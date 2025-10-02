Сегодня 11:48 Погибали семьями. Наводнение в Одессе обнажило правду: что не сожрала война — разворовали В Одессе объявили день траура по жертвам наводнения 0 0 0 Фото: ГСЧС Украины Украинское общество

В Одессе растет число жертв наводнения. По последней информации, в городе погибли уже 10 человек, в том числе ребенок. Власти оправдываются и обещают компенсации, но толку-то. Все происходящее в очередной раз показало, насколько беспомощным стал сектор ЖКХ. И в дальнейшем он будет приходить в негодность лишь сильнее.

Причины наводнения в Одессе Наводнение в Одессе вызвали сильные ливни, начавшиеся еще 30 сентября. Накануне мэр города Геннадий Труханов заявил, что во всех районах города оказались затоплены 286 частных и 384 многоквартирных дома.

Всего за несколько часов в городе выпала полуторамесячная норма осадков. Дожди не прекращались два дня. Улицы города превратились в самые настоящие реки. Ливневые воды затопили магазины, паркинги. Дорожная обстановка тоже оставляет желать лучшего: на трассах размывает грунт. Уже известно о случае, когда один из городских автобусов провалился под асфальт.

Фото: ГСЧС Украины

Но самым страшным стало подтопление домов. Спастись от прибывающей воды удалось далеко не всем. Среди жертв оказалась целая семья: люди просто не смогли выбраться из своего жилья в подвальном помещении. Сегодня министр по вопросам развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил, что наводнение унесло жизни 10 человек, в городе объявили траур. «Уже сейчас из-за непогоды погибли 10 человек. Среди них ребенок. [2 октября] в городе объявлен день траура. Искренние соболезнования семьям погибших», — написал он в своем Telegram-канале.

Фото: ГСЧС Украины

Людей буквально смыло Происходящее поражает местных жителей и журналистов. Конечно, сейчас можно оправдываться экстремальными условиями, аномальными осадками и так далее. Но кому от этого станет легче? «Людей буквально „смыло“», — негодует киевский Telegram-канал «Легитимный».

Авторы убеждены: причина трагедии в Одессе не в том, что на город обрушились проливные дожди, а в том, что сектор ЖКХ приходит в негодность. «Запас прочности иссяк, что будет постоянно отражаться разными ЧП/ЧС. Мы пишем о проблеме в секторе ЖКХ постоянно — это бомба замедленного действия. Война сожрала все. Денег на ремонт, реконструкцию, восстановление и замену коммуникации ЖКХ — нет», — подчеркивают они.

Фото: ГСЧС Украины

А в бюджете страны на этот сектор заложены буквально копейки, но даже их чиновники продолжают умудряться «осваивать» в свою пользу. «Отсюда вывод: ситуация будет ухудшаться, в какой-то момент начнет массово выходить из строя вся ЖКХ инфраструктура, как локальная, так и глобальная», — констатировали авторы канала. Аналогичную точку зрения выразил и ирландский журналист Чей Боуз. По его словам, к ужасным последствиям наводнения в Одессе привели коррупция Владимира Зеленского и его окружения. «В интернете Зеленский и его жуликоватая клика соболезнуют. На самом деле его коррумпированное правительство проигнорировало инфраструктурные потребности по всей Украине. Деньги, выделенные на противопаводковые работы, давно разворованы. Как и все остальное», — возмутился он.