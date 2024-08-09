Как утверждает издание The Washington Post, целью (по крайней мере одной из) наступления ВСУ на Курскую область мог быть срыв всех поставок российского газа в Европу. Причем, по версии американских журналистов, все это задумывалось как рычаг давления на Москву.

«В четверг газ все еще поступал через Суджу — последний действующий пункт отгрузки по трубопроводу, по которому российский природный газ идет в Европу через Украину. Украина зарабатывает выгодные транзитные сборы, но выразила желание отрезать Россию от оставшегося энергетического бизнеса в Европе», — отметили журналисты WP. Звучит, конечно, сильно притянуто за уши — как минимум потому, что если бы в задачу украинских ССО действительно входила блокировка перекачки российского газа, то куда как проще было бы сделать это на территории самой Украины — без шума, пыли, газа. Ведь в двух других аналогичных случаях — с аммиакопроводом Тольятти — Одесса и нефтепроводом «Дружба» — киевские власти поступили именно так. Ну, допустим. Это еще хоть как-то может быть похоже на правду.

Фото: На газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области, через которую российский газ начал поступать в украинскую газотранспортную систему для его последующего транзита в Европу. / РИА «Новости»

Что касается получения таким образом «рычага давления» на Москву, то подобная трактовка американского издания вообще не выдерживает никакой критики. Хочется спросить: в чем давление-то?

До недавних пор "Газпром" честно исполнял свои контрактные обязательства, в том числе перед Украиной (как бы ни чудовищно странно это звучало) и отгружал газ по заранее подписанным соглашениям, действие которых, кстати, и так заканчивалось 31 декабря 2024 года. То есть оставалось недолго. Киеву можно было бы и потерпеть, а не отправлять на убой элиту собственной армии с прогнозируемо сомнительным итогом.

Но когда в свое время американцы (будем называть вещи своими именами) взорвали «Северные потоки», Россия, сославшись на форс-мажор, от выполнения обязательств по контракту отказалась. И никто, надо заметить, в нашей стране от этого не умер, в отличие от Германии, фактически угробившей собственную химическую промышленность. Теперь вот нам не дадут (при негативном развитии событий) поставлять газ в Словакию и Австрию — не самые, надо сказать, воинственные страны — и что? Руководство государств, с завидной регулярностью голосовавших за выделение Украине очередного транша экономической и военной помощи, теперь будет вынуждено решать внутренние проблемы, дабы их сограждане не замерзли грядущей зимой. Нам-то что?

Фото: Stefan Sauer/dpa / Global Look Press

Говорят, голландские месячные фьючерсы — эталон европейского газа — уже подорожали более чем на 40% по сравнению с апрельским уровнем цен. По состоянию на 16:16 вчерашнего дня в Амстердаме контракт торговался по 39,46 евро за мегаватт-час. Выросли и спотовые цены на газ, впервые с декабря 2023 года превысив отметку 435 долларов за тысячу кубов. И кому от этого хуже? Нам? Отнюдь! Мы вполне успешно торгуем с Европой СПГ (о чем западные и украинские пропагандисты предпочитают молчать). Украинцам? С точки зрения недополучения денег за транзит — несомненно. Европейцам? А вот они в итоге и могут оказаться главными пострадавшими от перекрытия газового транзита. Выходит, решив «наказать Путина», Зеленский в реальности наказал Европу. Такая вот странная украинская логика.