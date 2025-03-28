После переговоров в Эр-Рияде состав украинской делегации незапланированно сократился. Один из участников переговорной группы якобы тайно покинул отель и улетел во Францию. Информацию об этом стали распространять в Сети. Подробности — в материале 360.ru.

План побега продумал заранее Данные о возможном бегстве одного из участников делегации Украины, прилетевшей в Эр-Рияд для переговоров с США, распространили накануне в популярных украинских пабликах. Речь шла о помощнике второго переводчика, сообщил aif.ru. После последнего раунда консультации мужчина якобы пропал из отеля, в котором остановились все дипломаты, и перестал выходить на связь с другими делегатами. Немногим позже появилась информация о том, что беглец покинул Саудовскую Аравию и через Турцию добрался до Франции. Украинские интернет-пользователи высказали предположения, что поступок помощника переводчика не был спонтанным. Скорее всего, он заблаговременно продумал план отступления. Киевские власти пока не прокомментировали эту новость и не подтвердили потерю в составе делегации.

Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Спортсмены и журналисты не возвращаются на Украину После начала спецоперации на Украине объявили всеобщую мобилизацию — мужчинам призывного возраста стало практически невозможно покинуть страну на законных основаниях. Многие подаются в бега. В начале марта 2025 года меры стали еще более жесткими. Украинское Министерство культуры наложило ограничения на выезд культурных деятелей и журналистов, поскольку те часто не возвращались на родину после зарубежных гастролей и культурных мероприятий, сообщило РИА «Новости». Аналогичная проблема наблюдается и с украинскими спортсменами. По информации Министерства молодежи и спорта Украины, с 2022 года с соревнований не вернулись как минимум 247 спортсменов и тренеров по олимпийским видам спорта, а также 49 спортсменов и 13 тренеров по неолимпийским.

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Грантоед и канцелярист в составе делегации По мнению экспертов, состав украинский делегации, отправившейся в Эр-Рияд, изначально был сомнительным. Его участники не обладали необходимыми качествами для достижения прогресса по вопросу урегулирования кризиса. Переговорную группу возглавил руководитель офиса президента Андрей Ермак. Также в нее вошли глава МИД Украины Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и экс-комбриг, заместитель руководителя офиса президента Павел Палиса. «Умеров — ставленник Соединенных Штатов, абсолютный грантоед в погонах, который будет делать то, что ему скажут», — сказал в беседе с aif.ru политолог Владимир Скачко. Сибигу эксперт тоже характеризовал не лучшим образом. Он назвал его бесхитростным и туповатым. Ермак, по словам Скачко, — обычный канцелярист. «Страшное дело — комментировать подобных персонажей даже по функционалу. Это конюхи и кухарки, руководящие государством, которые все делают только для своего карман», — заявил политолог. Скачко добавил, что никто из участников делегации от Украины не имеет никаких полномочий для подписания документов, поэтому ее состав можно считать исключительно символическим.