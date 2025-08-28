Украина вздрогнула от российской мягкой силы. Она явилась к украинским детям в образе девочки Маши и медведя. Это могли бы быть Мария Захарова и символ «Единой России», но нет, это оказались совсем не они. Мультсериал «Маша и Медведь», который знает едва ли не каждый ребенок, несмотря на все войны, по-прежнему властвует над умами украинских детей. Похоже, «Маша и Медведь» на Украине — это успех, наш успех.

Итак, статистика говорит следующее. Российский мультфильм «Маша и Медведь» заработал на украинских зрителях (какова формулировка-то, а!) 2,4 миллиона долларов. Вполне себе! Его YouTube-канал занял первое место среди детских каналов на Украине. Показательная цифра, требующая пристального внимания. И не только для того, чтобы порадоваться за создателей «Маши и Медведя», которые обеспечили себя до конца дней.

О чем реально говорит успех сериала? Во-первых, все разговоры о том, что контент на русском языке среди украинской аудитории не востребован, остаются бессмысленными и пустопорожними.

Да, может быть, украинцы и стараются говорить на мове, но получается далеко не у всех. К тому же это в основном на публику. Я уверен, что и Владимир Зеленский с супругой Еленой общается на русском дома. Ну, или на суржике. Во-вторых, нет ничего лучше, чем пресловутая мягкая сила, о которой столько всего сказано, но толком не сформулировано и не сделано. Во всяком случае, в должной мере. Вот есть мультфильм «Маша и Медведь», его смотрят украинские дети, которые находятся под жесточайшим гнетом тех, кто навязывает им мову.

Фото: РИА «Новости»

Благодаря этим веселым сериям дети, которых учат ненавидеть все русское с пеленок, как минимум не забывают русский язык. Ну, и как максимум тоже соприкасаются с определенными ценностями. На Западе такое положение вещей поняли очень давно, потому — простите за банальность, но она слишком точна — Голливуд работает в этом вопросе давно и четко. Мультфильмы подчиняют детей по всему миру, распространяя свои нарративы.

То же самое делают сейчас и азиатские страны. Как результат — мои дочки танцуют K-pop и заявляют, что Корея (Южная, понятное дело, хотя я хочу в Северную) — замечательная страна. Это работает — и работает эффективно.

Собственно, об этом, как мне видится, и рассказывает недавний хоррор «Орудия» — да, он именно о том, как приезжает в город, страну нечто и подчиняет детей, чтобы через них продлевать свое существование. Не в магии тут дело, а в доступе к чужому сознанию. Мы в России то ли подобному еще учимся, то ли только начинаем учиться. Иногда получается, как в случае «Маши и Медведя», но чаще не очень. Но то, что данный мультсериал лидирует на Украине среди детской аудитории, — большая удача. На таком можно строить будущее.

Фото: Кадр из фильма «Орудия», 2025. CAP/UFS / www.globallookpress.com

Именно так, без шуток. Только умеючи, ловко, не в лоб. А там, глядишь, и другой российский контент подтянется. И мы станем говорить уверенно: да, наша мягкая сила все же работает. Хотя дело даже не в ней, а в одной простой и довольно-таки оптимистичной вещи. Дети и в России, и на Украине смотрят один и тот же мультфильм, несмотря на жесткое разделение. Значит, у них появляется хоть какой-то шанс договориться. Если уж взрослые не смогли.