«Путинский пудель перестал лаять» — так одна из ведущих норвежских газет, Dagbladet, назвала заметку, в которой раскритиковала… президента США за смену его политики по отношению к Украине. Как осмелели потомки викингов! А всего надо было, чтобы Дональд Трамп заметил, что Владимир Зеленский несет свою долю ответственности за отсутствие мира на Украине.

«Зеленский тоже не является невиновным в ситуации, при которой явного движения к миру на Украине не видно», — заявил Трамп, отметив, что США легко могут ввести санкции и пошлины и против Украины.

Вот это поворот, как говорится. Впрочем, ожидать, что завтра Зеленскому и его хунте заблокируют все счета в западных банках или отключат SWIFT и заставят западные компании уйти с Украины, все же не стоит.

Трамп вообще довольно легко обходится с собственными угрозами, по крайней мере, если они затрагивают и американские интересы. Для Вашингтона наложить санкции на Украину — все равно что ударить по лбу себя самого. В конце концов, нынешний украинский режим — плоть от плоть американской внешней политики, ее прямое порождение.