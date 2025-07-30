Тайная альпийская вечеря. Какой конец уготовили Зеленскому
Служба внешней разведки России выяснила, что украинская верхушка, заручившись поддержкой кураторов из американских и британских спецслужб, решила судьбу Владимира Зеленского. На выход!
«В одном из курортных альпийских местечек не так давно представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы офиса президента Украины Ермака, руководителя Главного управления разведки украинского Министерства обороны Буданова и бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Залужного. Обсуждались перспективы замены Зеленского на посту главы киевского режима… Американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть Залужного на пост президента Украины. Ермак и Буданов взяли под козырек», — говорится в пресс-релизе СВР.
Устранение Зеленского, по сути, ключевое условие перезагрузки отношений Киева с западными партнерами, прежде всего с Вашингтоном, и, как следствие, продолжения западной помощи Украине в противостоянии с Россией.
«Все участники встречи сошлись во мнении, что вопрос давно назрел», — подчеркнули в разведке.
Не ставя ни в коем случае под сомнение высочайший профессионализм и компетентность наших разведчиков, все же задаюсь вопросом, насколько эта информация соответствует действительности.
Это ведь может быть и вброс с целью посеять недоверие среди высшего руководства Украины и тем самым ослабить его способность к управлению и сопротивлению в условиях военного конфликта. В рамках информационного противостояния с противником такой ход был бы совершенно оправдан, да и в целом это известная практика.
Если же все, о чем сообщила СВР, чистая правда, то возникает закономерный вопрос: как именно заговорщики планируют поменять шило на мыло, то есть Зе на За?
Проводить выборы в нынешних условиях никто, скорее всего, не будет. Это и затратно, и рискованно. Фронт и так трещит по швам, какие тут политические тараканьи бега?
Добровольная отставка Зеленского? Даже если она случится, проблему прихода к власти бывшего главкома ВСУ не решит. Нет таких конституционных способов, чтобы посол в Лондоне наследовал уходящему президенту даже при всей сомнительной легитимности последнего.
«Внезапная» смерть первого лица и введение чего-то большего, чем военное положение? И снова-таки: Залужный-то при чем?
Стоит отметить, что никто из присутствовавшей на тайной альпийской вечери украинской троицы по закону не имеет никаких шансов встать во главе Украины кроме как через всенародное голосование. Но каким образом будет оформлен «триумф украинской демократии, незалежности и самостийности», по поводу чего довольно метко иронизирует СВР, совершенно непонятно.
Ясно одно: как бы в дальнейшем ни развивались события на Украине, Зеленского точно ничего хорошего не ждет. Если его однажды все-таки не поймают наши, то устранят свои, ибо иного способа повесить на него всех собак за творящийся в Незалежной беспредел просто не существует.
Так что для бывшего комика это и правда конец истории. Бесславный конец.