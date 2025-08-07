Мошенничество или случайность? Ошибочный платеж поставил на кон жизни солдат ВСУ
Ошибочный перевод почти 3 млн гривен прекратил поставки дронов ВСУ
Ошибка при банковском переводе почти трех миллионов гривен (около 5,7 миллиона рублей) привела к срыву поставок комплектующих для украинских беспилотников в Сумской области, началось расследование о мошенничестве. Об этом сообщило РИА «Новости» после анализа украинских судебных документов.
Ошиблись из-за схожести названий
В документах сказано, что 5 июня одна из украинских военных частей осуществила перевод 10 074 900 гривен компании ООО «КБ АТЕЙ» по контракту № 159 от 28 мая, связанному с поставкой компонентов для БПЛА.
Однако в тот же день из-за сходства наименований ошибочно перечислили 2 999 763 гривны на счет другого юрлица — ООО «АТЕЙ Технолоджи».
Согласно данным украинского реестра юридических лиц, ООО «АТЕЙ Технолоджи» принадлежит Егору Голявко. В 2024 году компания сотрудничала с немецкой фирмой Halblech Impex GmbH, которая поставляла комплектующие для беспилотников. Halblech возглавлял Виталий Подвиженко.
Позже партнерство с Голявко прекратили из-за долгов и ненадежности, Подвиженко зарегистрировал ООО «КБ АТЕЙ», куда перешли контракты. Согласно реестрам, нынешний директор этой компании — Инна Подвиженко. Вероятно, родственница.
Получил деньги и пропал
Когда обнаружили ошибку 5 июня Подвиженко обратился к Голявко, объяснив, что деньги государственные и выделены для военных закупок. Голявко в тот момент, по его словам, находился в Закарпатье, но пообещал решить вопрос позже.
На следующий день он заявил, что деньги на его счет не поступали, и предложил разобраться по возвращении в Киев. Однако с 12 июня все контакты оборвал — перестал отвечать на звонки и сообщения.
На кону жизни военных
Следователи выяснили, что на самом деле Голявко уже 5 июня обналичил ошибочно перечисленные деньги. Один миллион гривен отправил на свой банковский счет, а оставшиеся 1,9 миллиона перевел на счет ФОП.
В итоге деятельность «КБ АТЕЙ» приостановили, поставки дронов прекратились. По мнению следователей, это могло создать угрозу для украинских военных в Сумской области.
Следователи из департамента расследования особо тяжких преступлений полиции Киевской области 13 июня возбудили дело о мошенничестве. Случайно перечисленные деньги официально признали как вещественное доказательство.