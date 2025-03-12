Президент Украины Владимир Зеленский, в бытность актером, режиссером и продюсером, зарабатывал немало. В 2018 году задекларировал больше девяти с половиной миллионов гривен доходов, а также сбережения на 950 тысяч долларов, дом, квартиру и земельный участок в Киеве, недвижимость за границей.

После инаугурации Зеленский официально избавился почти ото всех своих активов, а его нынешняя зарплата — всего 28 тысяч гривен в месяц, то есть примерно 58 тысяч рублей. Но едва ли основатель «Квартала-95» стал беднее. Напротив, бойкая торговля землей, оружием, воровство зарубежной помощи превратило его почти в Креза.

Много денег плюс много недвижимости равно возможности скрыться от правосудия после разгрома ВСУ. Хотя, конечно, не исключено, что бывшие соратники предпочтут сделать из Зеленского мертвого героя — уж очень много он знает о махинациях украинской, европейской и западной верхушек.