Упрямство начальников на Банковой улице довело украинцев до отчаянья. Критическая ситуация в энергетике вызвала коллапс в ЖКХ, из-за которого люди вынуждены не только спать в пуховиках, но и рыть туалеты на улицах. Об обстановке в Киеве и Одессе — в материале 360.ru.

Прорыв канализации в Киеве Только по официальным данным Минэнерго Украины, к вечеру 28 января в столице без электричества оставались 610 тысяч потребителей. Из-за повреждений ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 света и тепла не было в большинстве районов города. При этом температура воздуха на улице давно опустилась ниже нуля, в выходные ожидается до -19 градусов ночью. В квартирах не теплее +5 градусов. Холод, как известно, парализует не только обмороженные конечности. Директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ Олег Шевченко сообщил в эфире радиостанции «Sputnik в Крыму» о замерзшей канализации и угрозе экологической катастрофы.

Не работают водопроводы, замерзает канализация, свалки, многочисленные остатки жизнедеятельности человека, миазмы, бактерии. Это загрязненный Днепр. Страшнейшая эпидемиологическая ситуация в миллионном городе в каменных джунглях. Олег Шевченко Директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив КФУ

В некоторых домах Голосеевского района на исторической территории Теремки начали лопаться трубы водоснабжения и канализации. Нечистоты пошли наверх — прямо в ванные жильцов. В соцсетях появились ролики с залитыми сточными водами парковками элитных ЖК с дорогими автомобилями. Устранять аварии некому. Из-за колоссальных нагрузок два слесаря аварийных бригад умерли прямо на рабочем месте. Остальные, по информации депутата Верховной рады Украины Алексея Кучеренко, пишут заявления и увольняются.

Фото: МВД Украины / Telegram

«Слесари аварийных бригад в Киеве работают в аномально напряженном режиме. Бригад не хватает, поэтому люди работают по двое-трое суток без перерыва — практически валятся с ног. <…> У многих зафиксировано обморожение и психофизическое истощение», — сказал он. Даже советница секретаря Совета нацбезопасности по вопросам энергетики и критической инфраструктуры Ольга Бабий, совсем недавно призывавшая земляков привыкать к угрозе блэкаута, изменила мнение. Теперь она публично назвала условия жизни в Киеве невыносимыми. Ситуация в Одессе: отключения света и отопления Немногим лучше обстоят дела в Одесской области. Очередные удары пришлись на промышленные предприятия, портовую инфраструктуру и склады. Украинский энергетический холдинг «ДТЭК» сообщил о колоссальных разрушениях на объекте в Одессе, которые потребуют длительного восстановления. Ударили морозы, из-за обледенения в районах оборвались провода. Особенно сильно пострадал север Одесской области. Гололедица осложнила ремонт сетей, энергетикам приходится оставлять машины и добираться пешком. За последние несколько дней аварийные бригады «ДТЭК» восстановили электроснабжение 101 тысяч абонентов, еще 62 тысячи по данным на 27 января оставались без света.

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Государственная и военная областная администрация ограничились сухими сводками. На самом же деле масштаб коммунальных проблем, по словам бывшего помощника Леонида Кучмы, политолога Олега Соскина, приблизился к киевскому. «Доборолась Украина до самого края: теперь как в Киеве ямы под туалеты рыть и в палатках греться. Опять доигрались, а ведь сколько раз предупреждали, что Одессу спасать надо от властей таких», — сказал он в своем видеоблоге. Генераторы из Германии и туалеты на улице Власти уповали на помощь союзников. В разгар блэкаута на Украину прибыли две блочные тепловые электростанции от Германии. Однако в Киеве к гуманитарной помощи отнеслись скептически. Во-первых, переданные союзниками генераторы уже всплывали на сайтах объявлений и маркетплейсах, во-вторых, их все равно недостаточно для восстановления энергосистемы.

«Это скорее политика, чем реалии. Вы показали одну установку, условно 1–1,5 мегаватт. А две пострадавшие киевские ТЭЦ несут нагрузку около 1500 мегаватт. <…> Две трети города, то есть примерно 60% в зоне деятельности ТЭС-5, ТЭЦ-6 и Дарницкой ТЭС. Поэтому заменить это быстро чем-то другим — это детские рассказы», — заявил нардеп Кучеренко.

Фото: Премьер-министр Украины Юлия Свириденко / Telegram

Для того, чтобы спасти сети и не утонуть в нечистотах, жители Теремков при похолодании до нуля градусов собственными силами прогревают воздух в подвалах и на технических этажах. Некоторые умельцы обкладывают трубы минеральной ватой, закрывают вентиляционные отверстия и проходятся монтажной пеной по щелям. Радикальные меры предложил глава администрации Деснянского района Максим Бахматов. По его мнению, пора отбросить стыд и блага цивилизации.

Фекалии уже текут в Киеве прямо из окон, но надо бороться! <…> Это неприятно — рыть ямы, это унизительно, это катастрофа. В столице это невозможно, но это уже произошло, и нужно выживать так, как мы можем. Ставить биотуалеты, рыть ямы, в пакеты [справлять нужду], в наполнитель для кошачьих туалетов. Максим Бахматов Глава администрации Деснянского района

Украинцы пожалели, что развязали энергетическую войну. Недовольные многодневными отключениями света жители Троещины на левом берегу Днепра вышли на митинг, перекрыв дорогу от проспекта Красной Калины до улицы Закревского. Нарастает протестная активность и в Одессе.