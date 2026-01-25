25 января 2026 23:32 Украинцам посоветовали… рычать. Кое-что об «инновационных» методах борьбы с кризисом 0 0 0 Фото: Volha Shukaila/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

Украинское общество

Отопление

Киев

Запад

Кризис

Украина

Экономика

Побывавшая в Киеве глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева посетовала на то, что Украина слишком много денег тратит на компенсации населению стоимости света, тепла и прочих коммунальных услуг.

«До сих пор субсидируется электроэнергия, отопление. Мы знаем, почему страна это делает, но от этого нужно избавиться. Еще есть с точки зрения фискального положения, над чем работать. Сейчас мы рассматриваем, как сделать распределение налогового бремени более справедливым. Это непросто, но это нужно сделать», — подчеркнула Георгиева. Я не имею ни малейшего понятия, в какой гостинице поселили главу МФВ по прибытии в украинскую столицу. Но, судя по заявлениям, она даже не заметила, что минимум половина Киева уже сидит без тех самых света и тепла. Дело далеко не в субсидиях, а в неспособности украинских властей обеспечить согражданам элементарные нормы проживания. И нет, виной тому не только, да и не столько российские удары по критической инфраструктуре, сколько годы, десятилетия хозяйствования (читай — бесхозяйственности) властей Украины под «мудрым» руководством МВФ.

Фото: Volha Shukaila/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Говоря без обиняков, именно западные кредиторы своими советами и рекомендациями практически уничтожили экономику и энергетику Украины, а затем вовсе толкнули ее к самоубийственному военному конфликту с Россией. Теперь глава МВФ приезжает в Киев и раздает, как сказал бы великий уроженец этого города Михаил Афанасьевич Булгаков, советы космического масштаба и космической же глупости. Причем буквально.

Фото: Lian Yi/XinHua / www.globallookpress.com

Только послушайте: «Вы должны верить в себя как в льва. Поэтому вставайте утром и рычите. Уверенность имеет значение. И я говорю вам из собственного опыта, болгарского опыта, что это будет нелегко. Но если у вас есть эта уверенность, если вы демонстрируете ее день за днем. Если вы оставите в стороне внутренние споры, если навсегда похороните коррупцию, конечно, вы добьетесь успеха». Да уж, подобных «инновационных» способов борьбы с экономическим и энергетическим кризисом мир еще не видывал.

Предложение Георгиевой оказалось настолько революционным, что на него отреагировали даже обычно послушные и покорные Западу украинские депутаты. В частности, нардеп Гетманцев заявил, что по совету главы МВФ опробовал способ согревания львиным рыком, но увы, ожидаемого эффекта так и не ощутил.

«Знаю, что вам интересно, как там в Верховной раде? Вода есть. Тепла нет. Вернее, тепло есть, но только в наших сердцах! P. S. Пытался „рычать как лев“. Помогло не очень», — сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов. Если говорить серьезно, то и сам визит в Киев Кристалины Георгиевой, как и те слова, что она там произнесла, доказывают: денег для Украины у Запада больше нет, а главное — похоже, больше нет и желания тратиться на украинский проект. Потому, предполагаю, можно ожидать его относительно скорого закрытия. Что ж, туда ему и дорога. Впрочем, Зеленский еще может порычать как лев, авось поможет?..