Вчера переговоры между Россией и Украиной так и не состоялись. Не состоялись по вине украинской делегации, что было вполне ожидаемо. Тем не менее этот факт не помешал известному лицедею Владимиру Зеленскому громко заявить о своем недовольстве составом российской делегации.

«Сегодня Россия в очередной раз продемонстрировала, что не намерена заканчивать войну, направив делегацию из низких представителей. Более того, такой российский подход — признак неуважения по отношению к миру и всем партнерам. Мы ожидаем четкого и решительного ответа от партнеров», — заявил он. Назвать «низкими представителями» помощника президента, начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил и заместителей министров обороны и иностранных дел — довольно смело. Или тупо. Слабоумие и отвага — это давно уже та парадигма, в рамках которой существует нынешний киевский режим.

Фото: Стороны конфликта должны были встретиться во дворце Долмабахче .Stringer/news.ru / www.globallookpress.com

Тем более что, по словам главы российской делегации Владимира Мединского, посланцы Москвы обладают всеми необходимыми компетенциями для того, чтобы обсуждать установление долгосрочного мира и устранение причин конфликта, а также проводить переговоры в Стамбуле, продолжив тем самым мирный процесс, прерванный в 2022 году. Не по нашей, заметьте, вине. Впрочем, в чем-то понять Зеленского я могу: он ожидал явно не этого. Самим фактом личной встречи с Путиным он надеялся укрепить свой довольно шаткий международный статус и сомнительную легитимность. И это не говоря уже о заранее заготовленных по такому случаю репризах (ну, комик же). Увы, не срослось. Обидно.

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press / www.globallookpress.com

Отправив на встречу к нему замов и помощников, пусть и наделенных необходимыми полномочиями, президент России явно дал понять, что не по Сеньке шапка: мелковат Зеленский еще, чтобы играть в высшей лиге с большими дядями. Да и вряд ли уже когда-нибудь до них дорастет.

Как там было у Пушкина? «Где тебе тягаться со мною, со мною, с самим Балдою? Экого послали супостата! Обгони-ка моего меньшего брата».

Эх, все-таки велик был наш Александр Сергеевич: без малого 200 лет тому назад сумел передать суть вчерашних «переговоров», будто видел все своими глазами. Говорят, на Украине нынче модно жечь русскую классику — рагули, что с них возьмешь. Но я бы на месте Зеленского избранные места из Пушкина все же в памяти освежил. Мало ли. А то вдруг следующим «челленджем» будет «снести сивую кобылу» — а ну как не поднимет, надорвется бедолага?!