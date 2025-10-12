Сегодня 17:03 Недолгий патриотизм. Какие украинские звезды выбрали пляжи вместо окопов 0 0 0 Фото: Presidential Office of Ukraine, Kay Nietfeld, РИА Новости / www.globallookpress.com Украинское общество

Украинские звезды спорта и шоу-бизнеса в феврале 2022 года массово объявляли о вступлении в ряды ВСУ и отряды территориальной обороны. И публиковали фотографии в военной форме и с оружием в руках в соцсетях, призывая поклонников последовать их примеру. В 2025 году часть участников этого звездного флешмоба внезапно оказалась за границей и возвращаться домой не спешит, остальные либо попали в запас, либо просто ушли в тень.

Макс Барских сменил оружие на микрофон

Популярный певец Макс Барских (настоящее имя — Николай Бортник) публично объявил о вступлении в ряды ВСУ в апреле 2022 года на своей странице в социальной сети. «С завтрашнего дня начинаю учебу. Кто бы мог представить? Месяц назад все, что было у меня в руках, — это микрофон, но теперь времена меняются», — объявил исполнитель, позируя в военной форме. Сейчас эта публикация уже недоступна. Да и сам Барских в ряды ВСУ не попал. Певец признался, что его не взяли и он решил вернуться к творчеству. Зарабатывать на концертах под обстрелами оказалось опасно, поэтому уже в мае 2022 года он выступал в США. Сейчас артист снова находится на Украине, но гастролировать предпочитает в западных областях, куда не долетает.

Фото: РИА «Новости»

За пиар на военной службе Макса Барских пристыдил лидер группы «Антитела» Тарас Тополя. «А где Макс Барских служит? Знаю, что Саша Положинский (лидер украинской группы „Тартак“) пошел к Маркусу, я видел это. Когда мы еще были в Киеве, я видел в одной из рот Виталия Кириченко из группы „Нумер 482“. Мне интересно, а где Барских?» — обратился он к подписчикам.

Обещал вернуться, но из США далеко

Заслуживает внимания и история самого Тополя. В состав 130-го батальона теробороны лидер группы «Антитела» вместе с коллегами вступил еще до февраля 2022 года и работал парамедиком. Сначала подразделение Тополя дислоцировалось в Киевской области, но впоследствии его перенаправили на север от Харькова. Артист регулярно наведывался в Киев, где встречался с украинским лидером Владимиром Зеленским, главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и главнокомандующим Валерием Залужным, которым рассказывал о положении дел на фронте.

Фото: соцсети Тараса Тополя

Так продолжалось несколько месяцев, а потом Тополя объявил, что Залужный потребовал вывести всю группу с фронта, чтобы они занялись агитацией людей через творчество. Афиши «Антител» в военной форме расклеили на всех столбах.

«Мы работаем с теми задачами, которые нам ставят. Если будет приказ вернуться в 130-й батальон и выполнять ту же работу, что и в первые полгода», — заявлял певец журналистам. Последние два года артист вместе с женой живет в США, где дает концерты. Тополя честно признался, что его месячный заработок составляет около пяти тысяч долларов. Вернуться его не заставило даже разрушение киевской квартиры в июне этого года. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая назвала попадание в жилье артиста кармой за то, что оставил страну в тяжелое время.

Фото: Соцсети Александра Усика

Уехал на соревнования и не вернулся

В феврале 2022 года всем мировые спортивные СМИ объявили, что чемпион мира по боксу Александр Усик вступил в ряды территориальной обороны. Фотографии позировавшего с оружием прославленного спортсмена облетели весь мир. Боксеру хватило всего трех месяцев, чтобы объявить, что он отправляется за границу, чтобы принять участие в бое с британским боксером Энтони Джошуа, ведь его победа на ринге — это больший вклад в помощь Украине, чем «беготня с автоматом по Киеву». Усик воспользовался правом на выезд как многодетный отец, которых тогда еще выпускали. Бой прошел в августе и завершился победой украинца. Домой прославленный боксер не вернулся до сих пор. Из социальных сетей жены спортсмена Екатерины Усик следует, что семья обосновалась в испанском курортном городе Марбелья. Последние видео супруга боксера выкладывала в июле этого года.

Фото: соцсети Александра Усика

Кто еще из звезд сбежал из Украины

Украина — это мама, но жить лучше отдельно. Такое решение в феврале 2022 года пришло в голову многим звездам шоу-бизнеса. Они не демонстрировали желание принимать участие в боевых действиях и решили переждать их подальше. Певец Иван Дорн (Иван Еремин) обосновался в Париже. Радикальные заявления о том, что он прервал все отношения с родственниками в России, сменились признанием, что он возобновил с ними контакт.

Фото: РИА «Новости»

«Просто общаемся на отвлеченные темы. Я возобновил контакт с двоюродными братьями и сестрами», — признался артист. Дорн добавил, что не был в Киеве с 2022 года и из-за сложности выезда в связи с поголовной мобилизацией планов на возвращение у него нет. Музыкальный продюсер и певец Потап (Алексей Потапенко) сначала вывез семью в Испанию, а потом перебрался в Колумбию, объяснив решение дальнейшим развитием музыкальной карьеры. Певец Дмитрий Монатик предпочел следить за ситуацией на Украине из Барселоны, где теперь живет вместе с семьей. Известный украинский хореограф и танцор Влад Яма переквалифицировался в диджея и теперь проводит вечеринки на пляжах США.

Фото: соцсети Альберта Васильева

За публикацию выступлений в соцсетях он регулярно сталкивается с жесткой критикой соотечественников, для которых граница остается закрытой.

Блогер и рэпер Kyivstoner (Альберт Васильев) покинул Украину, воспользовавшись американским паспортом. В интервью Юрию Дудю* артист признался, что если в начале поддерживал украинского лидера Владимира Зеленского, то сейчас полностью изменил свое мнение из-за коррупции. Внук певицы Софии Ротару Анатолий Евдокименко покинул Украину только со второй попытки. В первый раз его задержали пограничники, когда он на лодке пытался попасть в Молдавию. Сейчас молодой человек живет в Европе, скрывая в соцсетях геолокацию. Он развивает музыкальную карьеру под псевдонимом SHMN.



*Признан в России иностранным агентом.