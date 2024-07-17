Проект «Бессмертный полк СВО» оказался мошенническим

В интернете распространили информацию о проекте под названием «Бессмертный полк СВО». Он якобы призван помогать чтить память погибших участников спецоперации, но на самом деле является мошенническим.

Фейк

В интернете и соцсети «ВКонтакте» появился проект под названием «Бессмертный полк СВО». Его создали якобы для того, чтобы увековечивать подвиг погибших участников СВО по аналогии с уже существующим «Бессмертным полком», посвященным героям Великой Отечественной войны. Однако есть сразу несколько фактов, указывающих на мошеннический характер данного проекта.

Правда:

Сайт движения moypolk.net, на который ссылается группа в ВК, зарегистрирован в Болгарии в 2023 году. Данных для связи никаких не указано.

Что касается группы, то ее обложку создали на базе игры Call of Duty: Modern Warfare (2004). В сообществе три администратора. Их аккаунты зарегистрировали в течение лета 2023 года и заполнили данными несуществующих людей. На их личных страничках нет контактных данных, телефонов или e-mail, а также геолокаций. Фотографии взяли либо из поисковиков, либо представляют собой картинки или невнятные образы.

Первым постом в группе стала информация, взятая из интернета. Форма сайта пустая, поэтому для привлечения внимания авторы канала использовали информацию из статьи о гибели жителя Твери.

В пятом посте группы о погибшем военнослужащем содержится речевой оборот, используемый на территории Украины, — «в Украине».

В самих же рекомендациях группы как похожее сообщество указан паблик «Не жди меня», который заблокирован прокуратурой России за распространение незаконной информации.

Исходя из анализа, становится очевидно, что этот проект используют мошенники для сбора данных об участниках СВО и членах их семей. Те, кто по каким-то причинам решит разместить на этих ресурсах свои персональные данные или информацию о родственниках, могут столкнуться с негативными последствиями.

Кроме того, проект может использоваться для публикации недостоверных данных о погибших на СВО.

Таким образом, группа «Бессмертный полк СВО» в соцсети «ВКонтакте», в которой администратор призывает делиться своими историями, носит недостоверный и выраженный мошеннический характер. Сайт проекта зарегистрирован за рубежом. Модерация группы осуществляется обезличенными аккаунтами. Информация группы заполняется из открытых источников с ошибками и украинизмами.

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