Недолгий патриотизм. Какие украинские звезды выбрали пляжи вместо окопов
Украинские звезды спорта и шоу-бизнеса в феврале 2022 года массово объявляли о вступлении в ряды ВСУ и отряды территориальной обороны. И публиковали фотографии в военной форме и с оружием в руках в соцсетях, призывая поклонников последовать их примеру. В 2025 году часть участников этого звездного флешмоба внезапно оказалась за границей и возвращаться домой не спешит, остальные либо попали в запас, либо просто ушли в тень.
Макс Барских сменил оружие на микрофон
Популярный певец Макс Барских (настоящее имя — Николай Бортник) публично объявил о вступлении в ряды ВСУ в апреле 2022 года на своей странице в социальной сети.
«С завтрашнего дня начинаю учебу. Кто бы мог представить? Месяц назад все, что было у меня в руках, — это микрофон, но теперь времена меняются», — объявил исполнитель, позируя в военной форме.
Сейчас эта публикация уже недоступна. Да и сам Барских в ряды ВСУ не попал. Певец признался, что его не взяли и он решил вернуться к творчеству.
Зарабатывать на концертах под обстрелами оказалось опасно, поэтому уже в мае 2022 года он выступал в США. Сейчас артист снова находится на Украине, но гастролировать предпочитает в западных областях, куда не долетает.
За пиар на военной службе Макса Барских пристыдил лидер группы «Антитела» Тарас Тополя.
«А где Макс Барских служит? Знаю, что Саша Положинский (лидер украинской группы „Тартак“) пошел к Маркусу, я видел это. Когда мы еще были в Киеве, я видел в одной из рот Виталия Кириченко из группы „Нумер 482“. Мне интересно, а где Барских?» — обратился он к подписчикам.
Обещал вернуться, но из США далеко
Заслуживает внимания и история самого Тополя. В состав 130-го батальона теробороны лидер группы «Антитела» вместе с коллегами вступил еще до февраля 2022 года и работал парамедиком.
Сначала подразделение Тополя дислоцировалось в Киевской области, но впоследствии его перенаправили на север от Харькова.
Артист регулярно наведывался в Киев, где встречался с украинским лидером Владимиром Зеленским, главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и главнокомандующим Валерием Залужным, которым рассказывал о положении дел на фронте.
Так продолжалось несколько месяцев, а потом Тополя объявил, что Залужный потребовал вывести всю группу с фронта, чтобы они занялись агитацией людей через творчество. Афиши «Антител» в военной форме расклеили на всех столбах.
«Мы работаем с теми задачами, которые нам ставят. Если будет приказ вернуться в 130-й батальон и выполнять ту же работу, что и в первые полгода», — заявлял певец журналистам.
Последние два года артист вместе с женой живет в США, где дает концерты. Тополя честно признался, что его месячный заработок составляет около пяти тысяч долларов.
Вернуться его не заставило даже разрушение киевской квартиры в июне этого года. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая назвала попадание в жилье артиста кармой за то, что оставил страну в тяжелое время.
Уехал на соревнования и не вернулся
В феврале 2022 года всем мировые спортивные СМИ объявили, что чемпион мира по боксу Александр Усик вступил в ряды территориальной обороны. Фотографии позировавшего с оружием прославленного спортсмена облетели весь мир.
Боксеру хватило всего трех месяцев, чтобы объявить, что он отправляется за границу, чтобы принять участие в бое с британским боксером Энтони Джошуа, ведь его победа на ринге — это больший вклад в помощь Украине, чем «беготня с автоматом по Киеву».
Усик воспользовался правом на выезд как многодетный отец, которых тогда еще выпускали. Бой прошел в августе и завершился победой украинца. Домой прославленный боксер не вернулся до сих пор.
Из социальных сетей жены спортсмена Екатерины Усик следует, что семья обосновалась в испанском курортном городе Марбелья. Последние видео супруга боксера выкладывала в июле этого года.
Кто еще из звезд сбежал из Украины
Украина — это мама, но жить лучше отдельно. Такое решение в феврале 2022 года пришло в голову многим звездам шоу-бизнеса. Они не демонстрировали желание принимать участие в боевых действиях и решили переждать их подальше.
Певец Иван Дорн (Иван Еремин) обосновался в Париже. Радикальные заявления о том, что он прервал все отношения с родственниками в России, сменились признанием, что он возобновил с ними контакт.
«Просто общаемся на отвлеченные темы. Я возобновил контакт с двоюродными братьями и сестрами», — признался артист.
Дорн добавил, что не был в Киеве с 2022 года и из-за сложности выезда в связи с поголовной мобилизацией планов на возвращение у него нет.
Музыкальный продюсер и певец Потап (Алексей Потапенко) сначала вывез семью в Испанию, а потом перебрался в Колумбию, объяснив решение дальнейшим развитием музыкальной карьеры.
Певец Дмитрий Монатик предпочел следить за ситуацией на Украине из Барселоны, где теперь живет вместе с семьей.
Известный украинский хореограф и танцор Влад Яма переквалифицировался в диджея и теперь проводит вечеринки на пляжах США.
За публикацию выступлений в соцсетях он регулярно сталкивается с жесткой критикой соотечественников, для которых граница остается закрытой.
Блогер и рэпер Kyivstoner (Альберт Васильев) покинул Украину, воспользовавшись американским паспортом.
В интервью Юрию Дудю* артист признался, что если в начале поддерживал украинского лидера Владимира Зеленского, то сейчас полностью изменил свое мнение из-за коррупции.
Внук певицы Софии Ротару Анатолий Евдокименко покинул Украину только со второй попытки. В первый раз его задержали пограничники, когда он на лодке пытался попасть в Молдавию.
Сейчас молодой человек живет в Европе, скрывая в соцсетях геолокацию. Он развивает музыкальную карьеру под псевдонимом SHMN.
*Признан в России иностранным агентом.