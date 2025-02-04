«Конфета мира» Жириновского не помогла. Почему украинский «лысый политолог» Ковтун исчез с экранов
Некогда харизматичный украинский политолог Вячеслав Ковтун в последние годы пропал с телеэкранов. Ранее ни одно политическое шоу на российском телевидении не обходилось без его участия. Он вступал в полемику даже с политическим тяжеловесом Владимиром Жириновским. 360.ru выяснил, куда пропал «лысый пропагандист».
Карьера и взгляды Вячеслава Ковтуна
Ковтун родился в Киргизской ССР, однако вырос он на Украине. Получил хорошее образование и опыт в политических баталиях, стал неплохим оратором. Политолога стали приглашать на различные политические шоу на российском телевидении, в том числе на рейтинговые «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», «Право голоса», «Специальный корреспондент».
Ковтун отличался ярыми русофобскими высказываниями, при этом сам считал себя красочной фигурой среди тусклых российских политологов.
За телепоединками Ковтуна и мастодонта российской политики Владимира Жириновского следила вся страна. Особенно зрителям запомнился момент, когда украинский политолог в свойственной ему манере попытался в очередной раз унизить Россию и заговорил о величии Украины.
«До чего довели Славу своей политикой. У него нет волос, семьи, детей. Бедный скитается по российским ток-шоу в надежде доказать свою точку зрения. Все его обижают и не дают высказаться», — заявил тогда Владимир Жириновский.
Российский политик дал Ковтуну дельный совет и угостил его конфетой, которую позже окрестили «конфетой мира».
Почему Ковтун исчез с телеэкранов
Телеведущий Владимир Соловье изгнал Ковтуна из своей программы в 2020 году, с тех пор украинский политолог практически не появлялся на телеэкранах.
Последний раз его видели в программе Андрея Норкина «Место встречи» после начала СВО. Ковтун в эфире называл русских свиньями, из-за которых «на Украине убивают наших мирных граждан и детей».
Вскоре, в марте 2022 года, после жалоб активиста Виталия Бородина Ковтун покинул Россию, однако точно неизвестно, куда именно он уехал. Сначала в качестве места жительства фигурировала Польша, где он якобы также выступал на местном телевидении, придвигая украинскую повестку. После этого появились слухи, что пропагандист перебрался в Чехию или Турцию.