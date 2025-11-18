Вчера сайт Clash Report сообщил, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров после начавшегося в Киеве коррупционного скандала в срочном порядке выехал на переговоры по обмену военнопленными. И теперь не намерен возвращаться на Украину. Как утверждают СМИ, об этом он уже сообщил Владимиру Зеленскому. Любопытно как — по телефону или через СМС? Вообще, бросать бывших, не удостоив их личной встречи, — дурной тон, ну да ладно.

Новость тут же вызвала волну обсуждений в социальных сетях. Комментаторы заявили, что «Рустема Умерова необходимо привлечь к ответственности и доставить в Киев», ибо по мере развития коррупционного скандала «ему придется еще хуже». Некоторые задаются вопросом: куда дальше отправится Умеров и не США ли — конечная цель его поездки, ведь там проживает семья бывшего министра обороны Украины?

Версию с Соединенными Штатами уже косвенно подтвердил украинский Центр по борьбе с фейками при СНБО, сообщивший, что их шеф действительно отправился в Вашингтон, где планирует «провести ряд рабочих консультаций и встреч, направленных на усиление международной поддержки Украины». При этом, как утверждается, Умеров «остается в постоянном рабочем контакте с руководством государства, выполняет все поставленные задачи и продолжает работу над ключевыми вопросами безопасности, обороны и гуманитарной политики».

Последнее на сегодня сообщение, касающееся графика зарубежной командировки секретаря СНБО, которая на самом деле должна была закончится еще 16 ноября, дал канал «Суспильне». По его информации, Умеров вернется на Украину в четверг, 20 ноября. Что ж, состоится ли возвращение блудного секретаря, и пойдет ли послезавтра в Киеве дождь, после которого, по известной русской поговорке, может случиться даже самое невероятное, мы скоро узнаем.

И все же сама по себе внезапная одиссея проворовавшегося украинского чиновника не столь интересна. Куда важнее процессы, проходящие сегодня на Украине, символом которых и стало бегство Умерова.