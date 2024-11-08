Ничего уже не будет хо-ро-шо? Где и как сейчас живет Верка Сердючка

Украинский артист Андрей Данилко, снискавший невероятную славу в образе проводницы с гигантским бюстом, пропал из медиапространства. Еще два года назад он заявлял о желании вернуться в Россию на заработки, потом обещал положить жизнь на истребление россиян. А затем замолчал. Ни тебе скандальных интервью, о концертах тоже не слышно. Что случилось с комиком, разбирался 360.ru.

Сердючка не смогла отказаться от русского языка Одно из последних интервью Данилко дал в конце июля латвийскому телеканалу LTV Ziņu Dienests. Тогда артист сделал неожиданное заявление о том, что от русского «невозможно отказаться».

«Если бы не русский язык, как я мог бы разговаривать с Лаймой [Вайкуле]?.. Язык дан для коммуникации», — подчеркнул комик.

Фото: РИА «Новости»

В ответ на вопрос, не испытывает ли он «когнитивного диссонанса» при исполнении песен на русском языке, Данилко снова указал на то, что, хотя язык нужен для понимания, используется он «в политических целях». Отдельно артист обратил внимание на свой известный хит «Все будет хорошо» и подчеркнул, что нормально перевести его на украинский просто невозможно. «Специально переводить то, что не переводится [невозможно]. Нельзя перевести „Все будет хорошо“. Если перевести то, что заложено в этом слове „хорошо“, получается мат», — рассказал певец.

Интересно Украинские власти начали активно бороться с советской историей и всем, что связано с Россией, после госпереворота в 2014 году. В 2019 году Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Украинские власти начали активно бороться с советской историей и всем, что связано с Россией, после госпереворота в 2014 году. В 2019 году Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Как Данилко разозлил украинских патриотов Но что для Данилко «невозможность гармоничного перевода», то для украинских разгневанных патриотов — самое настоящее предательство.

Кстати, не исключено, что именно после скандала на шоу с русскими хитами артист решил объясниться, почему он еще не перевел все песни на мову. Речь идет о майском благотворительном концерте в поддержку ВСУ, когда часть зрителей просто покинула зал, пока Сердючка исполняла на сцене «Все будет хорошо» и «Я иду такая вся».

Фото: РИА «Новости»

Особо оскорбившиеся после пытались стыдить в соцсетях не только Данилко, но и тех, кто остался ему подпевать. Любопытно, что хейтеры почему-то не учли тогда, что комик одним из первых украинских артистов начал пытаться унижать Россию публично и умолял россиян не приходить к нему на концерты. «Ребята, с 24 февраля никакого „Паша тумбай“ в этой песне [речь идет о номере Сердючки на „Евровидении“ в начале нулевых]… это только „Раша, гудбай“. Я не пел это. Вы хотели услышать это, вот и услышали», — говорил певец. Зря старался, получается?

Справедливости ради — артист мог бы ни о чем не умолять. И без этих жарких просьб (не хватило только разрывания вышиванки на груди) выступлений у него год от года становилось меньше. России, в которой он пользовался бешеной популярностью, комик сказал «гудбай», а родной Украине оказался не особо и нужен.

Фото: РИА «Новости»

Сколько Сердючка зарабатывала в России Об огромных гонорарах Данилко в РФ не так давно вспоминал концертный продюсер Сергей Лавров. Без Сердючки, по его словам, когда-то не обходились ни одна свадьба, ни один крупный корпоратив. «Увозил от нас миллионы евро. В России за каждое его выступление давали и 100 тысяч евро, и 200 тысяч евро. Даже Виктюк говорил, что Сердючка как собака: на нее всегда интересно смотреть», — говорил он в беседе с MK.RU.

Фото: РИА «Новости»

А меняться все начало как раз с того самого номера Данилко на «Евровидении»: выступлений постепенно становилось меньше.

Потом наступил 2022 год, Россия начала специальную военную операцию, и проводница Верка оборвала последние связи со страной. Хотя, как снова подчеркнул Лавров, тут она была в таком топе, «что мало кому такое снилось».

