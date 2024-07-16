Развитие украинского кризиса предусматривает несколько различных сценариев, которые включают в себя победу России с капитуляцией киевского режима, мирные переговоры, а также продолжение боевых действий. В центре всех этих событий — Владимир Зеленский. Что может ждать президента Украины в дальнейшем и реально ли появление «черного лебедя», который безвозвратно изменит все, разбирался 360.ru.

Что ждет Зеленского и Украину после победы России?

Как заявил политик и глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук, Россия добьется всех целей, которые поставила перед специальной военной операцией, и сохранит контроль над всеми новыми регионами. Другая часть Украины перейдет под контроль западных стран, а какие-то территории останутся у киевского режима.

Фото: Военнослужащие группировки «Центр» армии России на Авдеевском направлении / РИА «Новости»

В этой ситуации трем сторонам необходимо найти цивилизованный режим взаимодействия. Зеленского в нем не будет, так как он уже потерял легитимность в качестве президента, напомнил Филипчук. «Шансов на новый срок у Зеленского нет, поэтому о переизбрании речи не идет», — заверил он. Собеседник 360.ru не исключил, что Зеленский может стать жертвой теракта, покушения или несчастного случая, потому что для стран Запада он станет бесполезным и отработанным материалом. Он вряд ли получит какое-либо убежище. Кроме того, на мертвых проще списать все грехи.

Что ждет Зеленского после мирных переговоров?

Мирные переговоры сегодня возможны только при условии выхода украинских войск из Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, как об этом говорил президент России Владимир Путин.

Но в этом случае Зеленского ждут тяжелые времена, и его политическое будущее полностью предрешено. Такой прогноз сделал председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России» подполковник запаса и военный эксперт Роман Шкурлатов.

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa / Global Look Press

Он пояснил, что Зеленский станет политическим трупом для всех. Кроме того, не исключено и его физическое устранение еще до начала переговоров, потому что у него нет полномочий, чтобы вести такие беседы.

Я думаю, что Запад сделает ставку на другого человека. Кто это будет, сказать сложно, поэтому прятать Зеленского никто не станет. Если его не ликвидируют физически, свалив это все на российские спецслужбы, то просто дадут запасную площадку, где он сможет приземлиться и просто впасть в политическое небытие. Роман Шкурлатов

Будет ли военный или гражданский переворот на Украине?

Развитие ситуации на линии фронта и в экономике Украины свидетельствует о том, что в стране накопились предпосылки для государственного переворота. Об этом рассказал доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления и политолог Максим Чирков.

Он отметил, что еще больше ситуацию осложнит политический кризис, в который погружается страна в связи с истечением срока полномочий президента, не уходящего с поста.

Пока сложно сказать, гражданский с Майданом или военный переворот ждет Украину. Но дальше западные страны постараются спрятать Зеленского. Насколько у них это получится и успеют ли они это сделать, пока прогнозировать рано. Максим Чирков

По его прогнозу, напряжение ситуации, которое приведет к смене государственного строя, происходит уже сейчас. Государственный долг и другие экономические проблемы только нарастают, а решать их придется следующим поколениям украинцев, которые не хотят для себя такого будущего.

Фото: РИА «Новости»

Военный эксперт Роман Шкурлатов не согласился с возможностью будущего переворота. Украинские военные сегодня едва удерживают линию фронта от прорыва, и любой поворот оружия в сторону тыла приведет к падению всей обороны. «Предпосылок для революции или военного переворота я пока не вижу. Но смена власти может произойти в конфликте элит, когда одна группа политических деятелей как-то уберет или физически устранит Зеленского и его команду», — добавил собеседник 360.ru.

Фото: Ukraine Presidency / Global Look Press

Что ждет Зеленского: спрячет ли его Запад?

При любом развитии событий у Зеленского два пути: ему либо сохранят жизнь, либо нет. Конечно, у Запада велик соблазн сделать из него сакральную жертву. Так ответила на вопрос 360.ru политолог Анна Богачева. «Политические покушения часто меняют ход истории и позволяют стереть все прошлые ошибки акторов, а после недавних событий в США эта тема находится в активном общественном обсуждении. В случае такого развития событий необходим четкий и выверенный сценарий, чтобы у всех сторон не возникло сомнений в его реальности», — уточнила собеседница.

Политолог добавила, что Зеленский рассчитывает на спокойную старость, написание автобиографии и экранизацию своей жизни после ухода из политики.

Поддерживать свою известность он вряд ли сможет и будет по команде выступать «говорящей головой» по любым информационным поводам, связанным с Россией. Анна Богачева Политолог

Политолог отметила, что сейчас украинский лидер не способен самостоятельно управлять своей жизнью, а вынужден ждать решения больших людей, которые определят его будущее и судьбу Украины.

Фото: Stefan Rousseau/Keystone Press Agency / Global Look Press

Военный эксперт, доктор исторических наук и член экспертного совета движения «Сильная Россия» Александр Черемин допустил, что Зеленский станет вынужденным эмигрантом. Особенно в условиях, когда им не сильно довольны его американские кураторы и политические враги внутри страны. «Ближайшая точка, куда он может последовать, — это Лондон. Там он и будет находиться, пока его не уберут определенные спецслужбы», — не исключил он.

Попадет ли Зеленский под трибунал?

Если страны Запада сохранят Зеленскому жизнь, трибунал ему не грозит, заявила Богачева. Она пояснила, что президент Украины справляется с задачами, а значит, выполняет свою часть договора. С этой позицией, но по другой причине согласился политик Павел Филипчук. По его мнению, в случае попадания Зеленского на скамью подсудимых он раскроет схемы, по которым все предоставленные Киеву миллиарды помощи распиливались и оседали в карманах западных политиков. Допустить такого они не смогут.

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency / Global Look Press

Что ждет Зеленского при продолжении боевых действий?

Всем понятно, что в 2024 и 2025 годах боевые действия продолжатся. Поэтому в ситуации долгой позиционной войны Зеленский останется в Киеве на правах диктатора, проводящего политику Запада. Такое мнение выразил корреспондент здания «Ваши Новости» и автор Telegram-канала «Русский дневник» Вадим Авва. Он подчеркнул, что изменений не ждет даже в случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, потому что противостояние России и Запада на территории Украины уже стало неотъемлемой частью атлантического союза.

Думаю, судьба Зеленского будет схожа с судьбой диктатора Южного Вьетнама Нго Динь Зьема. В 1955 году он пришел к власти, набрав 98% голосов на референдуме. Точно так же установил диктатуру, абсолютно коррупционный режим и винтил политических конкурентов. Вадим Авва

Собеседник добавил, что после его свержения война между Южным и Северным Вьетнамом при вмешательстве США продолжалась еще долгие годы.