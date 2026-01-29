Мальчик Вова обернулся людоедом. Киев поставил себе цель — убить как можно больше русских
Выступая перед украинскими военными, Владимир Зеленский поставил задачу ежемесячно «убивать 50 тысяч русских», не меньше. Означенное число убийств кровавый комик назвал «оптимальным», а достижение поставленной цели — «реалистичным».
«Когда речь идет о 50 тысячах российских потерь в месяц, то это сложная задача, безусловно, тем не менее это оптимальный уровень, чтобы в России начали взвешивать, что они делают и ради чего воюют», — произнес Зеленский.
Затем еще раз уточнил, что поставленная задача первостепенна для Министерства обороны Украины, ВСУ и «всех сил обороны и безопасности», обязанных отныне «гарантировать именно такой уровень российских потерь».
«Это можно сделать дронами, безусловно, всех типов, четким анализом и выводами проведенных боевых операций», — подсказал Зеленский.
Скажу честно: когда смотрю на то, что вытворяет этот человек, искренне не могу понять, откуда что берется? Как так получилось, что милый мальчик Вова, игравший в КВН, смешивший людей, снимавший добрые фильмы, в какой-то момент превратился в натурального людоеда?
Что с ним случилось и почему? Полагаю, феномен Зеленского еще потребует своего изучения в будущем. Но сейчас о другом.
Обратите внимание: Верховный главнокомандующий ставит перед военным задачу не освободить территории, не защитить как можно больше мирных граждан, не обеспечить сохранность важнейших объектов критической инфраструктуры, что было бы и правильно, и логично в нынешней ситуации. Нет, его интересуют только смерти русских, и чем больше их будет, тем ближе киевский режим окажется к тому, что называется образом украинской «перемоги».
Как заявил известный политический эксперт Яков Кедми, все это говорит о бесчеловечной сущности киевского режима: «Я не слышал, чтобы кто-нибудь из российских руководителей говорил, сколько украинцев они или готовы, или приказывают, или ставят как цель убивать во время этой войны. По-моему, даже об одном никогда не говорили. Но это говорит об общей культуре существующего украинского руководства и о его природе».
Все это лишний раз доказывает, что украинский проект с самого начала задумывался как враждебный России. Более того, осмелюсь утверждать, что никаких добрососедских отношений с Украиной у нас быть не может априори. И дело тут не в личности их главаря.
Кто бы ни пришел к власти в этом квазигосударстве, он всегда будет проводить политику, направленную на провоцирование и эскалацию конфликта с Россией. Стало быть, единственный надежный способ обеспечить нашу безопасность на юго-западных границах — тотальная деконструкция Украины как государства.
Если по каким-то причинам нам не удастся добиться этого сегодня, мы все равно будем вынуждены вернуться к этому вопросу после. И не факт, что в следующий раз выполнение поставленной перед СВО задачи будет проще, чем сейчас.