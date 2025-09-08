Виктор Орбан рассказал о том, как разделят Украину в ближайшем будущем. Венгерский премьер-министр заявил, что страна включит в себя три части: российскую, демилитаризованную и западную. Как это будет оформлено в реальности? Давайте разбираться.

Вот прямая речь самого Орбана:

«Результатом раздела Украины станут российская зона, демилитаризованная зона и, наконец, западная зона, об очертаниях и статусе которой мы пока не можем сказать ничего определенного. Но мы видим, что Украина превращается в территорию, состоящую из трех зон».

Венгерский премьер-министр подчеркнул, что Запад уже признал отход 20% украинской территории к России.

На самом деле, это не совсем так. Запад по-прежнему, как и раньше, вынашивает планы серьезных ударов по РФ — политических, военных и в первую очередь экономических. Эта битва еще не закончена.

Орбана очень любят цитировать у нас, но он представляет лишь определенную группу интересантов — прежде всего, китайских. В то же время нет сомнений в том, что демилитаризованная зона будет создана. Без нее никакие дальнейшие украинские конфигурации в принципе невозможны.