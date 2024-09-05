Сегодня 14:43 Много шума, а для чего? О перестановках в правительстве «Незалежной» Публицист Белов: перестановки в правительстве Украины нужны для отвлечения 0 0 0 Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre / Global Look Press Эксклюзив

Украинское общество

Владимир Зеленский

Киев

Украина

Эпопея с «перестановкой кроватей в киевском публичном доме» (зачеркнуто) пертурбациями в украинском кабмине продолжается. Шума по этому поводу довольно много, а вот внятного объяснения, что это и кому это было нужно — практически нет.

Одни пишут, что таким образом Зеленский решил «продемонстрировать силу перед тяжелой зимой для Украины». В частности, так считает британская The Independent. «Кадровая чехарда в правительстве происходит в решающий момент — под натиском российской армии Украина медленно теряет территории в восточной части Донецкой области, в то время как удары Москвы по энергетической инфраструктуре Киева приводят к веерным отключениям электроэнергии по всей стране. Зеленский ясно дал понять в своем вечернем обращении, что его стране необходимо мощное правительство на фоне приближения зимы», — отметило издание Другие видят в этом закулисные интриги серого кардинала киевского режима, главы Офиса президента Андрея Ермака. «Все увольнения „по собственному желанию“ — это не по их собственному желанию. Как мы вчера и писали, весь этот бардак и все эти перестановки имеют одну фамилию — Ермак», - отметил украинский Telegram-канал «ЗеРада».

Фото: Андрей Ермак. Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency / Global Look Press

Есть даже и те, кто видит в кадровых переменах украинской власти свидетельство несостоявшегося заговора против Зеленского, который бывший комик сумел раскрыть и вовремя нейтрализовать. Так, экс-советник главы ОП и бывший «рот» Банковой Алексей Арестович убежден, будто «часть украинской элиты давила на Владимира Зеленского, чтобы тот пошел на переговоры с Россией, а он взял и уволил тех политиков, которые представляли эти элитные группы».

Фото: Zhao Dingzhe/XinHua / Global Look Press

И все же большинство экспертов называют состоявшиеся (точнее, все еще продолжающиеся) перемены косметическими, реального смысла в которых на самом деле немного. В лучшем случае происходит переназначение тех же фигур на прежние должности, но с укрупнением соответствующего министерского портфеля — как, скажем, в ситуации с госпожой Стефанишиной, в чьем ведении отныне будет еще и министерство юстиции, а в худшем — просто меняется шило на мыло — Кулебу на Сибигу, — но результат все равно останется прежним.

Тем не менее два реальных смысла во всем этом цирке есть. Во-первых, сама по себе министерская чехарда и шумиха вокруг нее призваны отвлечь население от провалов ВСУ в Донбассе и нарастающих проблем в энергетике и, как следствие, экономике. Запал «курской авантюры» начал потихоньку спадать, а градус «переможности» необходимо постоянно поддерживать на высоком уровне, иначе все рухнет. Во-вторых, впереди украинцев ждут еще более суровые испытания: в частности резкое увеличение налогов, сокращение социальных выплат и девальвация гривны. Всего этого требует МВФ в обмен на кредитную программу на 15,6 миллиарда долларов, в рамках которой Украине, при «хорошем» поведении, разумеется, обещают разблокировать выплату 1,1 миллиарда долларов — сумма, которая очень нужна Зеленскому для продолжения военного конфликта.

Ну, а так как все вышеозначенные меры вряд ли понравятся украинскому обывателю, в Киеве решили сыграть в любимую игру под названием «во всем виноваты „попэрэдныки“, сиречь предшественники, и свалить всю вину за грядущий негатив, на тех, кто ушел.

Мол, это они так наруководили, а нам уже ничего не оставалось, как пойти на непопулярные меры. Этот нехитрый фокус на Украине срабатывает всегда. Думаю, сработает и на этот раз. А ради такого и Кулебы не жалко…