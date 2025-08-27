Рафик не так уж не виноват. За что Трамп вновь разнес Зеленского?
«Путинский пудель перестал лаять» — так одна из ведущих норвежских газет, Dagbladet, назвала заметку, в которой раскритиковала… президента США за смену его политики по отношению к Украине. Как осмелели потомки викингов! А всего надо было, чтобы Дональд Трамп заметил, что Владимир Зеленский несет свою долю ответственности за отсутствие мира на Украине.
«Зеленский тоже не является невиновным в ситуации, при которой явного движения к миру на Украине не видно», — заявил Трамп, отметив, что США легко могут ввести санкции и пошлины и против Украины.
Вот это поворот, как говорится. Впрочем, ожидать, что завтра Зеленскому и его хунте заблокируют все счета в западных банках или отключат SWIFT и заставят западные компании уйти с Украины, все же не стоит.
Трамп вообще довольно легко обходится с собственными угрозами, по крайней мере, если они затрагивают и американские интересы. Для Вашингтона наложить санкции на Украину — все равно что ударить по лбу себя самого. В конце концов, нынешний украинский режим — плоть от плоть американской внешней политики, ее прямое порождение.
А Трамп, при всей его инаковости и отличиях от прежних американских президентов, все же, увы, не Тарас Бульба. И выносить приговор собственному (в известном смысле) детищу, уверен, не станет.
Тем не менее сама постановка вопроса таким образом, что украинский режим в лице его главаря из безусловного для западного дискурса статуса жертвы вдруг превратился в обвиняемого в саботаже мирных инициатив Белого дома, — это уже нечто. Именно такая разительная перемена вывела из себя обычно хладнокровных норвежцев, заставив откровенно хамить президенту США.
Еще вчера канцлер ФРГ Фридрих Мерц, уверенный в том, что ему и европейским коллегам по «коалиции желающих» удалось перенаправить гнев Трампа на Москву, заявлял: мол, если Путин откажется от встречи с Зеленским, Россию ждут новые страшные санкции. Сегодня же все эти угрозы перечеркнуты одной брошенной Трампом фразой: «Рафик-то (читай — Зеленский), оказывается, не так уж и не виноват».
Что любопытно, даже традиционные в таких случаях попытки Вашингтона надавить на Москву, угрожая некими «серьезными мерами», если сделка по Украине не состоится, не смогли произвести должного впечатления на европейцев. Для них обвинения Трампа в адрес Зеленского — просто катастрофа. Попытками как-то устранить ее последствия они и будут заняты все ближайшие дни.
Мира на Украине тем временем как не было, так и нет…