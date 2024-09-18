Сегодня 18:08 Предполетный скандал с Усиком в Кракове. Почему боксера не пустили на борт в Валенсию 0 0 0 Фото: Web Summit / Википедия Украинское общество

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Украина

Знаменитый украинский боксер Александр Усик оскандалился в аэропорту Кракова. В ночь на 18 сентября спортсмена задержали перед посадкой на рейс в Валенсию. На него даже пришлось надеть наручники. Что известно о случившемся и как на это отреагировали власти Украины — в материале 360.ru.

Кто такой Александр Усик Александр Усик — чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе. В июне 2024 года он отказался от звания абсолютного чемпиона мира по боксу, добровольно освободив титул Международной боксерской федерации (IBF). Рост Александра Усика — 191 сантиметр, размах рук — 198 сантиметров, вес перед последним поединком составлял 100,2 килограмма. Биография и спортивная карьера боксера Усика Усик родился в 1987 году в Симферополе. Его мать родом из Черниговской области, отец — из Сумской. В детстве будущий боксер увлекался дзюдо, народными танцами и футболом, причем последним занимался довольно серьезно — играл на позиции левого полузащитника в юношеской «Таврии».

Фото: IMAGO/Mateusz Porzucek / Global Look Press

Решение посвятить себя боксу Усик принял в 15 лет. Первым его наставником был Сергей Лапин. Вспоминая свои первые занятия, спортсмен признавался, что уже на первой тренировке «получил по полной» и это его очень задело. В дальнейшем ему приходилось заниматься в два раза больше других. «Многие ребята смеялись над моими „зависаниями“ в зале. Но смеется тот, кто смеется последним», — отмечал боксер. Сейчас на счету Усика 22 победы в 22 поединках. Его козырями считают скорость, хорошую работу ног и потрясающую выносливость. Спортсмен женат. С супругой познакомился еще в школе. В 2009-м они поженились. У пары есть четверо детей: две дочери и два сына. Самая младшая дочка родилась в этом году. Бой Александр Усик — Тайсон Фьюри

Поединок Усика и британца Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе прошел 19 мая 2024 года в Эр-Рияде. Его называли главным противостоянием XXI века в боксе.

Фото: Mateusz Porzucek/Keystone Press Agency / Global Look Press

Бой продолжался 12 раундов и завершился победой украинского боксера раздельным решением судей. Усик смог отобрать у противника чемпионский титул по версии WBC и сохранить свои пояса по версиям WBA, WBO и IBF.

Для 35-летнего Фьюри это было первое поражение за всю карьеру. А Усик так и остался непобежденным. Помимо этого, он стал первым в этом веке абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.

Фото: William Cherry / Global Look Press

Когда будет бой-реванш Усика и Фьюри В начале мае глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шей заявлял ESPN, что встреча может пройти 12–13 октября. Позже издание сообщило, что реванш гарантирован контрактом и запланирован на 12 октября этого года. В дальнейшем «Чемпионат» также со ссылкой на аш-Шейха написал, что бой должен пройти 21 декабря. Планы Усика стать президентом Украины В июле 2023 года Усик заявил о том, что собирается баллотироваться в президенты Украины. Об этих планах спортсмен рассказал в интервью YouTube-каналу Seconds Out, когда его спросили о том, чем он намерен заниматься после боя с Тайсоном Фьюри.

«Я вернусь в первый тяжелый вес, еще раз стану абсолютным чемпионом и буду баллотироваться в президенты», — сказал Усик.

Фото: IMAGO/MICHAL CHWIEDUK / Global Look Press

Чуть больше чем через год Усик разуверился в политике и сообщил в интервью YouTube-каналу Video NV, что уже не собирается избираться на пост главы государства, пояснив, что карьера в этой сфере его не интересует. «Потому что я не верю в политику. Для меня политика — это когда иногда надо говорить то, чего ты не собираешься делать. А я так не хочу. Меня совесть замучает», — сказал Усик.

Интересно Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, но их отменили под предлогом военного положения в стране. Действующим президентом пока остается Владимир Зеленский. Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, но их отменили под предлогом военного положения в стране. Действующим президентом пока остается Владимир Зеленский.

