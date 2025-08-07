Мошенничество или случайность? Ошибочный платеж поставил на кон жизни солдат ВСУ

Ошибка при банковском переводе почти трех миллионов гривен (около 5,7 миллиона рублей) привела к срыву поставок комплектующих для украинских беспилотников в Сумской области, началось расследование о мошенничестве. Об этом сообщило РИА «Новости» после анализа украинских судебных документов.

Ошиблись из-за схожести названий

В документах сказано, что 5 июня одна из украинских военных частей осуществила перевод 10 074 900 гривен компании ООО «КБ АТЕЙ» по контракту № 159 от 28 мая, связанному с поставкой компонентов для БПЛА.

Однако в тот же день из-за сходства наименований ошибочно перечислили 2 999 763 гривны на счет другого юрлица — ООО «АТЕЙ Технолоджи».

Согласно данным украинского реестра юридических лиц, ООО «АТЕЙ Технолоджи» принадлежит Егору Голявко. В 2024 году компания сотрудничала с немецкой фирмой Halblech Impex GmbH, которая поставляла комплектующие для беспилотников. Halblech возглавлял Виталий Подвиженко.

Позже партнерство с Голявко прекратили из-за долгов и ненадежности, Подвиженко зарегистрировал ООО «КБ АТЕЙ», куда перешли контракты. Согласно реестрам, нынешний директор этой компании — Инна Подвиженко. Вероятно, родственница.