Сказка о Ермаке и золотой рыбке. Серый кардинал Украины утратил связь с реальностью?

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак дал развернутое интервью британской газете The Times. Почему именно ей? Потому что британцы, курирующие действия киевского режима, время от времени используют свои «независимые» СМИ для пиара собственных подопечных.

Глядя на то, как разворачиваются события на фронте (там у ВСУ намечаются сразу три огромных котла), а также вокруг Украины (с обещанными Трампом поставками как-то не задалось, платить за них Европа не хочет), в Лондоне, видимо, посчитали, что пришло время для очередной порции пустых лозунгов и громких слов. И Ермак выдал. Назвал угрозы Трампа ввести вторичные санкции важными, так как с их помощью можно надавить на союзников России, не желающих рисковать торговыми отношениями с США. Прежде всего на Китай.

Обвинил Пекин в том, что он, «возможно, поддерживает Россию, отправляя на Украину своих военных под видом наемников».

Заявил, что Зеленский готов к встрече с Си Цзиньпином, чтобы «объяснить ему за санкции» (зачеркнуто) объяснить ему важность поддержки Украины.

Похвастался тем, что у Зеленского «тесный личный контакт с Трампом». (Хм, это он о чем?).

Посоветовал США действовать с Россией как давеча с Ираном.

Наконец, поведал, что усталость украинцев от военного конфликта и критика действующей власти со стороны ее политических противников «не сломят дух и желание бороться». Чей дух? Видимо, самого Ермака и его прихлебателей.

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia / www.globallookpress.com

Нет, честно, когда читал этот пропагандистский бред, не покидало ощущение, что подобный уровень запредельного самомнения и оторванности от реальности я где-то видел. Вспомнил: это же классическая старуха из пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке». Старуха, которой в голову ударила… впрочем, не будем уточнять, что именно ей ударило, и она возомнила себя владычицей морскою, которой золотая рыбка должна еще прислуживать в качестве обычного гонца «куда пошлют».

Серьезно, Зеленский будет читать нотации главе КНР? Бросаться обвинениями в его адрес, укоряя за помощь России и якобы отправку наемников, что вообще возмутительная ложь, а Си, как ученик, будет выслушивать? В каком воспаленном мозгу могла родиться подобная картина?

В голове Ермака, который на самом деле далеко не дурак. Просто выхода у него иного нет, кроме как нести весь этот бред. Когда все реальные достижения исключительно со знаком минус, а во рту возникает горький привкус последних дней, единственное, на что способны пиар-менеджеры из «95 квартала», — сочинять сказки. Идиотские — да, но такие соблазнительные. Авось кто-нибудь поверит.