Правда, уже в середине сентября он рассказал, что с удовольствием стал бы главой Минспорта Украины, потому что хочет «работать со своими ребятами, со своими детьми, чтобы научить их некоторым вещам». Позиция Усика по России и Украине Взгляды Усика на российско-украинские отношения долгое время считали нейтральными. В 2016 году он говорил, что не разделяет народы двух стран. «В Крыму за меня болеют, по всей России у меня очень много поклонников. В принципе, я не разделяю наши народы, ибо мы славяне. <…> Никаких препятствий нет, препятствия есть только у кого-то в голове», — говорил он.

Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

К слову, про принадлежность Крыма Александра спрашивали достаточно часто. В 2017 году боксер заявлял, что «Крым — это Крым», а через год на аналогичный вопрос ответил, что «Крым — божий». В том же 2018-м, когда его в очередной раз спросили о полуострове, спортсмен в конце концов вышел из себя. «Я не попугай, чтобы повторять по сто раз: что, где, когда? <…> Скажите: ваша цель — спровоцировать меня <…>, чтобы потом люди с не совсем нормальным мышлением говорили: „Ах ты пес, предатель!“ Кого из вас я предал, что вы мне такие вопросы собачьи задаете?» — возмущался Усик.

Фото: РИА «Новости»

После начала СВО боксер записал видеообращение, в котором отдельно обратился к президенту Владимиру Путину, попросив о начале переговоров с Киевом. «Еще хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Вы можете остановить это, не ставьте нам никаких условий, просто сядьте за стол переговоров, просто поговорите», — сказал он.

Фото: РИА «Новости»

В дальнейшем его высказывания становились более грубыми и резкими. Дошло до того, что в одном из постов в соцсетях спортсмен назвал россиян «свинособаками». «Да, я оскорбляю тех, кого я не уважаю… Россия — это враг», — подчеркнул Усик. В 2022 году он вступил в территориальную оборону Киева и тогда же объяснил, при каких условиях готов применить оружие. «Если меня попробуют убить, у меня не останется выбора» — сказал боксер. Что известно о скандале с Александром Усиком в аэропорту Кракова В аэропорту Кракова Усика задержали ночью 18 сентября. Видео с закованным в наручники боксером опубликовал депутат Верховной рады Жан Беленюк.

Известно, что Усик должен был вылететь в Валенсию, чтобы там начать готовиться к реваншу против Фьюри. Украинские власти из-за ЧП с задержанием серьезно переполошились: «выражать протест и возмущение» в аэропорт тут же отправили генконсула страны.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на этот инцидент гневным постом в своем Telegram. «Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону», — подчеркнул политик.

Что именно стряслось перед вылетом Усика в Испанию — не ясно. Источники ESPN заявили, что Усика и его тренера Сергея Лапина отказались пускать на борт, потому что сотрудник авиакомпании посчитал, что оба «непригодны к полету».

Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

При этом промоутер Анджей Василевский в комментарии польскому Onet.pl заявил, что Усику в посадке не отказывали. На борт, по его словам, не хотели пускать только человека, который сопровождал боксера. Просто спортсмен не захотел лететь один.

Есть еще одна версия, по которой Усика и вовсе не задерживали. Об этом в беседе с Dziennik Polski заявил сотрудник службы охраны границы Яцек Михаловский. Собеседник издания назвал случившееся «сопровождением в служебные помещения».

Фото: Omar Marques/Sopa Images / Global Look Press

«Они не хотели покидать зону выхода на посадку, несмотря на просьбы службы охраны аэропорта. Поэтому дело передали нам», — пояснил Михаловский. Отдельно он отметил, что и Усик, и сопровождавший его человек были недовольны сложившейся ситуацией, активно жестикулировали. Поэтому в качестве «превентивной меры» на них надели наручники. «В служебных помещениях их сразу же сняли», — заверил он. Усик все случившееся в аэропорту счел «недопониманием». При этом он поблагодарил за дипломатическую поддержку, а местным полицейским выразил респект за выполнение обязанностей «без оглядки на рост, вес, размах рук и регалии».