Трамп против! Политика уличили в использовании темы Украины в своих целях

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский виноват в разжигании конфликта. Почему бывший американский лидер допустил такое высказывание, и как оно связано с его первым президентским сроком, 360.ru рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Борьба с американским истеблишментом

Трамп высказывался по поводу многих конфликтов перпендикулярно тому, что говорит сегодняшний американский истеблишмент. Его ближайшее окружение настроено на то, чтобы не распылять ресурсы на «всякие Украины». При этом, как заметил Дробницкий, высказывания Трампа связаны не сколько с тем, что велик риск развития третьей мировой войны, а с тем, что это попросту проект его политических врагов.

«Кампания Трампа нацелена прежде всего на то, чтобы не участвовать, не поддерживать и максимально деконструировать вот эти все построения нынешнего внешнеполитического истеблишмента. Это просто фактор прихода к власти», — пояснили он.

То есть если этот внешнеполитический истеблишмент не разрушить, власть в стране «не взять». По его словам, можно выиграть выборы и даже посадить за решетку политических конкурентов, но саму «власть не взять», подчеркнул американист.

Он добавил, что все попытки выстроить разумную экономическую и внешнюю политику в США сталкиваются с истеблишментом, который десятилетиями живет на том, что Штаты вмешиваются во все подряд.

Нелюбимая тема Трампа

При этом Украина была нелюбимой темой Трампа еще во время его первого президентского срока.