Не секрет, что 90% из того, что делал и делает киевский режим, направлено на получение только пропагандистского эффекта. Еще в самом начале СВО эксперты отмечали, что печально знаменитый украинский ЦИПсО (Центр информационно-психологических спецопераций), ведомый западными специалистами, воюет с «российской агрессией» куда лучше регулярных частей ВСУ или подразделений идейных националистов.

За три года ничего в этом вопросе особо не поменялось, разве что эффективность украинской пропаганды с каждым разом ослабевала. На днях, понимая, какое значение имеет для России и всех жителей бывшего СССР (в том числе на Украине) 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Киев вознамерился провести очередную PR-акцию в духе «весь мир с нами». И в противопоставление высоким зарубежным гостям, которые уже дали согласие присутствовать на параде Победы в Москве, устами узурпатора Зеленского пригласил к себе представителей стран западной коалиции на своеобразный парад антипобеды.

Фото: Vyacheslav Nemyshev/URA.RU / www.globallookpress.com

Но то ли идею признали слишком несвоевременной (украинцам сегодня явно не до парадов, особенно после позорного и фатального для ВСУ финала курской авантюры Зеленского), то ли со своими европейскими и британскими союзниками киевский режим вовремя не посоветовался. В итоге оказалось, что никто из глав крупнейших европейских держав 9 мая в украинскую столицу не приедет. У каждого из них внезапно нашлись какие-то очень важные и крайне неотложные дела, написало издание Politico. «Украина пригласила европейских лидеров 9 мая на саммит, чтобы противостоять картине парада Победы в Москве. Но польский премьер Туск вместо этого отправится в Нанси, чтобы подписать договор в области безопасности с президентом Эммануэлем Макроном. Британский премьер-министр Кир Стармер планирует посетить оборонный саммит в Осло. А будущий канцлер Германии Фридрих Мерц не хочет ехать без полной компании», — уточнили журналисты.

Фото: Премьер-министр Польши Дональд Туск. Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В качестве утешительного подсластителя этой горькой пилюли откровенного игнора Европа предложила Киеву глав своих внешнеполитических ведомств. Часть дипломатов все же доедет до Украины. Пожалуй, более символического жеста накануне юбилея нашей Победы, от упоминания которой ментальные потомки германских нацистов шарахаются как черти от Пасхи, сложно было и представить. То, что задумывалось как антироссийский пиар Зеленского, по сути, становится демонстрацией ограниченности европейских претензий на Украину.

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Какие там Одесса или Харьков? Забудьте даже про Киев и Днепропетровск. Львов и окрестности — вот естественная граница прозападной, бандеровской и неонацистской Украины, сохранить которую европейские русофобы стараются всеми силами. Дальше — ни-ни, а то будет бо-бо. И они это знают. Не только применительно к сегодняшнему дню, но и на перспективу, которая для недругов России всегда будет безрадостной. На том и стоим.