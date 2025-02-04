«Конфета мира» Жириновского не помогла. Почему украинский «лысый политолог» Ковтун исчез с экранов

Некогда харизматичный украинский политолог Вячеслав Ковтун в последние годы пропал с телеэкранов. Ранее ни одно политическое шоу на российском телевидении не обходилось без его участия. Он вступал в полемику даже с политическим тяжеловесом Владимиром Жириновским. 360.ru выяснил, куда пропал «лысый пропагандист».

Карьера и взгляды Вячеслава Ковтуна

Ковтун родился в Киргизской ССР, однако вырос он на Украине. Получил хорошее образование и опыт в политических баталиях, стал неплохим оратором. Политолога стали приглашать на различные политические шоу на российском телевидении, в том числе на рейтинговые «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», «Право голоса», «Специальный корреспондент».

Ковтун отличался ярыми русофобскими высказываниями, при этом сам считал себя красочной фигурой среди тусклых российских политологов.

За телепоединками Ковтуна и мастодонта российской политики Владимира Жириновского следила вся страна. Особенно зрителям запомнился момент, когда украинский политолог в свойственной ему манере попытался в очередной раз унизить Россию и заговорил о величии Украины.