«Крестопады», почерневший ангел и удар молнии. Семь предзнаменований конца Украины

Украинские пользователи Сети обеспокоились, узнав о падении креста с купола собора Всех Святых в Киево-Печерской лавре. Многие вспомнили, что на Руси «крестопады» случались перед страшными событиями. Какие еще зловещие предзнаменования преследовали Украину в последние годы — в материале 360.ru.

Перед революцией и незадолго до начала Великой Отечественной войны произошло много мистических событий, предвещающих будущие беды. В частности, падали кресты с церквей. Обрушение креста в лавре — знак для безбожников Всехсвятскую церковь Киево-Печерской лавры возвели в конце XVII века в честь праздника Всех Святых, который отмечается в первое воскресенье после Троицы. Золотой крест на ее куполе частично завалился 8 марта 2025 года. Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщала, что крест демонтировали и спустили на землю.

Фото: РИА «Новости»

В украинском сегменте Сети сочли это за плохое предзнаменование для страны. Пользователи напомнили об арестах священников, предательстве православной церкви и «военных грехах» ВСУ. Многие отметили, что падение креста совпало с подписанием указа Минкульта о создании спецкомиссии, которое предстояло проверить «на святость» мощи святых лавры. Чиновники хотели также оценить их «культурную» значимость. Уверенности в том, что это плохой знак добавило и то, что в этом году на 9 марта выпал праздник Торжества православия. Почерневшие из-за раскольников кресты В январе 2023 года в течение нескольких дней почернели кресты на Трапезной церкви, находящийся в Киево-Печерской лавре. Тогда киевские власти отобрали у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Трапезную церковь и Успенский собор. Монахов изгнали с территории монастыря 10 марта, причем оба решения приняли в обход закона. Храмы под свою руку забрали раскольники Православной церкви Украины (ПЦУ), давно мечтающие захватить древний монастырь, чтобы легитимизировать собственное существование.

Кресты были желтыми, пока не совершилось святотатство. Митрополит Павел Наместник лавры

По словам председателя экспертного совета по реставрации РПЦ Леонида Калинина, позолота на крестах может со временем потемнеть, но случайно такие знаки не появляются. «Это явный знак Божий. <…> он четко говорит о том, что раскольники из ПЦУ ничего общего не имеют с христианством», — подчеркнул он. Падение креста со Святой Софии Собор Святой Софии был заложен князем Владимиром Крестителем в 1037 году. Трехметровый крест с него рухнул 18 января 2022 года.

Фото: РИА «Новости»

Это случилось перед праздником Крещения Господня. Кроме того, ВСУ в те дни планировали масштабное наступление на восток. Чаша со Святыми Дарами В декабре 2021 года в Трапезном храме лавры во время службы одному из архиереев стало плохо. При падении он толкнул митрополита Онуфрия с Дарами и часть Крови Христа пролилась. Верующие увидели в этом плохое предзнаменование. В СМИ появились рассуждения, возможно ли, что Господь через своего предстоятеля предупредил о грядущей кровавой расправе над Своей Церковью. Молния срезала флаг Украины В мае 2019 года в Харькове молния ударила в украинский флаг, установленный над советским монументом воину-освободителю, и срезала его. Стяг упал, причем все продлилось буквально пару секунд. «Грохот был такой, будто снаряд взорвался», — рассказали очевидцы. Рухнул памятник основателям Киева В 2010 году рухнул памятник Кию, Щеку и Хориву — основателям Киева. Ладья, на которой они стояли вместе со сестрой Лыбедью, разломилась пополам. Это произошло перед инаугурацией президента Виктора Януковича.

Фото: РИА «Новости»

Все древние культуры считали, что пока памятник стоит, то все в порядке в стране, а вот если он трескается, падает или разрушается, то государство и народ ожидают как минимум неприятности. Украинцы оценили падение памятника основателям Киева как плохой знак, предвещающий, что Украина не сохранится в том виде, в каком она есть. Черный ангел В декабре 2008 года на главной площади украинской столицы почернела бронзовая скульптура покровителя Киева — Архангела Михаила. В Сети писали, что подобные метаморфозы начались происходить с фигурой Архистратига после «оранжевой» революции. Тогда не все придали значение этому факту.