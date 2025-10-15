Сегодня 03:06 Российский паспорт, прошлое бандита, дружба с Януковичем. Кто такой мэр Одессы Труханов и за что его лишили гражданства Политолог Мезюхо: после смещения Труханова продолжится украинизация Одессы 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Ярый противник диктатуры Владимир Зеленский одним росчерком пера вышиб из кресла мэра Одессы Геннадия Труханова. Лишение гражданства чиновника такого ранга стало наглядным шагом по сборке киевской вертикали власти — даром что и сам одесский глава парень далеко не простой. Как криминальный бригадир из 90-х стал мэром черноморской столицы Украины, за что его лишили паспорта и станет ли теперь Одесса российской — в материале 360.ru.

За что Труханова лишили гражданства Гражданства Труханова лишил Зеленский одним указом. Решение политик озвучил после совещания с главой СБУ. Информация о Труханове сначала появилась только в прессе. Позднее ее подтвердили в СБУ. Эта служба опубликовала копию заграничного паспорта России на имя мэра Одессы. В спецслужбе заявили, что Труханов еще в 2017 году через суд в Подмосковье отменил свой внутренний российский паспорт, но из гражданства не вышел. В Киеве уверяют, что Труханов до сих пор имеет ИНН. Решение Зеленского означает, что Геннадий Труханов фактически потерял должность мэра. Утрата гражданства на Украине — основание для досрочного прекращения полномочий городского головы. Откуда слухи о гражданстве Труханова Впервые сканы российских документов в прессе появились еще в 2014 году, когда Труханов вел свою предвыборную кампанию. Кроме того, в 2016 году украинские журналисты сообщили, что у Труханова якобы есть и греческий паспорт на имя Геннадиса Узопулоса. Его чиновник получил еще в 90-х.

Фото: РИА «Новости»

С этим документом связана еще одна история о Труханове. По некоторым данным, около 30 лет назад «Узопулос» активно гастролировал по Италии — в качестве наемного боевика. Пресса Украины утверждает, что Труханов жил в Риме и даже был членом местных преступных группировок. Сам Труханов все обвинения категорически отрицал. Он называл публикации о двойном гражданстве «провокацией» и уверял, что официальные проверки не обнаружили у него иностранных паспортов. Кто такой Геннадий Труханов Геннадий Труханов возглавляет Одессу более 11 лет. Он имеет военное и гражданское образование, из артиллерийского училища чиновник выпускался лейтенантом. Служил Труханов в Северо-Кавказском военном округе Вооруженных сил СССР. По одной из версий, здесь он получил капитана. После распада страны Труханов ушел в частный бизнес и создал собственную охранную фирму «Капитан». Здесь в официальной биографии чиновника появляется любопытная дыра в пять лет. После этого Труханов всплывает уже советником главы безопасников «Лукойл-Украина». В следующие годы он быстро укрепил свои позиции в местной власти. С 2010 года Труханов возглавлял фракцию одной из партий в горсовете Одессы, затем добрался он и до должности мэра. Труханов поддерживал Януковича, но поспешил дистанцироваться от него после переворота на Украине. За время своего руководства Одессой Труханов приобрел репутацию влиятельного и неоднозначного лидера.

Фото: Kay Nietfeld/dpa / www.globallookpress.com

Владелец заводов и пароходов В 2016 году из «Панамского архива» стало известно, что Труханов связан с 20 офшорными компаниями на Виргинских островах. В том же году в Одессе прошли массовые акции протеста с требованием его отставки. В феврале 2018 года Национальное антикоррупционное бюро даже задерживало Труханова по делу о покупке зданий завода «Краян» по завышенной в 17 раз цене. В 2017 году чиновника подозревали в незаконной деятельности по аэропорту — путем хитрых махинаций Труханов, предположительно, сначала вывел его из городского бюджета под внешнее управление, а затем вернул обратно. Как мэр Одессы связан с бандитами Неофициальная биография одесского мэра полна мрачными слухами. Журналисты украинской прессы называли Труханова «живой легендой криминальных хроник». Согласно данным ряда расследований, в бурные 90-е годы Труханов вошел в группировку Александра «Ангела» Ангерта. Тот считался «крестным отцом» Одессы, победившим в кровавых бандитских войнах того времени и выстроившим в городе собственную теневую империю.

