Ровно через месяц, 11 июля, в Польше впервые отметят День памяти жертв Волынской резни, памяти десятков тысяч людей из числа польского населения, замученных бандеровскими палачами на Западной Украине с 1942 по 1944 год.

На Украине об этом позорном эпизоде своей истории вспоминать, разумеется, не любят. Как, впрочем, в той же Германии не особо хотят вспоминать о «подвигах» предков в первой половине ХХ века.

Но, в отличие от немцев, украинцы не только не признают своей моральной ответственности за произошедшее, но и отрицают сам факт Волынской резни, называя ее российской (советской) пропагандой. Между тем в Польше не дают киевским властям забыть о трагедии и при каждом удобном случае напоминают, что тени жертв бойни на Волыни стоят между Украиной и Польшей и мешают нормализации двухсторонних отношений.

Не так давно новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий повторил свои предвыборные тезисы о том, то пока Киев не покается в преступлении и не начнет процедуру эксгумации тел жертв резни, необходимую для идентификации и последующего нормального перезахоронения — индивидуально, а не в общей могиле, где нет ни имен, ни фамилий, — Варшава будет категорически против вступления Украины как в НАТО, так и в Евросоюз.