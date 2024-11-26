Издание The Washington Post сообщило, что у Владимира Зеленского и его приспешников созрел план, как убедить недавно избранного американского президента не рубить с плеча и не ломать выстроенную за последние четыре года систему взаимодействия между Киевом и Вашингтоном. Систему, в рамках которой США позволяли киевским проходимцам отщипывать по кусочку от довольно жирного пирога американской военной и европейской финансовой помощи, а взамен Украина расплачивалась жизнями своих граждан и собственными природными ресурсами.

«Киев надеется убедить Трампа в том, что поддержка Украины — это не благотворительность, а экономически эффективная и геостратегическая возможность, которая в конечном итоге обогатит и обезопасит Штаты. Киев надеется, что, приняв деловой подход Трампа к дипломатии, в том числе предложив американским компаниям выгодные возможности для бизнеса, новый президент поможет предотвратить наступление России», — полагают эксперты WP.

К уговорам нового хозяина Белого дома тут же подключился известный сенатор-республиканец Линдси Грэм, ранее не раз утверждавший, что смерть украинских солдат в военном конфликте с Россией — отличная сделка для Соединенных Штатов, которым не приходится тратить на эти цели своих собственных.

Теперь же он вновь вспомнил о богатейших залежах украинских недр, включая редкоземельные металлы, которые в случае продолжения американской помощи Украине в итоге достанутся компаниям из США.