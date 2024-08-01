01 августа 2024 18:04 Нацистское турне: как украинские нацбаты унижали Европу Писатель Беседин: вся Европа работает на украинский нацизм 0 0 0 Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency / Global Look Press Эксклюзив

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Есть такое замечательное действо, как турне музыкальных групп. Когда рок-коллектив либо поп-команда колесит по той или иной стране (или странам) и дает концерты, представления. Иногда это очень, очень утомительно. Собственно, именно бесконечному турне, которое изматывает и уничтожает, посвящена легендарная песня AC/DC Highway to Hell.

Украинские коллективы выбирались за территорию своей страны нечасто. В основном они гастролировали по России. И весьма успешно. Вообще, серьезная такая прослойка российского шоубиза с Украины. В Европу украинским коллективам удавалось просочиться куда реже. Хотя когда-то Green Grey мощно зажигали на фестивалях в Европе. После февраля 2022 года дела украинских артистов в России, ясное дело, пошли не очень. Как ни пытались они балансировать, занимаясь культурной и политической эквилибристикой. А они, ясное дело, пытались. Кто-то — ха-ха! — наивно полагал, что «украинских звезд» примут в Европе, но там, как мы знаем, своих хватает. Потому украинских рокеров и поперов отшили.

Однако гастроли украинских «коллективов» в Старом Свете все-таки состоялись. Но провели их не украинские рок- и поп-артисты, а украинские нацисты из батальона «Азов»*. Эти черти — иначе не скажешь — провели свои «концерты-митинги» в Прибалтике, Чехии, Польше, проникли даже в Западную Европу. Турне продолжалось бы и дальше, если бы не шум со стороны ряда организаций. Только после этого бандерлогов чуть поджали.

Причем то, что «Азов» — нацисты, сообщали и в европейских СМИ. Да и сами «азовцы» на своих шоу в Старом Свете вполне себе отрывались: зиговали, разворачивали соответствующие знамена, а главное, вербовали и агитировали. То есть чувствовали себя примерно так, как черти из СС, заходящие в Прибалтику или Польшу. Это выглядит как безумие, да, но это происходит в реальности: Европа, пережившая нацизм, пускает в себя, как непутевая девица, чертей, которые напрямую восходят к идеологии Гитлера.

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency / Global Look Press

А что полиция? А что соответствующие службы? Они бездействуют. Ощущение такое, будто европейские правоохранители способны гонять исключительно тех, кто выступает против мигрантского беспредела, а вот как быть с реальными наци, они плохо представляют. Результат? Мы его видим. Вся Европа работает на украинский нацизм. Так когда-то Запад питал Гитлера, пока тот не стал опасен для самого Запада. Откуда такая симпатия к нацизму? Да что угодно, лишь бы выступить против России.

Уверен, у этой истории с гастролями «Азова»* в Европе еще будут продолжения. Вероятно, хлопцы откроют свои ячейки или что-то вроде того, дабы европейские бюргеры не скучали, а вспоминали, как их деды маршировали в СС. Однако, чем это все заканчивается, мы тоже хорошо помним. И не забудем: год 1945-й, Красное Знамя над рейхстагом — и наша Победа!

* Запрещенная в России террористическая организация