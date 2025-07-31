Верховная рада 331 голосом за поддержала законопроект, предложенный офисом президента о восстановлении независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Голосовавших против или хотя бы воздержавшихся не нашлось, хотя та же Рада 10 дней назад приняла решение, прямо противоположное нынешнему.

Поступок, достойный фраера из известной песни, подается на Украине как пример сплоченности общества и власти в духе «народ и партия — едины», мол, мы вас услышали и «вернули все взад». Депутаты от прозеленской партии «Слуга народа» теперь искренне надеются, что конфликт улажен и можно вернуться в точку ноль. Поговаривают, активисты, целую неделю шумно митинговавшие в центре Киева и некоторых других крупных украинских городов, уже расходятся. Так что, спектакль в форме показательного Майдана окончен? Занавес? На первый взгляд, дело сделано, и Запад, столь рьяно бросившийся на защиту собственного детища (НАБУ и САП, по сути, представляют собой часть системы колониального управления Украиной), может праздновать победу.

Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Как написало информагентство Reuters, итоговое голосование украинского парламента «стало шагом к разрешению крупнейшего политического кризиса в стране» с февраля 2022 года. «Депутаты проголосовали за законопроект, который президент Владимир Зеленский внес на прошлой неделе под давлением тысяч протестующих и высокопоставленных европейских чиновников», — без обиняков заявили журналисты. Вот только фарш украинской «зрады» назад не провернуть. Вряд ли что-то поможет Зеленскому восстановить окончательно разрушенную репутацию «защитника демократии» и «ревнителя западных ценностей». Более того, осмелюсь предположить, что следующим актом этой драматической пьесы станут репрессии против ближайшего окружения киевского узурпатора. Как пишет немецкий Der Spiegel, вероятным триггером попытки Зеленского уничтожить САП и НАБУ стали обыски в доме его доверенного лица Ростислава Шурмы в Штарнберге, прошедшие, как утверждается, по запросу о правовой помощи от Национального антикоррупционного бюро Украины.

Фото: IMAGO/Andreas Stroh / www.globallookpress.com

«Сорокаоднолетний Шурма в качестве заместителя главы офиса президента почти три года курировал украинскую экономику. Он один из нескольких менеджеров из ближайшего окружения Зеленского, против которых НАБУ начало расследование», — сообщило издание. Что-то мне подсказывает, что теперь накат на Зеленского возобновится с новой силой. Для него с сегодняшним голосованием ничего еще не закончилось, напротив, все только начинается. И то, что грядет, вряд ли обрадует бывшего комика. Впрочем, начало конца — само по себе конец. Конец русофобского украинского проекта, который даже без учета разборок в верхушке киевского режима и драк депутатов Верховной рады — куда ж без этого — довольно стремительно приближают наши бойцы. Бойцы, завершившие сегодня освобождение Часова Яра. Есть в этом что-то символическое, согласитесь.