14 марта 2025 15:53 Пепел Одессы: время отмщения за пожар в Доме профсоюзов пришло? 0 0 0 Фото: Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе, 2 мая 2014 года. Денис Петров / РИА «Новости» Эксклюзив

Украинское общество

Убийства

Суд

Одесса

Европа

Украина

Майдан

Два события произошли плюс-минус в непосредственной близости друг от друга. Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в «непредотвращении» гибели людей во время протестов в Одессе 2 мая 2014 года. На следующий день в Одессе убили украинского радикала, нациста Демьяна Ганула — он потешался над черным днем: жарил в Доме профсоюзов шашлыки и уничтожал доски памяти. Выходит, спустя 11 лет виновные в тех жутких событиях понесут наказание, а кто-то уже расплатился за них?

Убийство Ганула широко освещается в российских СМИ и социальных сетях. Еще бы — вот оно, возмездие! Ганул действительно омерзительный персонаж, в котором нет ни человеческого достоинства, ни сострадания, ни здравого смысла в принципе. Это не убежденный нацист, не украинофил — и тем хуже. Ганул — ярчайший представитель тех выродков, которые еще с 2004 года, со времен «оранжевого» Майдана, стали использовать проукраинский, бандеровский, националистический фактор для собственного обогащения. На фотографиях мы видим тушу, набившую на теле нацистские символы и, видимо, с особой издевкой — паляницю (культовое слово и образ для украинофилов). Понятно, что сам Ганул позиционировал себя как ярого борца за Украину, патриота, националиста. Таким он никогда не был. На самом деле, как уже говорилось, Демьян был обычным, банальным рэкетиром — бандюком, использовавшим ситуацию для прикрытия своих преступных схем. Он грабил, он шантажировал, он вымогал и убивал.

Фото: Фото с личной страницы Демьяна Ганула / Соцсети

При этом Ганул был максимально циничным, откровенно издевался над людьми — в том числе над погибшими в Доме профсоюзов 2 мая и их родственниками. Он буквально осквернял прах. И все же, полагаю, что убили его не за это. Убили, кстати, максимально хладнокровно. Прямо в городе, с контрольным выстрелом в голову. Вокруг люди реагировали на все спокойно — видимо, и не такое на Украине встречается. Так что я почти на 100% уверен, что убийство Демьяна Ганула — ответка за грязные дела.

Фото: Zacharie Scheurer/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Показательна реакция на убийство Ганула властей Украины. Глава МВД заявил, что в Одессу отправят целый полк Национальной полиции. Вместе с ним в город-герой приедет оперативно-следственная группа, в которую включили лучших полицейских. То есть расследовать уничтожение выродка станут самые профессиональные и ответственные. Где же внимание к беспределу, творящемуся в стране? Почему властям наплевать на простых людей? На людей в целом? Ответ исходит как раз из событий 2 мая 2014 года.

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look / www.globallookpress.com

Это была поворотная точка в истории Украины. Когда власть сделала вид, что все нормально, что так надо, что сгоревшие в Доме профсоюзов люди виноваты в том сами, когда несчастных жертв представили палачами-самоубийцами, стало понятно: страна встала, нацепила на свое пораженное проказой тело балахон и все граждане должны быть больными и безумными или мертвыми. Подчинись злу — или погибни! Любое инакомыслие объявлено вне закона. Со временем вне закона сделали и здравый смысл. И в этом Украину поддержала Европа, также сделавшая вид, будто не заметила, что произошло 2 мая 2014 года.

Разве не об этом в свое время говорила Ханна Арендт? Я о той самой ее классической работе «Банальность зла», написанной по итогам Нюрнбергского процесса. Все так, потому что фашизм — в первую очередь презрение. И, не признавая трагедию в Одессе, вину в этом Украины, презирала погибших. Одиннадцать лет — одиннадцать! — ЕСПЧ понадобилось, чтобы признать нарушение нескольких статей. И это после десятков обращений в суд родственников погибших. Им ведь даже не выплатили никакой компенсации. Что это за позорное молчание?

Сколько еще понадобится Европе, чтобы прозреть? Прозреет ли она вообще? Или и дальше станет лицемерно блеять о том, что нет никакого фашизма на Украине? С последней же плюс-минус все понятно. Убийство таких, как Демьян Ганул, — часть давно запущенного процесса. В нем бешеные псы будут перегрызать друг другу глотки, заливая улицы кровью. Главное, чтобы при этом не пострадали достойные мирные люди. Уже было слишком много жертв, и события 2 мая в Одессе — одна из главных причин людоедской бойни.