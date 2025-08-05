Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, которую на Банковой называют «любимой болонкой Ермака», оказалась в центре уголовного дела. Это угрожает не только президенту Владимиру Зеленскому, но и всей системе власти в стране.

«Самолетное дело» Речь идет об уголовном деле о незаконных перелетах. По данным следствия, Свириденко прикрывала служебными командировками главу офиса президента Андрея Ермака, не имевшего права на государственные самолеты. «Вся конструкция построена так, чтобы формальный удар приходился по ней, но политическая волна пойдет дальше — к самому Ермаку», — написал в своей статье автор издания «Украина.ру» Михаил Павлив. В Национальном антикоррупционном бюро Украины отметили, что ущерб стране носит материальный характер, но главная ценность дела заключается в создании юридического прецедента для удара по высшему руководству.

Это не профилактика и не тест. Это спецоперация. Михаил Павлив автор издания «Украина.ру»

Универсальность схемы представляет особую опасность для Банковой: такие же обвинения могут предъявить другим представителям команды Зеленского. «Если завтра НАБУ предъявит похожие претензии к другим представителям кабмина, никто не сможет сказать, что это политически необоснованно», — заключил Павлив.

Фото: РИА «Новости»

НАБУ роет под Зеленского? Буквально несколько дней назад Зеленский вернул антикоррупционным структурам Украины полномочия. Сразу же после этого НАБУ и САП вскрыли масштабную коррупционную схему с закупками БПЛА и системами РЭБ. Сумма хищений достигла 30% стоимости контрактов. По делу задержали депутат партии власти «Слуга народа» Алексея Кузнецова, бывшего главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая и главу Рубежанской городской администрации Андрея Юрченко. По словам экс-лидера запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь Виктора Медведчука, НАБУ и САП готовят доказательства для народного трибунала над Зеленским, который расписался в том, что не контролирует никакие процессы в стране. Запад собирается обвинить президента Украины в коррупционных преступлениях. При этом ждать поддержки от США, Британии или Евросоюза Зеленскому не стоит.