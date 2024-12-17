Олаф Шольц, пока еще бундесканцлер, вчера прямо обвинил бывших соратников по «светофорной» коалиции в ее развале: «За три года я неоднократно объединял эту коалицию для достижения результатов. Это требует много сил. Мое решение прекратить коалицию тоже потребовало сил, потому что дальше так продолжаться не могло. И я имею в виду не только недели саботажа правительства со стороны СвДП. Правда об этом спектакле теперь стала известна».

Из присутствовавших 733 за роспуск правительства Германии проголосовали 394 депутата бундестага (требовалось как минимум 367 голосов). Стало быть, новых досрочных выборов стране не избежать. Хотя процедура требует утверждения итогов голосования президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером (на это отводится до трех недель), который чисто теоретически может и отказаться это делать, оставив Шольца руководить в формате правительства меньшинства, мало у кого есть сомнения в том, что 23 февраля 2025 года Германия узнает имя нового канцлера. Впрочем, и тут больших сюрпризов не будет. Судя по рейтингам политических партий, победу на выборах одержит блок ХДС/ХСС. Значит, формировать новую коалицию, а с ней и правительство, доверят Фридриху Мерцу.

Фото: Фридрих Мерц. Michael Kappeler/dpa / Global Look Press

Вообще, стоит сказать, что сам по себе вотум недоверия правительству для Германии — дело не новое, но и обыденным его точно не назовешь. За всю послевоенную историю это случалось всего пять раз. В 1972 году правительство распустили по инициативе Вилли Брандта, что привело к рекордным результатам его партии СДПГ на последовавших выборах. В 2005-м тогдашний канцлер Герхард Шредер (тоже СДПГ) хотел провернуть похожий трюк, но был вынужден на долгие 16 лет передать бразды правления Ангеле Меркель.

Вот и сейчас Олаф Шольц был не против того, чтобы правительство распустили. В каком-то смысле он сам к этому подталкивал, окончательно запутавшись, видимо, в хитросплетениях современной политической повестки на Западе, которая самым драматическим образом сказалась на экономике ФРГ и благосостоянии простых немцев.

Аналитики обратили внимание, что увольнение министра финансов Кристиана Линднера (СвДП), результатом чего стал развал коалиции, случилось практически сразу после того, как в США президентские выборы выиграл Дональд Трамп: мол, глобалист Шольц понял, что не найдет общий язык с антиглобалистом в Белом доме.

Фото: Christoph Soeder/dpa / Global Look Press

Другие указывают на «проклятие» Зеленского, который одним своим рукопожатием отправляет в политическое небытие западных лидеров. И знаете, мне кажется, что вторые ближе к истине. Нет, разумеется, никакого проклятия не самом деле не существует. Кровавый комик — человек, безусловно, ужасный, но точно не колдун. Хотя совершенно очевидно, что причиной политического кризиса во многих странах западной антироссийской коалиции стала именно поддержка киевского режима.

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen / Global Look Press

Именно эта поддержка, как и вообще спровоцированная Западом бойня между Россией и Украиной, оказалась источником серьезных экономических проблем в странах Европы и Азии (вспомним недавние события в Южной Корее) и, как следствие, роста недовольства местного населения действиями правящей элиты. Так что на вопрос, кто или что убило «светофорную» коалицию Шольца, можно, не боясь ошибиться, отвечать: Украина. Украинский проект, который столько лет взращивался ими как таран против России и в итоге обернулся бумерангом против них самих. Ну и поделом.