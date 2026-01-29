Выступая перед украинскими военными, Владимир Зеленский поставил задачу ежемесячно «убивать 50 тысяч русских», не меньше. Означенное число убийств кровавый комик назвал «оптимальным», а достижение поставленной цели — «реалистичным».

«Когда речь идет о 50 тысячах российских потерь в месяц, то это сложная задача, безусловно, тем не менее это оптимальный уровень, чтобы в России начали взвешивать, что они делают и ради чего воюют», — произнес Зеленский.

Затем еще раз уточнил, что поставленная задача первостепенна для Министерства обороны Украины, ВСУ и «всех сил обороны и безопасности», обязанных отныне «гарантировать именно такой уровень российских потерь».

«Это можно сделать дронами, безусловно, всех типов, четким анализом и выводами проведенных боевых операций», — подсказал Зеленский.

Скажу честно: когда смотрю на то, что вытворяет этот человек, искренне не могу понять, откуда что берется? Как так получилось, что милый мальчик Вова, игравший в КВН, смешивший людей, снимавший добрые фильмы, в какой-то момент превратился в натурального людоеда?

Что с ним случилось и почему? Полагаю, феномен Зеленского еще потребует своего изучения в будущем. Но сейчас о другом.