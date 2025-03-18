Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что одним из условий заключения мирного соглашения по Украине должен стать официальный отказ Североатлантического альянса от планов принять в свой состав «Незалежную».

По словам дипломата, гарантии безопасности для Москвы должны «исключать членство Украины в НАТО и возможность размещения на ее территории иностранных военных контингентов или ее использования для оказания военного давления на Россию». Вышеизложенные условия относятся и к «перспективам» отправки туда «миротворцев» из западных, прежде всего европейских, стран. Поскольку, как сказал Грушко, «нам абсолютно все равно, под каким шильдиком контингенты НАТО могут быть размещены на территории Украины». «Если они появляются там, это означает, что они размещаются в зоне конфликта со всеми последствиями для этих контингентов как стороны конфликта», — добавил дипломат. В свою очередь, генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, побывавший на днях с визитом в Вашингтоне (читай — вызванный «на ковер» в Белый дом), в недавнем интервью Bloomberg TV подтвердил, что вопрос вступления Киева в блок на повестке дня больше не стоит.

Фото: Марк Рютте в Вашингтоне. Yuri Gripas — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Впрочем, если уж быть до конца откровенными, никогда и не стоял. Западным союзникам было важно подвесить членство в НАТО для Украины как морковку перед мордой того осла, чтобы заставить двигаться в нужном им направлении. Принять Киев в альянс и тем самым лишиться столь эффективного инструмента давления на Москву, прокси-силы, готовой умирать за западные интересы, пока сам Запад остается в относительной безопасности — нет, на это они бы никогда не пошли. Но и публично под давлением России отказать Украине в членстве означало бы поставить под сомнение имидж НАТО как несокрушимой силы, которая лишь одна в мире способна диктовать всем остальным свою непреклонную волю.

Фото: Marcus Brandt/dpa / www.globallookpress.com

Это стало бы началом конца альянса, спасовавшего всего лишь перед грозным рыком русского медведя и устрашающим видом его когтей и зубов. Но куда хуже ситуация складывается для самого киевского режима и лично Владимира Зеленского. Если, точнее когда, будет официально объявлено, что Украину в НАТО не берут, а мир заключается на условиях гораздо хуже тех, что были в Стамбуле и тем более в Минске, к нему, а также к целому ряду предыдущих правителей Украины, начиная с Порошенко и заканчивая Ющенко, возникнут вопросы: ради чего все это вообще было?

Возвращение Украины к нейтральному статусу, заложенному, кстати, еще в Декларации о независимости 1991 года, напрочь обнуляет все пронатовские (а также с 99%-ной долей вероятности проевропейские) нарративы Киева, которые, как лапшу, долгие годы щедро развешивали на уши доверчивых украинских граждан.

Если ни НАТО, ни ЕС Украине не светят, то за что стояли оба Майдана? За что более 10 лет гибли люди сначала в Донбассе, а затем уже и по всей Украине? Зачем нужна была эта бойня, разрушившая экономику и так не самой богатой страны? Зачем все эти пот, кровь и страдания?

Итогом глубочайшего разочарования украинского общества станет волна негатива в сторону собственных правителей. И тогда тем из них, кто не успеет убежать за бугор, точно не поздоровится. Проще говоря, отказ от НАТО станет смертным приговором как самому альянсу, так и киевскому режиму. Они это знают и именно поэтому будут сопротивляться до конца.