Купить Трампа. Украина надеется сыграть на деловых нотках нового президента США
Публицист Белов: Зеленский сможет предложить Трампу только компромат
Издание The Washington Post сообщило, что у Владимира Зеленского и его приспешников созрел план, как убедить недавно избранного американского президента не рубить с плеча и не ломать выстроенную за последние четыре года систему взаимодействия между Киевом и Вашингтоном. Систему, в рамках которой США позволяли киевским проходимцам отщипывать по кусочку от довольно жирного пирога американской военной и европейской финансовой помощи, а взамен Украина расплачивалась жизнями своих граждан и собственными природными ресурсами.
«Киев надеется убедить Трампа в том, что поддержка Украины — это не благотворительность, а экономически эффективная и геостратегическая возможность, которая в конечном итоге обогатит и обезопасит Штаты. Киев надеется, что, приняв деловой подход Трампа к дипломатии, в том числе предложив американским компаниям выгодные возможности для бизнеса, новый президент поможет предотвратить наступление России», — полагают эксперты WP.
К уговорам нового хозяина Белого дома тут же подключился известный сенатор-республиканец Линдси Грэм, ранее не раз утверждавший, что смерть украинских солдат в военном конфликте с Россией — отличная сделка для Соединенных Штатов, которым не приходится тратить на эти цели своих собственных.
Теперь же он вновь вспомнил о богатейших залежах украинских недр, включая редкоземельные металлы, которые в случае продолжения американской помощи Украине в итоге достанутся компаниям из США.
«Украина готова заключить соглашение с нами, не с Россией, поэтому это в наших интересах — обеспечить, чтобы Россия не обосновалась там. Украина — это реально „житница мира", 50% продовольствия в Африку поступает с Украины. Мы можем зарабатывать и иметь экономические отношения с Украиной, которые для нас будут очень полезны. Так что Дональд Трамп хочет соглашение, чтобы вернуть наши деньги, чтобы мы обогатились редкими полезными ископаемыми. Хорошее соглашение для Украины и для нас», — заявил сенатор, отметив, что стоимость редких украинских минералов оценивается в сумму от двух до семи триллионов долларов США.
Звучит, конечно, красиво и, возможно, даже привлекательно — Трамп человек деловой, такими плюшками его вполне можно заинтересовать. Можно было бы, если бы не ярко выраженное желание 47-го президента США поскорее отделаться от Украины, чтобы переключиться на внутреннюю американскую повестку.
А там у него работы непочатый край — начиная с борьбы с ультралибералами и заканчивая расследованием коррупционных схем предыдущей администрации. При таких раскладах Украина со всеми ее богатствами будет ему только мешать.
Тем более что, во-первых, богатства эти Киеву не принадлежат и сосредоточены в основном на исторических российских территориях, освобождением которых прямо сейчас занимается наша доблестная армия. Во-вторых, киевский режим сам остается неотъемлемой частью тех коррупционных схем, которые намеревается вскрыть и уничтожить Дональд Трамп.
Так что лучшее, что может предложить ему Зеленский, — компромат на своих подельников из Вашингтона.