Киевская логика: назло Путину оставить Европу без газа
Публицист Белов: атакой на Курскую область Зеленский наказал Европу
Как утверждает издание The Washington Post, целью (по крайней мере одной из) наступления ВСУ на Курскую область мог быть срыв всех поставок российского газа в Европу. Причем, по версии американских журналистов, все это задумывалось как рычаг давления на Москву.
«В четверг газ все еще поступал через Суджу — последний действующий пункт отгрузки по трубопроводу, по которому российский природный газ идет в Европу через Украину. Украина зарабатывает выгодные транзитные сборы, но выразила желание отрезать Россию от оставшегося энергетического бизнеса в Европе», — отметили журналисты WP.
Звучит, конечно, сильно притянуто за уши — как минимум потому, что если бы в задачу украинских ССО действительно входила блокировка перекачки российского газа, то куда как проще было бы сделать это на территории самой Украины — без шума, пыли, газа. Ведь в двух других аналогичных случаях — с аммиакопроводом Тольятти — Одесса и нефтепроводом «Дружба» — киевские власти поступили именно так.
Ну, допустим. Это еще хоть как-то может быть похоже на правду.
Что касается получения таким образом «рычага давления» на Москву, то подобная трактовка американского издания вообще не выдерживает никакой критики. Хочется спросить: в чем давление-то?
До недавних пор "Газпром" честно исполнял свои контрактные обязательства, в том числе перед Украиной (как бы ни чудовищно странно это звучало) и отгружал газ по заранее подписанным соглашениям, действие которых, кстати, и так заканчивалось 31 декабря 2024 года. То есть оставалось недолго. Киеву можно было бы и потерпеть, а не отправлять на убой элиту собственной армии с прогнозируемо сомнительным итогом.
Но когда в свое время американцы (будем называть вещи своими именами) взорвали «Северные потоки», Россия, сославшись на форс-мажор, от выполнения обязательств по контракту отказалась. И никто, надо заметить, в нашей стране от этого не умер, в отличие от Германии, фактически угробившей собственную химическую промышленность.
Теперь вот нам не дадут (при негативном развитии событий) поставлять газ в Словакию и Австрию — не самые, надо сказать, воинственные страны — и что? Руководство государств, с завидной регулярностью голосовавших за выделение Украине очередного транша экономической и военной помощи, теперь будет вынуждено решать внутренние проблемы, дабы их сограждане не замерзли грядущей зимой. Нам-то что?
Говорят, голландские месячные фьючерсы — эталон европейского газа — уже подорожали более чем на 40% по сравнению с апрельским уровнем цен. По состоянию на 16:16 вчерашнего дня в Амстердаме контракт торговался по 39,46 евро за мегаватт-час. Выросли и спотовые цены на газ, впервые с декабря 2023 года превысив отметку 435 долларов за тысячу кубов.
И кому от этого хуже? Нам? Отнюдь!
Мы вполне успешно торгуем с Европой СПГ (о чем западные и украинские пропагандисты предпочитают молчать). Украинцам? С точки зрения недополучения денег за транзит — несомненно. Европейцам? А вот они в итоге и могут оказаться главными пострадавшими от перекрытия газового транзита.
Выходит, решив «наказать Путина», Зеленский в реальности наказал Европу. Такая вот странная украинская логика.