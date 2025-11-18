Одиссея Умерова. Что стоит за «побегом» украинского чиновника?
Вчера сайт Clash Report сообщил, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров после начавшегося в Киеве коррупционного скандала в срочном порядке выехал на переговоры по обмену военнопленными. И теперь не намерен возвращаться на Украину. Как утверждают СМИ, об этом он уже сообщил Владимиру Зеленскому. Любопытно как — по телефону или через СМС? Вообще, бросать бывших, не удостоив их личной встречи, — дурной тон, ну да ладно.
Новость тут же вызвала волну обсуждений в социальных сетях. Комментаторы заявили, что «Рустема Умерова необходимо привлечь к ответственности и доставить в Киев», ибо по мере развития коррупционного скандала «ему придется еще хуже». Некоторые задаются вопросом: куда дальше отправится Умеров и не США ли — конечная цель его поездки, ведь там проживает семья бывшего министра обороны Украины?
Версию с Соединенными Штатами уже косвенно подтвердил украинский Центр по борьбе с фейками при СНБО, сообщивший, что их шеф действительно отправился в Вашингтон, где планирует «провести ряд рабочих консультаций и встреч, направленных на усиление международной поддержки Украины». При этом, как утверждается, Умеров «остается в постоянном рабочем контакте с руководством государства, выполняет все поставленные задачи и продолжает работу над ключевыми вопросами безопасности, обороны и гуманитарной политики».
Последнее на сегодня сообщение, касающееся графика зарубежной командировки секретаря СНБО, которая на самом деле должна была закончится еще 16 ноября, дал канал «Суспильне». По его информации, Умеров вернется на Украину в четверг, 20 ноября. Что ж, состоится ли возвращение блудного секретаря, и пойдет ли послезавтра в Киеве дождь, после которого, по известной русской поговорке, может случиться даже самое невероятное, мы скоро узнаем.
И все же сама по себе внезапная одиссея проворовавшегося украинского чиновника не столь интересна. Куда важнее процессы, проходящие сегодня на Украине, символом которых и стало бегство Умерова.
По сути, Белый дом, недовольный нежеланием Зеленского принять условия аляскинского мира, выработанные на саммите Россия — США, не имея возможности действовать напрямую, решил через полностью подконтрольные ему антикоррупционные органы Украины свалить киевского узурпатора или хотя бы принудить к покорности.
Результат этих действий уже есть. Зеленский заерзал, объявил о готовности завтра же вылететь в Турцию на встречу со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.
По словам бывшего комика, Украина готовит активизацию переговоров и даже собирается предложить американским партнерам некие наработанные решения. Какие?
«Всеми силами приближать окончание войны — это первый приоритет Украины. Работаем также, чтобы возобновить обмен и возвращение пленных», — отметил Зеленский.
Я не стал бы переоценивать эти заявления, но небольшой сдвиг с мертвой точки в ситуации все же заметен. Киев вынужден хотя бы изображать готовность к миру.
Впрочем, сама по себе поездка Зеленского в Турцию — лишь первый шаг. Хотя при определенных обстоятельствах он может стать для него и последним — скажем, если США дадут отмашку на проведение на Украине «антизеленского Майдана».
Тогда просроченный украинский президент вполне может повторить судьбу секретаря СНБО, первой остановкой которого на недавнем маршруте была та самая Турция.