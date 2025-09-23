Сегодня 17:51 На Украине вспомнили о «дебилах Макнамары» и позавидовали: кого сейчас отправляют в ВСУ? 0 0 0 Фото: Vyacheslav Madiyevskyy, Anastasiia Smolienko / www.globallookpress.com Украинское общество

США

СБУ

ВСУ

Оружие

Запад

Украина

Деньги

Украинские власти продолжают пытаться сохранять хорошую мину при плохой игре и утверждают, что никаких проблем с мобилизацией в стране нет. По их статистике, каждый месяц в армию приходит до 30 тысяч человек. Однако с реальностью эти цифры не бьются от слова совсем. Плюс выглядят отловленные ТЦК «бойцы» как жертвы американского эксперимента с «дебилами Макнамары».

Почему на Украине вспомнили о Роберте Макнамаре Отсылка к американскому эксперименту не наше изобретение. Вспомнило о нем местное издание «Украинская правда». Дело в том, что во время Вьетнамской войны США столкнулись с нехваткой призывников нужного качества: студенты протестовали и жгли повестки. Но пополнение армии было необходимо. Тогда министр обороны Роберт Макнамара запустил программу «Проект 100 000», по которой нужно было призвать необходимое количество новобранцев, понизив требования к ним.

Нижний порог прохождения необходимых тестов для будущих военных снизили на треть, так что средний IQ новобранцев по программе был не выше 85. Помимо этого, допускались не фатальные для здоровья физические отклонения.

Фото: www.globallookpress.com

И в армию хлынули новобранцы, довольно быстро прозванные «дебилами Макнамары». Грубо, но предельно правдиво, ведь многие даже не понимали, что находятся на войне, что нужно соблюдать дисциплину и выполнять приказы начальства. Ну, что хотели, то получили: в ряды американских вооруженных сил набралось аж 354 тысячи человек. Правда, толку от этого было немного: потери среди «дебилов Макнамары» втрое превышали убыль среди солдат, призванных по стандартным правилам. Закрыли проект в начале 70-х. Так к чему был этот экскурс в историю? А к тому, что разницы между пополнением ВС США во время войны во Вьетнаме и попыткой справиться с дефицитом бойцов ВСУ в 2025 году особо нет.

Фото: РИА «Новости»

«В армию сегодня отправляют тех, кто не успел купить себе бронь и студенческий билет. Тех, у кого не хватило денег на липовую инвалидность или фейковое опекунство. Полицейские патрули не любят становиться героями TikTok, а потому проверяют документы вдали от центра. Соответственно, на базовую общевойсковую подготовку едут обитатели неблагополучных кварталов», — пишет «Украинская правда».

Интересно За 2022-й, по данным издания, дезертирами стали семь тысяч человек. В 2023-м — 17 тысяч, в 2024-м — 68 тысяч, а за первые семь месяцев этого года — 110 тысяч. Большинство из них — рекруты, которые сбегают из учебных центров. Все те, кого отправили в армию ради галочки и выполнения плана. За 2022-й, по данным издания, дезертирами стали семь тысяч человек. В 2023-м — 17 тысяч, в 2024-м — 68 тысяч, а за первые семь месяцев этого года — 110 тысяч. Большинство из них — рекруты, которые сбегают из учебных центров. Все те, кого отправили в армию ради галочки и выполнения плана.

Темой мобилизации не хочет заниматься никто В Киеве при этом говорят, что никаких проблем с мобилизацией в стране нет. Мол, ежемесячно в ряды ВСУ вступают до 30 тысяч человек. Но если допустить, что это правда, то статистически примерно каждый второй затем становится дезертиром.

«Давайте начистоту. Из всех проблем, с которыми сегодня сталкивается Украина, самая главная — это мобилизация. <…> При этом решением самой важной проблемы страны сегодня занимается структурное подразделение сухопутных войск. Не Министерство обороны. Не кабинет министров. Не офис президента. Вопрос, от которого зависит выживание Украины, отдан на откуп одному из родов войск», — поражаются авторы материала.

Фото: Министерство обороны Украины

Но почему так произошло? Ведь сухопутные войска не имеют права законодательной инициативы, не занимаются разработкой политики и ее внедрением.

Все просто: тему мобилизации им вручили только потому, что а) они в погонах, б) не обсуждают приказы и, наконец, в) пока они занимаются такой сложной и непопулярной темой, остальные могут не так сильно переживать за свой собственный рейтинг. Напомнили журналисты и о том, что недавно Зеленский объявил, что демобилизации в стране не будет и все будут служить «до победы» (читай: до последнего украинца).

Фото: Министерство обороны Украины

Оно и понятно — никаких ресурсов даже на временную демобилизацию у страны нет. Только подготовка смены, по подсчетам издания, могла бы растянуться на полтора года. Думать об этом надо было гораздо раньше. Теперь поезд ушел. Вместе с тем полноценную домобилизацию власти тоже предпочитают не обсуждать. Слишком много недовольства в обществе — не хочется лишний раз раздражать народ. По итогу вопросы, кто будет решать проблемы с фейковыми студентами, липовыми инвалидами и поддельными опекунами, остаются открытыми, а мобилизация идет по принципу «спасение утопающих — дело рук самих утопающих». «Она стала настолько непопулярной темой, что ее окончательно отдали на откуп тем, кого не жалко. То есть военным. <…> США могли позволить себе эксперименты с мобилизацией во время войны во Вьетнаме, <…> мы можем им только позавидовать», — посетовали авторы статьи.