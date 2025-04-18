Не коллаборанты, а герои сопротивления. Как относиться к пророссийски настроенным украинцам

Гражданин Украины Владислав Стоянов обратился к украинцам с призывом бежать из страны. Сам он в 2024 году переплыл с другом Днепр на лодке и попросился в Россию. Правда, у нас бывший одессит оказался в колонии: судили за незаконное пересечение границы. Это вряд ли добавит энтузиазма другим украинцам, которые хотят попасть сюда. Россия, кажется, не готова к тому, что русские жители Украины могут уйти в пророссийское подполье. Это для Киева пророссийские граждане предатели. Мы же должны рассматривать их как участников сопротивления.

История Владислава Стоянова меня, признаться, удивила: я раньше не слышала, что такого человека посадили, да еще с товарищем. Одесситы бежали в Россию вдвоем, второй — Андрей Березовский. Тоже, я так понимаю, сидит. Неприятно было узнать, что у нас так и не появилось четкой стратегии поведения с украинцами, которые хотят в Россию. А ведь таких много — думаю, их миллионы. На Украине они ведут себя тихо, потому что уехать к нам почти нереально, если и прорвутся, то пример Стоянова с Березовским способен остановить их прямо у границы. У нас есть проблема: сегодня на Украине множество людей, прежде всего русских, а также православных греков, ощущают себя оккупированными чужеродным для них государством. У них самоощущение народа, ради которого большая соседняя страна воюет. На Украине их расценивают как потенциальных предателей. В Россию им не уехать, так что сидят тихо и даже вынуждены изображать поддержку режима. Иначе не выжить. В том, что этих людей миллионы, я совершенно убеждена. Сегодня самую многочисленную группу населения Украины составляют жители, которые родились еще в СССР и говорят на русском. Русскоязычные граждане старше 35 лет. Для них Украина — искусственное государство, десятилетия мешающее людям жить в единении со своим народом, русскими, в своей культуре. Конечно, они к государству Украина настроены враждебно. Но что остается делать?

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На Украине любое пророссийское высказывание становится поводом для преследования, а поддерживающих Россию людей объявляют предателями и коллаборантами. Так в любой воюющей стране. И неважно, что потенциально за вхождение в Россию может быть даже больше половины населения — они все будут молчать, ведь там сформирован мощный инструмент преследования. Местные элиты зубами держатся за украинский флаг — он дает им право единолично распоряжаться остатками промышленности и выдаивать население. Элитам никакой Москвы не надо. Поэтому из русских на Украине в любой момент готовы сделать нацию предателей и коллаборантов. Этот вопрос — предательства — очень важен. Вот я русская, живу в России. Если сейчас подниму чужой флаг, я буду кем? Да, им самым, предателем. Ну или сумасшедшей.

Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Откровенно говоря, у нас с 2014 года много кто заворачивался в украинский флаг и пел на митингах украинские песни. Но не думаю, что все они предатели: часть — просто неумные и неуравновешенные люди. Хотя были и предатели.

Как мы выявляем предателя? Это человек, который предал общие наши интересы, ценности, нанеся ущерб своим. Если он улетел в Японию заниматься сумо, сие не предательство. Если при этом угнал самолет, то уже оно самое. Почему предательство? Обидел своих ради чужих.

С этой точки зрения русские на Украине предатели или нет? Русский человек в русском городе Одесса ждет прихода русской армии, чтобы его забрали из-под юрисдикции чужого государства и воссоединили со своим народом. Этот человек кто? Россия катастрофически мало делает для общения с этими миллионами русских, которые ждут ее на Украине. В первую очередь — мало объясняет миру, что Россию ждут в Одессе или Николаеве никакие не предатели. Если говорить по уму, то они подпольщики. Участники сопротивления. Свои граждане, в условиях военных действий оказавшиеся на стороне противника и желающие победы собственному народу.

Фото: Автор: Сергей Пивоваров / РИА «Новости»

Разговор об этих людях и с этими людьми Россия должна начинать с признания их участниками сопротивления. Однако я не видела, чтобы Москва через доступные ей медиаресурсы с ними разговаривала вообще.

Призывы к ВСУ сдаться регулярно включают на армейских частотах. А кто говорил с миллионами мирных русских людей, которые замерли в ожидании исхода схватки?

Нужно через все имеющиеся ресурсы, и медийные, и дипломатические, трубить о том, что для нас сочувствующие России украинцы — свои. Это наш народ, наша культура. Поддержка крайне необходима для поднятия морального духа. Не забывайте, что на Украине волна за волной идет мобилизация. И тех, кто бежит от призыва, украинская пропаганда высмеивает, выставляет предателями. Хотя там, кажется, все уже бегут врассыпную, психологическое давление на русских, которые не хотят убивать русских, огромно. Нужно включаться и противопоставлять другой тезис. Отовсюду говорить: это не предатели, это наши подпольщики, наши люди. Предатели — западенцы, которые на словах поддерживают киевскую администрацию, а на деле бегут от призыва. Русские — мужественные подпольщики, которые ждут воссоединения со своим народом и сопротивляются режиму. Вот такие сообщения нужно передавать русским Украины всеми возможными способами. Чтобы не чувствовали себя брошенными.

Фото: Автор: Григорий Василенко / РИА «Новости»

Еще нужно предложить им способы перехода в Россию — какие угодно. Конечно, сделать это сейчас трудно. МФЦ по приему заявлений о переходе на нашу сторону в Киеве не откроешь. Но можно запускать секретную горячую линию для мужчин, которые считают себя русскими и не хотят воевать против своих. Пусть пишут заранее на какую-нибудь горячую линию МИД, а в случае призыва сообщают, куда их направили на линии фронта. Чтобы им организовали переход на российскую сторону. Допустим, одессит сообщает секретно: «Я Иван Иванов такого-то года рождения, русский, родственники в России, жду российскую армию, боюсь не дождаться». Через полгода пишет снова: «Я тот самый Иванов, меня призвали, часть такая-то, выдвигаюсь туда-то, организуйте переход». У нас есть военная разведка, контрразведка, де-факто есть политруки в частях. Что, не организовать? И какой будет имиджевый удар по Украине, когда русские украинцы станут массово переходить в Россию.

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Понятно, что там тоже живут обыватели, у них на Украине остались семьи, дома, все, нажитое за годы работы. Как быть? Наверное, тут России нужно быть решительной и объяснить, что русских Украины она считает своими людьми, за расправу над их семьями, за мародерство в их домах накажет. Только объяснять нужно так, чтобы любой хуторянин сразу поверил: да, накажет. Согласна, звучит утопично. Боюсь, никто не станет с таким заморачиваться. Но громко говорить о том, что русские на Украине, ждущие русскую армию, не предатели, а борцы за объединение народа, нужно. Говорить везде, на каждом шагу. Чтобы сами русские в украинских городах ободрились. Шутка ли, четвертый год жить в мире, где их называют предателями и коллаборантами.

Поддержите их, сообщайте из каждого громкоговорителя, что никакие они не предатели, а участники сопротивления. И что надежды их и чаяния не будут напрасными.

И разумеется, необходимо объяснять, что в России русских с Украины ждут прием и получение гражданства, а не суд и колония за незаконное пересечение границы.