Фото: РИА «Новости»

Мнение продюсера позже разделил создатель известных групп «Грибы» и Quest Pistols Юрий Бардаш. По его словам, вся нелюбовь Данилко к РФ началась с «Евровидения» 2007 года, потом артист «спелся» с украинским президентом Владимиром Зеленским, после чего странно было бы ожидать от него не русофобской риторики. «Он не может сказать ничего другого. Все. Он поставил на ту, на западную культуру. На тот гедонизм. Вся западная культура предлагает нам жить паразитами», — пояснил Бардаш в беседе с Игорем Колькой на шоу «Так сказать». Что говорил Данилко про Россию после начала СВО

После начала спецоперации Сердючка активно раздавала «патриотичные интервью», а в одном из них (в декабре 2022 года) даже пообещала, что посвятит оставшуюся жизнь «истреблению русских».

Фото: РИА «Новости»

Также известно, что Данилко донатил ВСУ, хвалил Валерия Залужного, когда тот занимал пост главкома, и принимал участие в концерте в киевской подземке. Тогда он вырядился в военную форму, но со своей фирменной звездой на голове. «Геть с Украины, москаль некрасивый», — пела Сердючка под одобрительные крики. Правда, концертов в Незалежной у нее было весьма немного — либо нечто благотворительного толка для вэсэушников, либо показные шоу в духе плясок в метро, рассчитанные на то, чтобы растрогать западных спонсоров. Про шоу-бизнес как таковой Данилко на родине, судя по всему, пришлось забыть. Как и про большие гонорары. Как Данилко закрыли въезд в ОАЭ Чтобы срубить какие-то приличные суммы, Сердючка выступала за границей. В частности, ей неплохо удавалось зарабатывать в ОАЭ, но в начала 2023-го лавочку прикрыли. В январе певца не только оштрафовали, но и пожизненно запретили въезд в страну. Причиной стали его русофобские выходки на концертах в Дубае. По карману задорной проводницы это ударило очень сильно. Для понимания масштабов потерь: за один новогодний корпоратив в Дубае в 2022-м Данилко заработал сумму, эквивалентную 15 миллионам рублей. Комик тогда уверял, что все это сделали «по просьбе Кремля» из личной мести.

«Почему их так бесит Сердючка? Потому что она их высмеивает. Их раздражает, что мы собираем полные залы и публично с них смеемся. А между тем песни Сердючки до сих пор раздаются на новогодних вечеринках по всей России. И они ничего не могут с этим поделать, потому и свирепствуют, прибегая к такой мелкой мести», — утешал себя артист.

Фото: РИА «Новости»

После случившегося с Данилко отказаться от политических высказываний в ОАЭ решила другая украинская звезда — Светлана Лобода. Но осознать это помог не только пример неудачливого коллеги, но и намек организаторов на то, что у них в стране никаких провокаций по национальному признаку на концерте быть не должно. В качестве примера «как не надо» они привели стендап Лободы в Ереване, где она заставляла зрительницу осуждать Россию, а потом выгнала из зала.

Фото: РИА «Новости»

Где Верка Сердючка сейчас Где находится Данилко в настоящее время и на что живет, сказать сложно. После пожизненного бана в Эмиратах он залег на дно. Вероятно, певец обитает в своих 12-комнатных апартаментах на Крещатике в самом центре Киева. По данных местных СМИ, живет он в этой гигантской трехуровневой квартире в полном одиночестве. Примерная стоимость жилья певца оценивается в миллион долларов. Может быть, когда дела станут совсем плохи, Сердючка выберет себе недвижимость поскромнее либо продаст свой особняк в элитном поселке в 30 минутах езды от Киева.

Фото: РИА «Новости»

В СМИ предполагают, что от Данилко сейчас нет ни слуху ни духу из-за обострения болезни: известно, что артист страдает от депрессии. Дважды (сначала в начале нулевых, потом три года назад) он проходил лечение и ставил карьеру на паузу. Его продюсер Юрий Никитин в 2021 году рассказывал журналистам, что заболевание Сердючки «гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд», а помогают ей не только украинские специалисты, но и врачи из Европы. Сказанное, естественно, вызвало переполох, тогда продюсер попытался исправить положение и заверил, что его просто не так поняли, а слова вырвали из контекста. «У него прекрасное состояние здоровья. Никаких глобальных проблем нет», — убеждал он.