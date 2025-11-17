Миротворчество как прикрытие. Почему Трамп молчит о коррупции на Украине?
Коррупционный скандал на Украине наделал много шума и вряд ли в ближайшее время сойдет на нет. По сути, все только начинается. А для кого-то (для Владимира Зеленского) это может стать и началом конца. Комментариями на тему зашкаливающей в своей беспредельности украинской коррупции поделился, похоже, всякий мало-мальски значимый политик в Европе, деньги налогоплательщиков которой и разворовывают в Киеве.
В свое время немалые суммы на поддержку Украины пожертвовали и США, в какой-то момент оказавшиеся едва ли не крупнейшим спонсором киевского режима. Более того, еще до того, как вновь стать президентом, Дональд Трамп грозился провести тщательную ревизию бюджетных расходов на киевский режим, а также проверить, куда на самом деле в итоге пошли деньги.
Скажу сразу: политический интерес у него в этом был, ибо республиканцы небезосновательно подозревали демократов в отмывании через Киев огромных сумм, значительная часть которых потом шла на избирательную кампанию бывшего президента Джо Байдена и его сменщицы Камалы Харрис.
Тем не менее Белый дом, как справедливо заметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, оказался единственным, кто никак не прокомментировал нынешнюю ситуацию с антикоррупционным расследованием против приспешников Зеленского. Вот даже ни полслова. Как в рот воды набрал.
«Редкий случай, когда Белый дом молчит», — потроллил Дмитриев американских коллег в соцсети.
Казалось бы, это просто идеальный момент для Трампа, чтобы сломить неуступчивого Зеленского и заставить принять условия мирного договора, в общих чертах согласованные на российско-американском саммите в Анкоридже. Так ведь нет. Лидер США будто не замечает, что происходит в Киеве.
Между тем в том, что касается санкционного давления на российскую нефтянку, Вашингтон действует куда последовательнее, не скрывая своего намерения де-факто установить монопольный контроль за энергетическим рынком Европы.
Буквально накануне Штаты решением Минфина заблокировали возможную сделку Gunvor по покупке за 22 миллиарда долларов активов «Лукойла» и «Роснефти» в ЕС, открыто признаваясь, что их цель — запретить Европе любые попытки приобрести российские энергоносители.
«Это стало сигналом рынку: любые схемы, которые могли бы сохранить российское присутствие в мировой энергетике, неприемлемы. Вашингтон стремится не только исключить доступ Москвы к доходам, но и заставить Европу ускорить энергетический разрыв с Россией, стимулируя спрос на американский сжиженный газ и укрепляя собственные позиции в глобальной энергополитике», — написало издание Financial Times.
Таким образом, у нас есть все основания утверждать, что нарочитое миротворчество Трампа ничуть не отличается от прежней политики США, которая при любых администрациях заключалась лишь в обеспечении собственных эконмических интересов.
Так что каждый, кто все еще верит, что Трамп действительно хочет урегулировать украинский конфликт, должен осознать: ни сама СВО, ни судьба Украины его по большому счету не интересуют. Все это не более чем пиар, которым Штаты сегодня прикрывают собственные экспансионистские планы.