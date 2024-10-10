«Налетай, все уплочено». Почему Зеленский не стал отменять поездку в Европу

Ух, и разгалделись накануне западные СМИ, аж уши закладывает. «Зеленский видит шанс для завершения военного конфликта в октябре, ноябре или декабре», — кричало Reuters. «Зеленский мог бы согласиться на прекращение огня на Украине по нынешней линии фронта в обмен на гарантии безопасности со стороны США и возможность ускоренного вступления в Евросоюз», — перекрикивая коллег, твердила итальянская газета Corriere della Sera.

«Ситуация на поле боя создает возможность закончить военный конфликт в 2025 году», — не унималось Reuters, ссылаясь на самого главу киевского режима. «Владимир Зеленский приедет в Берлин и презентует Шольцу свой „план победы“, — по-немецки чеканно отрапортовала Bild. Между тем все это не более чем «прошлогодний снег» — звучит занятно, но по факту никому не нужно. Накануне Зеленский вправду прибыл в Хорватию для участия в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа», в рамках которого прошли встречи с премьер-министром страны Пленковичем и представителями других государств региона.

Выступая на саммите, просроченный президент Украины действительно сказал что-то вроде «ситуация на поле боя создает возможность сделать <…> выбор решительных действий, чтобы закончить военный конфликт не позже 2025 года». А также он на самом деле упомянул последние месяцы уходящего года как «шанс двигаться к миру и длительной стабильности». Вот только как во всем этом можно было разглядеть готовность Киева сесть за стол переговоров и тем более согласие на формулу (пропихиваемую Западом, между прочим) «территории в обмен на ЕС и НАТО», мне совершенно непонятно.

Ничего такого Зеленский не говорил и даже не подразумевал. Напротив, он продолжает носиться со своим «планом перемоги» как с писаной торбой, в надежде, что хоть кто-нибудь на Западе купит этот залежалый товар. Я ж говорю, «прошлогодний снег».

Намедни старик Байден даже отказался лететь на саммит спонсоров украинской бойни в Берлин, чтобы в очередной раз не слушать горячечный бред украинского недокомика. Ураган «Милтон» — это так, отмазка. В итоге саммит попросту отменили. Но самого Зеленского дома было уже не удержать. Не, ну, а что? Бюджет поездки сверстан, командировочные выданы, билеты куплены, номер люкс в отеле «Атлантик» заказан, короче, все уплочено, чего не поехать-то? Не будет Байдена — встретимся с папой римским, тот тоже в летах. Не приедет Блинкен — будем надоедать со своим планом бедолаге Шольцу. Отменили встречу в формате «Рамштайн» — мы не гордые, сами поедем и в Германию, и в Италию, и, говорят, даже в Англию, на встречу с главным подстрекателем этого военного конфликта — британским премьером (кто бы им на данный момент ни был).

Фото: Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский, 10 октября. Martyn Wheatley/Keystone Press Agency / Global Look Press

И везде будем талдычить одно и тоже: план мира — это план победы, а план победы — это список украинских хотелок: возьмите нас в НАТО, дайте ракеты, закройте украинское небо натовской ПВО и, разумеется, классическое — дайте денег. Где тут хоть слово про мир и готовность к переговорам? Вместо этого Зеленский прямым текстом говорит, что Россию надо «заставить соблюдать условия украинской мирной формулы», правда, как это сделать — он не знает.

В итоге все сводится к банальному шантажу Запада и попытке втянуть его в войну: мол, если вы не поможете, ВСУ не выдюжит и побежит, будете тогда сами все расхлебывать.

Впрочем, Запад на это не сильно ведется. Он прекрасно понимает, что вторгаться в Европу Россия не собирается, незачем ей это. Одно дело вешать лапшу на уши западному обывателю о «русской угрозе» и под шумок пилить очередной военный бюджет, и совсем другое — реальная геополитика. Это, как говорят в русском городе Одессе, две большие разницы. Уж Зеленский-то должен это понимать…