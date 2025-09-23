Для журналиста из США Пирсона Шарпа посты в соцсетях, посвященные впечатлениям от поездки в Донбасс, обернулись реальными угрозами смерти и преследованием. Проукраински настроенные интернет-пользователи набросились на американца, взбешенные его оценкой происходящего в регионе. Подробности — в материале 360.ru.

В Донбассе Шарп, представляющий американский телеканал One America, побывал в рамках пресс-тура, организованного изданием «Ваши Новости» . О своей поездке журналист эмоционально рассказал в соцсети X.

Люди здесь борются за свою свободу, их истории разбивают западную интерпретацию происходящего на Украине. Я поговорил с мужчинами и женщинами, которые здесь живут и сражаются, и они рассказали, что Россия им не враг, а вот Украина — да.

Пирсон добавил, что слышал от местных жителей множество благодарностей российскому президенту Владимиру Путину, который многое сделал, чтобы защитить их от действий главы киевского режима Владимира Зеленского.

Агрессия проукраинских блогеров

Журналист и представить не мог, какой ажиотаж вызовет его публикация. В комментариях к посту на него обрушилась лавина хейта. Проукраинские блогеры не только пригрозили Шарпу проблемами с законом, утверждая, что он въехал на якобы оккупированную территорию, но и стали описывать возможные способы его гибели.

«Не пытайся притворяться журналистом. Ты военный преступник. И теперь ты добыча для ВСУ», — написал один из хейтеров. «Жаль, что там тебя не прибило дроном», — добавил другой.

Нападки в Сети не смутили журналиста и не изменили его взглядов. Напротив, вскоре Пирсон разместил еще один пост, в котором обратил внимание публики на агрессивное поведение людей, поддерживающих киевский режим. Он подчеркнул, что ни один из комментаторов не попробовал вступить с ним в адекватный спор и не задавал никаких проясняющих вопросов.