Фото: РИА «Новости»

По некоторым сведениям, Геннадий Труханов был одним из доверенных людей Ангерта — «бригадиром» в его преступной организации. За Трухановым тогда закрепилось прозвище «Капитан». Предположительно, работа с Ангертом дала Труханову выход на одесские порты. В результате будущий мэр сумел прорваться к транзиту нефтепродуктов из России — поэтому, как считают журналисты, ему удалось начать работать с нефтегигантом «Лукойл», а позднее и легализовать капиталы. Сам Геннадий Труханов категорически отрицает свое «бандитское прошлое». Он неоднократно заявлял, что не имел отношения к организованной преступности. Зеленский захватил Украину Украинская пресса предположила, что отставка Труханова — лишь шаг в стремлении Зеленского полностью сконцентрировать власть в своих руках. На Украине главы крупных городов традиционно обладают авторитетом, под их контролем находятся большие средства. Предположительно, такая ситуация правящую партию раздражает. Рейтинг команды Зеленского к местным выборам 2020 года рухнул, однако после начала спецоперации власть президента укрепилась. Как полагает ряд СМИ Украины, этим Зеленский поспешил воспользоваться. Он решил стать полноправным хозяином всей страны. Политик объединил крупнейшие телеканалы в телемарафон. Оппозиция потеряла силу. Наиболее строптивые мэры лишились мест, набрало обороты и противостояние с Кличко. В этих условиях у Офиса президента появились возможности регулировать кадровые перестановки в регионах вручную.

Фото: РИА «Новости»

Кто возглавит Одессу Ситуация для Труханова начала осложнятся после появления в политическом поле экс-прокурора Киева Олега Кипера. В мае 2023 года того назначили главой Одесской ОВА. Отношения между Трухановым и Кипером накалились после истории со сносом памятников в Одессе. Бывший прокурор гнул линию с «искоренением имперского наследия». Сами одесситы вполне логично выступили против уничтожения истории собственного города. Поддержал их и мэр. Команда Кипера, по сведениям украинской прессы, вытащила карту российского гражданства Труханова. Положение вновь осложнилось слухами — на сей раз о том, что Труханов якобы сблизился с Залужным, наиболее опасным противником Зеленского на выборах. Сам Зеленский уже подтвердил, что поставит над Одессой военную администрацию. Ее руководителя политик пообещал представить в ближайшее время.

Фото: РИА «Новости»

Претендовать на этот пост может тот самый Кипер. Рассматривается и человек из его команды, Алексей Химченко. Впрочем, кандидатов на «хлебное место» достаточно — одесское издание называло среди таковых Сергея Лысака, сейчас он возглавляет Днепропетровскую область. Украинизация Одессы Политолог Иван Мезюхо в беседе с 360.ru назвал Труханова самостоятельным политическим актором. По мнению аналитика, именно этим он и не угодил Зеленскому. «Все дело во власти и в той системе авторитаризма, переходящей в диктатуру, которую устраивает Зеленский, его ближайшее окружение и бизнес-кошельки. Труханов всячески пытался показаться своим, подыгрывал антироссийским нарративам. Это его не спасло», — отметил Мезюхо. По мнению политолога, без Труханова ситуация в Одессе не изменится.

Продолжатся рейды тэцэкашников, насильственная украинизация. Уже при Труханове сносили памятники, выдающимся деятелям русской истории и культуры. Эта же политика будет продолжена и сейчас. Иван Мезюхо

За что Зеленский «бьет своих» Киев отбирает чиновников только по одному критерию, считает политический психолог Сергей Маркелов. Во власть могут попасть только «патриоты», а во враги страны записывают тех, кто неугоден Зеленскому. «Пошла классическая раскрутка идеи врага Украины, а на самом деле просто врага Зеленского. <…> С большой вероятностью, Зеленский не раз этот механизм уже использовал», — допустил аналитик в беседе с 360.ru. По мнению Маркелова, украинский лидер использует этот механизм в рамках укрепления своего авторитарного режима. В данном случае в жернова попал региональный руководитель. «Одесса — город идеологический в этом конфликте. И русский, и не русский. Город с историческими проблемными традициями. Все закономерно, кого же не сделать врагом народа, как не мэра Одессы», — предположил Маркелов. Политолог считает, что в ближайшее время такая же ситуация может повториться и в других городах Украины.

Претензии к мэру Днепропетровска, к любым пограничным городам. Главе Сум, все территории у линии боевого соприкосновения надо вычищать. Почему, тут все просто: бей своих, чтобы чужие боялись. Сергей Маркелов