Куда рванет Зеленский? Топ-9 тайных убежищ нелегитимного президента Украины
Крах украинского режима, судя по всему, не за горами. Едва ли Владимир Зеленский станет косплеить Гитлера — нет, скорее всего, сбежит куда-нибудь подальше, благо особняков и вилл у него хватает по всему миру. 360.ru составил список возможных тайных убежищ для нелегитимного президента Украины.
Сколько зарабатывает Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский, в бытность актером, режиссером и продюсером, зарабатывал немало. В 2018 году задекларировал больше девяти с половиной миллионов гривен доходов, а также сбережения на 950 тысяч долларов, дом, квартиру и земельный участок в Киеве, недвижимость за границей.
После инаугурации Зеленский официально избавился почти ото всех своих активов, а его нынешняя зарплата — всего 28 тысяч гривен в месяц, то есть примерно 58 тысяч рублей. Но едва ли основатель «Квартала-95» стал беднее. Напротив, бойкая торговля землей, оружием, воровство зарубежной помощи превратило его почти в Креза.
Много денег плюс много недвижимости равно возможности скрыться от правосудия после разгрома ВСУ. Хотя, конечно, не исключено, что бывшие соратники предпочтут сделать из Зеленского мертвого героя — уж очень много он знает о махинациях украинской, европейской и западной верхушек.
Остров Сен-Бартелеми
По данным СМИ, совсем недавно президент Украины купил недвижимость на «острове миллиардеров» — Сен-Бартелеми в Карибском море. В разное время там приобретали домики многие богатые знаменитости, в том числе Дэвид Рокфеллер, Рудольф Нуриев (его вилла сохранилась и именуется La maison de Noureev), Борис Березовский.
Приморское жилье Зеленского площадью 436 квадратных метров обошлась ему чуть меньше 18 миллионов евро (более миллиарда рублей). Говорят, местная компания Mancar уже привезла тяжелую технику для строительства бункера.
Разумеется, покупку оформили на подставное лицо. Официальным покупателем выступила офшорная компания Aldorante LTD, зарегистрированная на Кипре. А вот подпись на документах оставила директор фирмы — сестра главы Счетной палаты Украины и подруга детства президента Светлана Пищанская.
Две виллы в Италии
Одной из первых крупных иностранных покупок Зеленского стал особняк на тосканском курорте Форте-дей-Марми. После того как в 30-х годах там прикупил виллу основатель Fiat Джованни Аньелли, город считаться фешенебельным местом отдыха. Позже появились дома модельеров Миуччи Прады и Джорджо Армани.
В XXI веке Форте-деи-Марми облюбовали для отдыха богатые россияне: им принадлежит больше трети всех домов города. Много жилья скупили и состоятельные граждане других стран СНГ. Неудивительно, что тогда еще будущий президент Украины решил не отставать и приобрел виллу за четыре с половиной тысячи евро.
Украинские СМИ писали, что Зеленский регулярно забывал вписать эту недвижимость в декларацию о доходах. Местные же итальянцы уверяли, что лидер Украины сдавал особняк в аренду за 50 тысяч евро в месяц. А вот продать домик не получалось, причем даже после того, как цену снизили на два миллиона евро.
Летом 2024-го там же, в Тоскане, зарегистрированная в Италии компания San Tomaso S.R.L., которой владеет жена Зеленского, выкупила у певца Стинга его поместье-винодельню Тенута иль Паладжио. Точная цена не разглашалась, но, по приблизительным оценкам, речь шла о 60-75 миллионах евро.
Квартира в Лондоне
Доктор политических наук, экономист Александр Семченко утверждал, что одна из квартир Зеленского в Великобритании расположена в доме на легендарной Бейкер-стрит — как раз напротив музея Шерлока Холмса. В 2018 году она обошлась тогда еще комику в три с половиной миллиона долларов.
В СМИ также мелькала информация о том, что президент Украины выкупил у британского монарха Карла III дворец Highgrove. Им пользовались как загородным домом, но за 20 миллионов фунтов с недвижимостью решили расстаться. Факт сделки якобы подтвердил бывший начальник слуг королевской семьи Грант Гарольд.
Однако в королевском Реестре недвижимости (запрос делали в апреле 2024 года) дворец, построенный в конце XVIII века, был по-прежнему зарегистрирован на принца Уильяма. А тот самый экс-начальник слуг Гарольд заявил, что интервью с ним сфабриковано.
Вилла в Египте
Город Эль-Гуна на Красном море построили всего 35 лет назад по заказу египетского предпринимателя и миллиардера Сами Савириса. Все отели и постройки курорта находятся на небольших островках, соединенных мостами и каналами, по которым курсируют лодки. Отсюда второе название — «египетская Венеция».
Там можно ходить под парусами, рыбачить, кататься на водных лыжах, играть в гольф, заниматься виндсерфингом и кайтсерфингом, дайвингом. Курорт принимает местные и международные авиарейсы.
Летом 2023 года мать Елены Зеленской Ольга Кияшко прикупила в Эль-Гуне домик примерно за пять миллионов долларов. Соседка — актриса Анджелина Джоли.
Точных подтверждений этой информации нет. Впервые о «тещиной недвижимости» рассказал египетский журналист Мохаммед Аль-Алави. В декабре 2023-го его якобы нашли мертвым. Однако есть информация, что в МВД Египта опровергли сообщения об убийстве и заявили: указанная вилла принадлежит египетской семье.
Особняк в Майами
Украинский политик Илья Кива до своей гибели утверждал, что 22 февраля 2022 года Зеленский приобрел особняк в Майами. Это жилье стоило 34 миллиона долларов и планировалось как «запасной аэродром» для президента в случае его вынужденного бегства с Украины.
Однако едва ли после перепалок с президентом США Зеленский станет искать спасение на американском берегу. Тем более что всего в 100 километрах от купленного домика расположена Мар-а-Лаго — резиденция самого Трампа.
Немецкая вилла, Израиль и апартаменты в Дубае
Ходят слухи, что Зеленский выкупил особняк Waldhof am Bogensee возле озера Богензее близ Берлина. В 1936 году Германия презентовала там домик министру пропаганды Йозефу Геббельсу. Тот слегка расширил подарок и построил вместительное здание на три крыла плюс гостевой дом и бункеры.
Вот только все, что сегодня осталось от этой застройки, относится к памятникам архитектуры, так что немцы скорее снесут Дом на Богензее, чем пустят туда постояльцев. Также американские СМИ утверждали, что Зеленский активно скупает особняки и дома в Швейцарии.
Еще один возможный приют украинского лидера — Дубай. Говорят, Зеленский приобрел там в декабре 2023-го элитные апартаменты в жилом комплексе на острове Jumeirah Bay Island.
Общая площадь недвижимости — более 600 квадратных метров почти за 17 миллионов долларов. Плюс полная анонимность владельцев квартир.
Так как родители президента Украины в мае 2022 года получили гражданство Израиля, сын прикупил им в городе Ришпоне скромную виллу на 950 квадратных метров. В комплект также вошли огромный бассейн и просторный дом для охраны. Цена вопроса — восемь миллионов долларов.