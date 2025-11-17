Коррупционный скандал на Украине наделал много шума и вряд ли в ближайшее время сойдет на нет. По сути, все только начинается. А для кого-то (для Владимира Зеленского) это может стать и началом конца. Комментариями на тему зашкаливающей в своей беспредельности украинской коррупции поделился, похоже, всякий мало-мальски значимый политик в Европе, деньги налогоплательщиков которой и разворовывают в Киеве.

В свое время немалые суммы на поддержку Украины пожертвовали и США, в какой-то момент оказавшиеся едва ли не крупнейшим спонсором киевского режима. Более того, еще до того, как вновь стать президентом, Дональд Трамп грозился провести тщательную ревизию бюджетных расходов на киевский режим, а также проверить, куда на самом деле в итоге пошли деньги.

Скажу сразу: политический интерес у него в этом был, ибо республиканцы небезосновательно подозревали демократов в отмывании через Киев огромных сумм, значительная часть которых потом шла на избирательную кампанию бывшего президента Джо Байдена и его сменщицы Камалы Харрис.

Тем не менее Белый дом, как справедливо заметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, оказался единственным, кто никак не прокомментировал нынешнюю ситуацию с антикоррупционным расследованием против приспешников Зеленского. Вот даже ни полслова. Как в рот воды набрал.

«Редкий случай, когда Белый дом молчит», — потроллил Дмитриев американских коллег в соцсети.