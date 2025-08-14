Предчувствие конца. Что будет с Зеленским после переговоров Трампа и Путина?
Как побитая собака — именно такая метафора будет наиболее уместна в рассказе о том, как вчера выглядел Владимир Зеленский после устроенной европейцами (непосредственно организацией занимался канцлер ФРГ Фридрих Мерц) онлайн-конференции с президентом США Дональдом Трампом.
Странная мимика, блуждающий взгляд, постоянное шмыганье носом, синяк на левой щеке — все это никак не производило впечатления уверенного в себе лидера воюющей страны. Причем еще накануне он кичливо заявлял, что решения будущего саммита Россия — США не указ, потому выполнять их не собирается.
Более того, ранее Киев озвучил свои условия перемирия (даже не мира), среди которых — репарации от России в размере до одного триллиона долларов, а также безусловное вступление Украины в Евросоюз и НАТО. Но все это было еще до беседы с Трампом.
По ее итогам Зеленский уже бормотал что-то маловразумительное о надеждах на то, что на переговорах с Москвой Вашингтон не забудет и об интересах Украины с Европой.
«Мы говорили о встрече на Аляске. Надеемся, что центральной темой на встрече будет прекращение огня, немедленное прекращение огня. Об этом не раз говорил президент Соединенных Штатов Америки. Он предложил мне, что после встречи на Аляске у нас будет с ним контакт и мы обсудим все результаты, если они будут. Мы определим следующие наши уже взаимные шаги», — сказал он.
Но может так случиться, что обсуждать дальнейшие шаги Украины Трамп будет уже не с Зеленским. По крайней мере, слухи о скорой утрате бывшим комиком властных полномочий настойчиво распространяются в киевской политической тусовке.
Депутат Верховной рады Анна Скороход даже предположила, что после саммита на Аляске Зеленского может ждать военный переворот. Впрочем, если этого не произойдет, долго упираться подписанию выработанных на встрече Трампа и Путина соглашений руководитель киевского режима не сможет. Если откажется, за него это сделает кто-то другой. Например, новый глава парламента, который сразу после объявит о новых выборах на Украине.
Выборов, в которых ни Зеленский, ни связанная с ним политическая сила, весьма вероятно, даже не поучаствуют.
Что касается «слуг народа», то после отстранения и без того давно нелегитимного президента от власти, каждый из них будет всячески дистанцироваться от ставшей в одночасье токсичной фигуры Зеленского. Не факт, что это им поможет, но тем не менее.
Его же самого может ждать еще более незавидная судьба: в лучшем случае — изгнание, в худшем…
Вот как раз о худшем думал Зеленский, стоя в Берлине перед собравшимися на пресс-конференцию журналистами. Думал, и мысли эти не внушали ему никакого оптимизма.