как поляки, с американским золотым СПГ.

Тем более что Европа, как мы узнали, может лишиться российского газа не только вследствие диверсий: по словам Кремля, не исключена переориентацию сбыта на новые перспективные рынки. Следовательно, европейский рынок могут признать старым и бесперспективным. Сдается мне, в этом случае «бесперспективный» означает не тот, насчет которого у нас нет перспектив — у самих участников этого рынка перспектив нет. Танкерами газа из Штатов не навозишься. Венгров со словаками в случае переориентирования поставок будет немного жаль. А остальных — нисколько.