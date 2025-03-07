Психология политических симпатий. Почему украинцы меняют свои предпочтения?

Политические симпатии украинцев стремительно менялись, что неоднократно наблюдалось в срезе в 10-15 лет. Последний претендент — США. Украина пришла в состояние «от любви до ненависти» буквально за пару-тройку дней. С чем это связано — в материале 360.ru.

Обида и разочарование С точки зрения психологии состояние от «любви до ненависти» руководствуется в первую очередь ожиданиями, рассказала в беседе с 360.ru социальный психолог Валерия Амелина-Прилепская. «Когда Америка выступала в роли партнера и не оправдывала ожидания второго партнера, произошел момент разочарования. Если мы вернемся к самой базовой психологии, то после любого конфликта возникает обида», — объяснила Амелина. Политические симпатии часто формируются на основе эмоций. Чем больше страна подвергалась стрессу и изменениям, тем менее устойчивым в ней становился эмоциональный фон. Ранее Украина была в близких отношениях с Россией и уже отказывалась от нее. «С каждым разом отказываться становится все легче. И именно поэтому разворот на 180 градусов становится легким за пару-тройку дней. С каждым разом этот процесс уже более знакомый, более понятный», — подчеркнула психолог.

Фото: РИА «Новости»

Эмоциональность в условиях угроз В современно мире информация распространяется мгновенно благодаря радио, телевидению, СМИ и социальным сетям. «Плюс большая часть населения получает информацию через визуальный канал. Для населения Зеленский есть Украина, и в лице Зеленского видят, что визуальный канал воспринимает нападение. Эта информация очень быстро распространяется в социальные сети, что формирует общественное мнение и очень быстро приводит к резким изменениям», — заявила Амелина. Групповая динамика усиливается за счет информационного влияния в современном мире. Кроме того, в условиях каких-либо угроз люди объединяются и становятся очень эмоциональными.

Так как политические симпатии формируются на основе эмоций, то быстрота изменений увеличивается. Этому способствует информационное влияние: распространение информации мгновенно и поступление через визуальный канал. Валерия Амелина социальный психолог

Люди вообще склонны следовать мнению большинства, отметил психолог. «Если общественное мнение начинает быстро меняться, то индивиды могут очень быстро адаптироваться, чтобы не оказаться отвергнутыми», — объяснила она.

Фото: РИА «Новости»

Страх быть отвергнутыми Из страха быть отвергнутым человек очень быстро адаптируется и присоединяется к обществу. На этом фоне он может не замечать каких-либо противоречий и фактов, заявила Амелина. «Умножаем на доступность информации, активное использование социальных сетей, что приводит к очень быстрому распространению новых идей, мнений, смыслов. Здесь очень важно еще понимать, насколько сейчас человеку легко что-либо внушить», — напомнила эксперт. Зачастую людям в большом количестве преподносят информацию на красивом блюде, и они в нее верят. Это внушение, преумноженное на страх отвержения и состояние стресса, служит благоприятной средой для искажения фактов и политических симпатий. «Это как раз то, что мы сейчас можем наблюдать в украинском обществе. Здесь я бы даже не приводила больше к национальным особенностям, а больше к тому, что эта национальная особенность Украины связана с предшествующими факторами того, что уже произошло. У них уже есть в этом опыт. Плюс фактор базовой психологии, когда у кого-то более уязвимого есть ожидания к кому-то большому, детско-родительские отношения. И когда ожидания не оправданы, происходит момент разочарования», — подытожила специалист.