Журналиста из США назвали целью для ВСУ. Чем Пирсон Шарп насолил Украине?
Американскому журналисту Шарпу угрожают за рассказ о поездке в Донбасс
Для журналиста из США Пирсона Шарпа посты в соцсетях, посвященные впечатлениям от поездки в Донбасс, обернулись реальными угрозами смерти и преследованием. Проукраински настроенные интернет-пользователи набросились на американца, взбешенные его оценкой происходящего в регионе. Подробности — в материале 360.ru.
Жители Донбасса благодарят Путина
В Донбассе Шарп, представляющий американский телеканал One America, побывал в рамках пресс-тура, организованного изданием «Ваши Новости». О своей поездке журналист эмоционально рассказал в соцсети X.
Люди здесь борются за свою свободу, их истории разбивают западную интерпретацию происходящего на Украине. Я поговорил с мужчинами и женщинами, которые здесь живут и сражаются, и они рассказали, что Россия им не враг, а вот Украина — да.
Пирсон Шарп
Пирсон добавил, что слышал от местных жителей множество благодарностей российскому президенту Владимиру Путину, который многое сделал, чтобы защитить их от действий главы киевского режима Владимира Зеленского.
Агрессия проукраинских блогеров
Журналист и представить не мог, какой ажиотаж вызовет его публикация. В комментариях к посту на него обрушилась лавина хейта. Проукраинские блогеры не только пригрозили Шарпу проблемами с законом, утверждая, что он въехал на якобы оккупированную территорию, но и стали описывать возможные способы его гибели.
«Не пытайся притворяться журналистом. Ты военный преступник. И теперь ты добыча для ВСУ», — написал один из хейтеров. «Жаль, что там тебя не прибило дроном», — добавил другой.
Нападки в Сети не смутили журналиста и не изменили его взглядов. Напротив, вскоре Пирсон разместил еще один пост, в котором обратил внимание публики на агрессивное поведение людей, поддерживающих киевский режим. Он подчеркнул, что ни один из комментаторов не попробовал вступить с ним в адекватный спор и не задавал никаких проясняющих вопросов.
«Ни одного человека, который бы просил у меня разъяснений, требовал доказательств или спрашивал, почему я так сказал. Весь раздел комментариев просто заполнен ненавистью и реальными угрозами смерти. Это говорит вам все, что нужно знать о ситуации», — указал американец.
Шарп добавил, что во время поездки в Донбасс перемещался один и сам выбирал людей, которым задавал вопросы. Ему не платили и не указывали, у кого именно брать интервью.
«Все до единого говорили, что с гордостью называют себя русскими, и были благодарны президенту Путину за то, что он „освободил их от украинского терроризма“», — заключил журналист.