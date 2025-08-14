Поляки и украинцы всерьез поспорили на территории Польши. Напомню, что на концерте Макса Коржа в Варшаве украинские эмигранты вывесили красно-черный флаг ОУН-УПА* — бандеровский, в общем-то. А ведь именно бандеровцы убивали поляков, в том числе, устроив чудовищную Волынскую резню. После красно-черной дряни на концерте Польша собралась выслать 57 украинцев (там и шесть белорусов затесалось), а премьер-министр страны Дональд Туск во всем обвинил Россию – мол, провокация.

Для начала, чтобы идти дальше к более серьезным выводам, необходимо разобрать этот нелепый, но показательный случай. Во-первых, почему Макс Корж выступает в Варшаве? Кому он там нужен? А нужен он украинским и российским беглецам плюс белорусским релокантам. То есть, по факту, артист собирает на своих концертах тех, кто удрал из родных стран. Многие из этих персонажей разжигают межнациональную рознь, открыто призывая к войне. Люди, которые орут «мы за мир», бьют по клавишам, шлют деньги, хотя они, в основном, жадные, чтобы другие еще яростнее убивали друг друга. Так почему бы польским властям не брать этих «героев» прямо на таких концертах и отправлять в зону СВО? Пусть там в окопах стучат. Нелеп и трагикомичен в принципе союз украинцев и поляков. Исторически это самые воинственные и, я бы сказал, садомазохистические отношения. Речь Посполитая насильственно католизировала украинцев и белорусов.

Фото: Neil Milton/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Польские шляхтичи издевались над украинцами, используя их даже не как крепостных, а как рабов (это две большие разницы, как говорят в прекрасной Одессе). То, что устроили бандеровцы, когда убивали поляков, русских и самих украинцев, выходит за рамки даже крайней патологии.

И слова, и действия Польши по отношению к Украине во время СВО похожи на то, как кот ходит, бродит вокруг голубя, а тот важно надувает грудь, думая, что он контролирует ситуацию, весь такой красивый и важный.

Варшава хочет часть украинских территорий — это факт стопроцентный.

У меня есть немало знакомых, которые давно живут в Польше. Они поселились там еще до начала спецоперации. Большая часть приехала с Украины, меньше из Белоруссии, совсем мало из России. Вообще мне видится, что россияне редко отправляются на постоянное место жительства именно в эту страну.

Фото: Neil Milton/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Так вот, даже до СВО к приехавшим и переехавшим украинцам поляки относились с недовольством и подозрением. Мол, чего сюда приперлись? И порою, да, чего уж скрывать, припоминали украинцам бандеровские преступления. Еще раз акцентирую: доставалось даже людям интеллигентным — врачам, инженерам, тем, кто получил советское образование и точно не симпатизировал ОУН-УПА*, Бандере и прочим дегенеративным элементам.

А вот те, кто приехал с Украины после начала СВО — разжигатели, которые кичатся нацистским прошлым. Они не понимают и не знают, кем был на самом деле Степан Бандера и на что он толкал своих подвижников.

Если же знают, то их мозг настолько искривлен пропагандой, что им даже нравится кровавое мракобесие — и в той же Волынской резне, я сейчас не преувеличиваю, они видят и слышат мощь украинской нации, ее доминацию. Но люди эти при такой агрессии все равно держатся подальше от фронта: они беглецы, которые устраивают факельные шествия в Европе. Как они могут понравиться полякам? Тем более, в самой Польше сильны и реваншистские, и националистические, и мессианские настроения.

Фото: Grzegorz Krzyzewski / Fotonews / www.globallookpress.com

Вообще Польша, но об этом можно и нужно говорить отдельной статьей, возможно, единственная страна в Европе, где католичество приняло агрессивно-мессианскую форму с идеей очищения. Так что когда Дональд Туск заявляет «это все инициировала и спровоцировала Россия», то подобное выглядит нелепо и жалко. Как жалко выглядят и слова украинских политиков, мол, чего беглецы вообще ходят на концерты Макса Коржа? Не надо никого и ничего провоцировать — история делает все сама. Но я бы очень хотел, чтобы слова Туска услышали в соответствующих структурах в России, а после подбросили бы хвороста в не догорающий костер. Давно пора услышать! Давно пора действовать! Это помогло бы вернуть всех этих красно-черных уклонистов в ту мясорубку, которую они всячески поддерживают и питают, сами при этом находясь в безопасности. Да и нашей бы русской победе, безусловно, способствовало. * Запрещенная в России экстремистская организация.