Названы три части, на которые поделят Украину. Чего опасаться России?
Виктор Орбан рассказал о том, как разделят Украину в ближайшем будущем. Венгерский премьер-министр заявил, что страна включит в себя три части: российскую, демилитаризованную и западную. Как это будет оформлено в реальности? Давайте разбираться.
Вот прямая речь самого Орбана:
«Результатом раздела Украины станут российская зона, демилитаризованная зона и, наконец, западная зона, об очертаниях и статусе которой мы пока не можем сказать ничего определенного. Но мы видим, что Украина превращается в территорию, состоящую из трех зон».
Венгерский премьер-министр подчеркнул, что Запад уже признал отход 20% украинской территории к России.
На самом деле, это не совсем так. Запад по-прежнему, как и раньше, вынашивает планы серьезных ударов по РФ — политических, военных и в первую очередь экономических. Эта битва еще не закончена.
Орбана очень любят цитировать у нас, но он представляет лишь определенную группу интересантов — прежде всего, китайских. В то же время нет сомнений в том, что демилитаризованная зона будет создана. Без нее никакие дальнейшие украинские конфигурации в принципе невозможны.
Вопрос в том, кто там окажется. Нам говорят, что те же французы и британцы готовы отправить на Украину своих солдат.
Вероятно, и правда готовы.
Вот только настаиваю на том, что этой самой «красной линии» Россия никогда не допустит. Будет жесткий ответ. Первые же жертвы среди французов и британцев быстро остудят пыл Лондона и Парижа.
Бойня идет так долго, потому что мы сражаемся друг против друга, а мы крепки и отважны. В отличие от европейских вояк.
Еще интереснее — западная часть Украины, которая, по Орбану, также должна остаться после раздела. Фокус в том, что его страна тоже облизывается на некоторые украинские регионы. Не зря в Будапеште говорят: «Мукачево и Ужгород — это Венгрия».
В Мукачеве с Ужгородом любят повторять нечто подобное. Сам слышал неоднократно. Облизываются на часть территорий и Польша, и Румыния. Кто сказал, что они не захотят взять свое, если начнется большой раздел?
Да, разговоры о том, что Украину растянут по регионам, идут давно — и кто-то этому ухмыляется несколько надменно. Однако разве уже не произошла потеря этих самых регионов? Где Крым? Где Донбасс? Где Запорожская и Херсонская области?
Главное — что будет потом, когда бойня кончится? Она ведь не может продолжаться все время (и не должна!).
Украина остается в качестве государства только до тех пор, пока она нужна как антироссийский заслон. И кстати, позорище, что сам президент Владимир Зеленский обозначил это чуть ли не как главную цель страны. Но тактика меняется. Уже сейчас. Станет меняться и дальше.
Будущее за тем, чтобы превратить Украину в несколько территорий — и так принести еще больше вреда России.
Это понимают и в Киеве, и в народе.
Как только бойня кончится, все прекратится и для самой Украины.
Ее существование в нынешнем виде потеряет всякий смысл — и политический, и экономический.
Так что Виктор Орбан рисует реалистичный вариант разделения страны. Правда, некоторые детали (весьма неприятные для украинцев) он, как водится у политиков, упускает.