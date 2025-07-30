Служба внешней разведки России выяснила, что украинская верхушка, заручившись поддержкой кураторов из американских и британских спецслужб, решила судьбу Владимира Зеленского. На выход!

«В одном из курортных альпийских местечек не так давно представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы офиса президента Украины Ермака, руководителя Главного управления разведки украинского Министерства обороны Буданова и бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Залужного. Обсуждались перспективы замены Зеленского на посту главы киевского режима… Американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть Залужного на пост президента Украины. Ермак и Буданов взяли под козырек», — говорится в пресс-релизе СВР.

Устранение Зеленского, по сути, ключевое условие перезагрузки отношений Киева с западными партнерами, прежде всего с Вашингтоном, и, как следствие, продолжения западной помощи Украине в противостоянии с Россией.

«Все участники встречи сошлись во мнении, что вопрос давно назрел», — подчеркнули в разведке.

Не ставя ни в коем случае под сомнение высочайший профессионализм и компетентность наших разведчиков, все же задаюсь вопросом, насколько эта информация соответствует действительности.