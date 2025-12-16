За активными событиями вокруг и внутри Украины почти незамеченной осталась очередная «шалость» известных российских пранкеров Вована и Лексуса, прославившихся мастерским умением выводить на откровенный разговор западных политиков.

Между тем эта шалость вполне удалась. Более того, в свете полученного от Украины и Европы признания в том, что вопрос членства в НАТО больше не рассматривается, недавний разговор наших «шутников» с бывшим советником по национальной безопасности Джо Байдена Амандой Слоут оказался максимально актуальным. Презентуя результат своего пранка, сами Вован и Лексус говорили о том, что решили рассказать «о серых кардиналах, которые помогали Байдену принимать решения о военной помощи Зеленскому», чтобы на фоне нового раунда мирных переговоров «не повторить ошибки прошлого». «Советники по национальной безопасности Аманда Слоут и Эрик Грин делятся секретами: можно ли было избежать жертв, пойдя на переговоры в Стамбуле, и каким они видят конец СВО. Циничный хохот, желание поскорее забыть о „Северных потоках“ и советы заключить фейковый мир — в нашем новом выпуске. Слоут признает: отказ от НАТО мог бы сохранить жизни, а Грин советует Киеву заключить размытый мирный договор, чтобы Украина снова „могла делать, что захочет“», — говорилось в анонсе к очередному разоблачению.

Фото: Бывший президент США Джо Байден. IMAGO/Antti Aimo-Koivisto / www.globallookpress.com

В чем же сенсационность этого разговора? В том, что, как верно подметил один из самых активных участников нынешнего диалога с США Кирилл Дмитриев, чиновники предыдущей вашингтонской администрации признались: они намеренно подтолкнули Украину к войне, которую на самом деле было довольно легко избежать. «Во время пранк-звонка Аманда Слоут, ответственная Байдена по вопросам Европы, фактически призналась: США знали, что простое публичное заявление Украины о невступлении в НАТО могло предотвратить конфликт, но команда Байдена сознательно заблокировала это решение — чтобы не „вознаграждать“ Россию и сделать ставку на то, что Украина силой вернет территории», — написал Дмитриев. Слоут, в ноябре 2023 года подавшая в отставку с поста старшего директора по делам Европы в Совете национальной безопасности США, была, как написало издание Politico, «тихой, но ключевой фигурой», главным архитектором внешней политики США на европейском направлении и основным инициатором активного противодействия России, вылившегося в итоге в конфликт на Украине. «Официальные лица США заявили, что Слоут обеспечила согласованность и надежность трансатлантического ответа, что привело к миллиардной военной и экономической поддержке Киева», — отметили журнаоисты. То есть конкретно эта женщина в условиях практически полной недееспособности президента Байдена единолично решала вопросы войны и мира, поставив человечество на грань третьей мировой.

Фото: Бывший старший директор по Европе Совета нацбезопасности США Аманда Слоат. Elena FernÃƒÂ°Ndez/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

А все почему? «Чтобы не вознаграждать Россию». Избежать самого крупного военного конфликта в Европе со времен Третьего рейха, стоившего русскому народу (с обеих сторон) сотен тысяч жертв и разорившего Старый Свет до уровня экономического выживания, можно было лишь простым формальным отказом от приема Украины в НАТО — к чему на самом деле все в итоге и пришло. Но Слоут и подобные ей негодяя, оставаясь за кулисами, в своем безумстве предпочли Большую войну, угроза которой не только не отступила, но и нарастает буквально с каждым днем.

Как можно относиться к подобной циничной кровожадности, которая лично в моей голове совсем не укладывается, — не знаю. Каждый из вас может сам дать ответ на этот вопрос.

Ясно одно: как и 80 лет тому назад, мы имеем дело с противником, у которого нет никаких моральных принципов, слову которого верить нельзя, а единственный аргумент, который он понимает и воспринимает, — это сила. Желательно не абстрактная, а с непосредственной угрозой жизни тем, кто принимает подобные решения. А пока они так и будут оставаться безнаказанными, боюсь, мы не сможем получить надежных гарантий нашей безопасности.