Почему у Украины нет и не может быть друзей
Ровно через месяц, 11 июля, в Польше впервые отметят День памяти жертв Волынской резни, памяти десятков тысяч людей из числа польского населения, замученных бандеровскими палачами на Западной Украине с 1942 по 1944 год.
На Украине об этом позорном эпизоде своей истории вспоминать, разумеется, не любят. Как, впрочем, в той же Германии не особо хотят вспоминать о «подвигах» предков в первой половине ХХ века.
Но, в отличие от немцев, украинцы не только не признают своей моральной ответственности за произошедшее, но и отрицают сам факт Волынской резни, называя ее российской (советской) пропагандой. Между тем в Польше не дают киевским властям забыть о трагедии и при каждом удобном случае напоминают, что тени жертв бойни на Волыни стоят между Украиной и Польшей и мешают нормализации двухсторонних отношений.
Не так давно новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий повторил свои предвыборные тезисы о том, то пока Киев не покается в преступлении и не начнет процедуру эксгумации тел жертв резни, необходимую для идентификации и последующего нормального перезахоронения — индивидуально, а не в общей могиле, где нет ни имен, ни фамилий, — Варшава будет категорически против вступления Украины как в НАТО, так и в Евросоюз.
С точки зрения нынешних украинских властей такой шаг Польши дружественным не назовешь. По мнению духовных потомков тех самых бандеровцев, пришедших к власти в 2014 году, Волынская трагедия не стоит упоминания, когда речь идет о совместной борьбе поляков и украинцев против «российской агрессии». Да и вообще, так ли уж важно, кто, кого, когда и за что убил?
Для неподготовленного уха сам подобный вопрос звучит запредельно цинично. Увы, такие нынче на Украине времена и нравы. Человеческая жизнь, не говоря уже о достоинстве и памяти, не стоят больше ничего. А отношение к мертвым в лучшем случае выглядит как пиар на крови, а в худшем — как утилизация никому не нужных отходов. Чтобы убедиться в этом, достаточно проследить за «эпопеей» по передаче Украине 6000 тел ее погибших солдат.
Но пожалуй, главная характеристика нынешней бандеровской Украины — ее уникальная способность наживать себе врагов и отталкивать друзей. Нет, я не про Россию или Белоруссию. Тут все понятно, с современным киевским режимом у нас просто экзистенциальные расхождения.
Я о тех, кто этот самый режим поначалу горячо поддерживал, но со временем превратился в его злейших врагов или как никогда близок к этому.
В этом списке — Венгрия, Словакия, Польша, Казахстан, Азербайджан, Грузия, Турция, Израиль и даже США. На словах, конечно, они всей душой за «освобождение» Украины от «российской агрессии», но на деле мечтают, чтобы Зеленский вместе со всей своей сворой в один прекрасный день куда-нибудь исчез, желательно навсегда. Им всем он просто смертельно надоел.
Оно и понятно. Если в качестве национальной идеи ты используешь идеологию ненависти, объявляя врагами всех, кто не такой, как ты, стоит ли удивляться, что со временем все вокруг начинают относиться к тебе как к угрозе?